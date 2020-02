Ünlülerden 'aşk' mesajı

Emel Sayın: Şarkıdaki gibi şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç, herkes sevmeye sevilmeye muhtaç.



Hülya Koçyiğit: Sevmek, sevilmek, sevgi. Ne büyük bir hazine içinde sevgi tohumu taşımak. Yılda bir değil, her gün bu sevgi için şükredeceğiniz nice zamanlarınız olsun. Sağlık, saygı ve özveriyle her geçen gün bu tohumu yeşertmeniz dileğiyle. Sevgi gününüz, Sevgililer Gününüz kutlu olsun



Nurgül Yeşilçay: Aşktan umut kesilmez, umudunu keseni de aşk sevmez.



İrem Derici: 14 Şubat benim için sevgilim olsa da olmasa da yılın en güzel günüdür. Çünkü babamın doğum günü, tek kayıtsız şartsız aşkımın! Umarım 2021’de körkütük âşık olur ve Sevgililer Günü’ne yalnız girmemiş olurum. Hep aşkla kalın çünkü acısı bile ayrı güzel!



Gupse Özay: 14 Şubat Sevgililer Günü sadece hediyeye değil; sevdiğini fark etmeye vesile olsun dilerim.



Mustafa Sandal: Yılın bir günü değil, her günü hayata aşkla bakan, bir başkasının gözlerinde kaybolup yaşama sımsıkı sarılan herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun.



Selami Şahin: 14 Şubat Sevgililer Günü herkese mutluluk, aşk ve güzellikler getirsin. Sadece bir gün değil her gün çok kıymetli ve kutsaldır. Birbirini seven insanlar hiç ayrılmasın.