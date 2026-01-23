Ünlüleri buluşturan cenaze: En güzel siyah kıyafetleri giyip gittiler

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta içinde hayata veda eden moda devi Valentino Gavanni, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

93 yaşında geride silinmez izler bırakarak hayata veda eden Valentino'nun cenaze töreni bir anlamda ünlülerin buluşma noktası da oldu.

Valentino Garavani, 93 yaşında hayata veda etti. Moda tarihinde bıraktığı izler ise çok uzun süre silinmeyecek.

Bazıları onun koleksiyonlarını podyumda ya da kamera karşısında tanıtan, bazıları kırmızı halıda Valentino imzalı kıyafetleriyle göz kamaştıran ünlüler akın akın efsane modacıyı son yolculuğuna uğurlamaya koştu.

Haberin Devamı

Valentino Garavani'nin cenaze töreninde, düğününde onun tasarladığı gelinliği giyen oyuncu Anne Hathaway'in yanı sıra Rus model Natalia Vodianova ile kocası Antoine Arnault, Donatella Versace, Vogue dergisinin ünlü genel yayın yönetmeni Anna Wintour, modacı Tom Ford, Olivia Palermo ile kocası Johanes Huebl, Elizabeth Hurley ve oğlu Damian Hurley de yer aldı.

Elizabeth Hurley, cenaze törenine oğlu Damian ile birlikte katıldı.

Valentino için cenaze töreni Roma'daki Saint Mary of The Angels (Aziz Meryem ve Melekleri) bazilikasında gerçekleşti.

Sadece ünlüler değil, Valentino Garavani'yi uzaktan da olsa tanıyan, hiç tanımasa bile ona son görevlerini yerine getirmek isteyen yüzlerce kişi de bazilikanın önünde toplandı.

Moda dünyasında Supernova olarak tanınan Rus model Natalia Vodianova, kocası Antoine Arnault ile Roma'daki törendeydi.

Valentino Garavani, 1960 yılında kurduğu moda evini kısa sürede sektörünün en ünlülerinden biri haline getirdi.

Haberin Devamı

Özellikle de Valentino kırmızısı olarak bilinen imzası ve tasarımlarıyla 20'inci yüzyılın en etkili moda tasarımcılarından biri olarak kabul edilmişti.

Vogue dergisinin efsane genel yayın yönetmeni Anna Wintour da törene katılanlar arasında yer aldı.





Bir başka moda devi aileden gelen Donatella Versace tören boyunca güneş gözlüklerini hiç çıkarmadı.





Moda devi Valentino Garavani için düzenlenen törende halk da bazilikanın önünde toplandı. Ünlü modacıyı son yolcluğuna uğurladı.

Haberin Devamı