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Haber Giriş: 04.04.2020 - 07:56,Son Güncelleme:/

Ünlülerden 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' mesajları

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Ünlülerden 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' mesajları
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Ünlüler, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne dikkat çekti. Otizm Vakfı’nın ‘Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyasına destek olan ünlüler, sosyal medyalarında anlamlı mesajlar paylaştı.

* Oğlu Ediz, Down sendromlu olan Özgün, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için sosyal medyasında şu mesajı paylaştı: “Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü! Sensiz olmaz! Haydi sen de bugün mavi giy ya da mavi bir obje ile sosyal medya hesaplarından #otizmemaviışıkyak etiketi ile fotoğrafını ya da mesajını paylaş!”

*Pınar Altuğ da mavi çizgili bir tişört giyerek çektiği pozu #otizmemaviışıkyak etiketiyle Instagram hesabında paylaştı.

* Demet Evgar yaptığı paylaşımının altına “İçinden geçtiğimiz bu dünyayı, farklılıklarımızla onurlandırmamız dileğiyle” notunu düştü.

* Özge Özacar, mavi bluzlu pozunu Instagram hesabına yükledi.

* Mavi jean ve kazak giyen Sedef Avcı yaptığı paylaşımda “Mavi huydur bizde... Haydi sen de bugün mavi giy ya da mavi bir obje tak” diye takipçilerine seslendi.

* Reha Özcan, eşi Yeşim Özcan ve köpekleriyle çekilen bu karesini “Otizm bir engel değil, farklılıktır” notuyla Instagram’da paylaştı.

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