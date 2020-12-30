Bu yÄ±lÄ±n en Ã§ok beÄŸeni alan Ã¼nlÃ¼ Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Listenin en baÅŸÄ±nda Cristiano Ronaldo var. Ama rekor Kylie Jenner'da. Her ne kadar yÄ±lÄ±n en Ã§ok beÄŸeni alan Instagram fotoÄŸrafÄ± ona ait olmasa da dÃ¶rt farklÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±yla listede yer aldÄ±. Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼lerin 2020 yÄ±lÄ±nda en Ã§ok beÄŸeni alan 10 Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±.

DÃ–RT PAYLAÅžIMI Ä°LK 10'DA Kylie Jenner'Ä±n 17 Ekim'de paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve sevgilisi Travis Scott ile poz verdiÄŸi bu pozu listenin 10'uncu sÄ±rasÄ±nda.



PaylaÅŸÄ±m 14 milyonun Ã¼zerinde beÄŸeni aldÄ±.

RONALDO'NUN DE Ä°KÄ° PAYLAÅžIMI YER ALIYORÂ Cristiano Ronaldo da listeye iki paylaÅŸÄ±mÄ±yla girdi. Sevgilisi Georgina Rodriguez ve kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan en bÃ¼yÃ¼k oÄŸluyla verdiÄŸi bu pozu 5 Åžubat'ta paylaÅŸtÄ± ve 14.3 milyon beÄŸeni aldÄ±.



ANNE SEVGÄ°SÄ°

Kylie Jenner'Ä±n 1 Ekim'de paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu video da listede. KÄ±zÄ± Stormie ile birlikte Ã§ektiÄŸi bu video 14.5 milyon beÄŸeni aldÄ±.

STORMI'YE BEÄžENÄ° YAÄžDI Yine Kylie Jenner'Ä±n bir paylaÅŸÄ±mÄ±. 26 Mart'ta paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ± Stormi'nin bu fotoÄŸrafÄ± 15.3 milyon beÄŸeni aldÄ±.



KISA SÃœREDE Ã‡OK SAYIDA BEÄžENÄ° Ariana Grande bu pozunu 20 AralÄ±k'ta paylaÅŸtÄ±. Gelen beÄŸeni ise 15.4 milyon.Â



15 MÄ°LYONUN ÃœZERÄ°NDE BEÄžENÄ° GELDÄ° LeBron James'in 27 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±m 15.5 milyon beÄŸeni aldÄ±.



BABA KIZ POZUNA BEÄžENÄ° YAÄžDI Yine Kylie Jenner. Sevgilisi Travis Scott ile kÄ±zÄ± Stormi'nin bu pozunu 30 Nisan'da paylaÅŸtÄ±. PaylaÅŸÄ±ma 16 milyon beÄŸeni geldi.



MARADONA ANISINA Lionel Messi'nin Maradona ile birlikte gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bu pozuna 16.4 milyon beÄŸeni geldi. Messi bu fotoÄŸrafÄ± 25 KasÄ±m'da paylaÅŸtÄ±.



SAYFASINDAKÄ° SON PAYLAÅžIM Chadwick Boseman'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra kendi sayfasÄ±nda paylaÅŸÄ±lan bu fotoÄŸrafa 19.1 milyon beÄŸeni geldi.



YILIN EN Ã‡OK BEÄžENÄ° ALAN POZU Ä°ÅŸte 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n en Ã§ok beÄŸeni alan Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±. Cristiano Ronaldo'nun, hayatÄ±nÄ± yitiren Maradona anÄ±sÄ±na paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu pozuna 19.7 milyon beÄŸeni geldi.

