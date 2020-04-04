Ünlülerden 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' mesajları

* Oğlu Ediz, Down sendromlu olan Özgün, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için sosyal medyasında şu mesajı paylaştı: “Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü! Sensiz olmaz! Haydi sen de bugün mavi giy ya da mavi bir obje ile sosyal medya hesaplarından #otizmemaviışıkyak etiketi ile fotoğrafını ya da mesajını paylaş!”



*Pınar Altuğ da mavi çizgili bir tişört giyerek çektiği pozu #otizmemaviışıkyak etiketiyle Instagram hesabında paylaştı.



* Demet Evgar yaptığı paylaşımının altına “İçinden geçtiğimiz bu dünyayı, farklılıklarımızla onurlandırmamız dileğiyle” notunu düştü.



* Özge Özacar, mavi bluzlu pozunu Instagram hesabına yükledi.



* Mavi jean ve kazak giyen Sedef Avcı yaptığı paylaşımda “Mavi huydur bizde... Haydi sen de bugün mavi giy ya da mavi bir obje tak” diye takipçilerine seslendi.



* Reha Özcan, eşi Yeşim Özcan ve köpekleriyle çekilen bu karesini “Otizm bir engel değil, farklılıktır” notuyla Instagram’da paylaştı.