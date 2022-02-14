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Ünlülerden 14 Åžubat Sevgililer Günü mesajlarÄ±... Ebru ÅžancÄ±: MüptelanÄ±m kocacÄ±ÄŸÄ±m!

#Rasim Öztekin#Bülent Åžakrak#FazÄ±l Say
ÃœnlÃ¼lerden 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ±... Ebru ÅžancÄ±: MÃ¼ptelanÄ±m kocacÄ±ÄŸÄ±m

Magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ Ã§iftleri 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ sosyal medyada paylaÅŸtÄ±klarÄ± fotoÄŸraflarla kutladÄ±lar... Kimisi kaybettiÄŸi sevgilisine seslendi, kimi evliliÄŸini anlattÄ±... Ä°ÅŸte Kadir DoÄŸulu'dan Esra DermancÄ±baÅŸÄ±'na Ebru ÅžancÄ±'dan FazÄ±l Say'a Ã¼nlÃ¼lerin 14 Åžubat mesajlarÄ±...

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EBRU ÅžANCI: MÃœPTELANIM!

2015 yÄ±lÄ±nda futbolcu Alparslan Ã–ztÃ¼rk ile evlenen Ebru ÅžancÄ± Ã–ztÃ¼rk, evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ bu kare ile kutladÄ±:

8.yÄ±lÄ±mÄ±z kargaÅŸa olur ÅŸimdiden kutlayayÄ±m... MÃ¼ptelanÄ±m kocacÄ±ÄŸÄ±m bilesin!

ESRA DERMANCIBAÅžI: BÄ°R MASAL GÄ°BÄ°, ÅžÄ°MDÄ° HER ÅžEY GERÄ°DE KALDI

"Maddi sorunlar, iÅŸ hayatÄ±nda dibe vuruÅŸlar, hastalÄ±klar iliÅŸkilerin sÄ±nandÄ±ÄŸÄ± zamanlardÄ±r. HayatÄ±n zorlu yolllarÄ±nda, virajlarÄ±nda birbirimizin ellerini hiÃ§ bÄ±rakmadÄ±k. Bizimki her geÃ§en gÃ¼n bÃ¼yÃ¼yen bir aÅŸk hikayesiydi. Yoklukta varlÄ±kta, hastalÄ±kta saÄŸlÄ±kta hep el ele, kalp kalbe geÃ§en."

ÃœnlÃ¼lerden 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ±... Ebru ÅžancÄ±: MÃ¼ptelanÄ±m kocacÄ±ÄŸÄ±m

"20 yÄ±lda flÃ¶rt duygumuzu hiÃ§ kaybetmedik biz. Elele, sarmaÅŸ dolaÅŸ Cunda, Midilli sahilindeki gezmelerimiz... BoÄŸaz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki restoranlarda gÃ¶zgÃ¶ze saatlerce sohbetlerimiz... Sevgililer GÃ¼nÃ¼ bahanesiyle farklÄ± coÄŸrafyalarda iki-Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k de olsa yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z romantik, neÅŸeli mutlu anlar... Her Sevgiler GÃ¼nÃ¼'nde yolladÄ±ÄŸÄ±n kÄ±pkÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¼llerin... Bir masal gibi ÅŸimdi hepsi geride kaldÄ±. Ama aÅŸkÄ±mÄ±z yaÅŸÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ruhlar da Ã¶lmez, aÅŸklar da!

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Rasim'im, sevdiÄŸim adam; bu kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¼lleri Son Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nde yollamÄ±ÅŸtÄ±n bana. Ä°lk kez gÃ¼llerin ve sen yoksun yanÄ±mda. Tuhaf bir ruh hali iÃ§indeyim. Bir yandan bÃ¶ylesine gÃ¼zel bir aÅŸk iÃ§in ÅŸÃ¼krediyorum, diÄŸer yandan yÃ¼reÄŸimdeki sÄ±zÄ±, iÃ§imdeki derin boÅŸlukla Ã§aresiz bir Ã¶zlemin rÃ¼zgarÄ±na kapÄ±lÄ±p savruluyorum.

AÅŸkÄ±m, TontiÅŸim'in, gÃ¶zleriyle gÃ¼len, gÃ¶zleriyle seven sevgilim, ruh eÅŸim, hayattaki en iyi dostum, sÄ±rdaÅŸÄ±m Seni Ã‡ok Seviyorum."

KADÄ°R DOÄžULU'DAN KALPLÄ° KUTLAMA

Kadir DoÄŸulu eÅŸi Neslihan AtagÃ¼l ile fotoÄŸrafÄ±nÄ± kalp emojisi ile paylaÅŸtÄ±. AtagÃ¼l, eÅŸinin paylaÅŸÄ±mÄ±na aynÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

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ÃœnlÃ¼lerden 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ±... Ebru ÅžancÄ±: MÃ¼ptelanÄ±m kocacÄ±ÄŸÄ±m

FAZIL SAY: SEVGÄ°LÄ°LER GÃœNÃœMÃœZ KUTLU OLSUN

dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ piyanist FazÄ±l Say eÅŸi Ece DaÄŸÄ±stan ile romantik karesinin altÄ±na Cemal SÃ¼reyya'nÄ±n ÅŸiirini not dÃ¼ÅŸtÃ¼:

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ÃœnlÃ¼lerden 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ±... Ebru ÅžancÄ±: MÃ¼ptelanÄ±m kocacÄ±ÄŸÄ±m

'Seni bir kere Ã¶psem ikinin hatÄ±rÄ± kalÄ±yordu
Ä°ki kere Ã¶peyim desem Ã¼Ã§Ã¼n boynu bÃ¼kÃ¼k
YÃ¼zÃ¼nÃ¼n bitip vÃ¼cudunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerde
Memelerin vardÄ± memelerin kahramandÄ± sonra
SonrasÄ± iyilik gÃ¼zellikâ€¦'

Sevgililer gÃ¼nÃ¼mÃ¼z kutlu olsun.

BÃœLENT ÅžAKRAK NÄ°KAH FOTOÄžRAFINI PAYLAÅžTI

Oyuncu BÃ¼lent Åžakrak, eÅŸi Ceyda DÃ¼venci ile nikah fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Yolu aÅŸk olanÄ±n ne iÅŸi olur metreyle,mesafeyle? " notu ile paylaÅŸtÄ±.

ÃœnlÃ¼lerden 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ±... Ebru ÅžancÄ±: MÃ¼ptelanÄ±m kocacÄ±ÄŸÄ±m

CAN BONOMO: EN Ä°YÄ° YANIM

ÅžarkÄ±cÄ± Can Bonomo, oyuncu eÅŸi ve oÄŸlunun annesi Ã–ykÃ¼ Kareyel ile romantik pozuna "En iyi yanÄ±m... " notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

ÃœnlÃ¼lerden 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ±... Ebru ÅžancÄ±: MÃ¼ptelanÄ±m kocacÄ±ÄŸÄ±m

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GÃœLENAY ALKAN HAYAT ARKADAÅžINI UNUTMADI

Oyuncu GÃ¼lenay Alkan, 2019 yÄ±lÄ±nda ani bir ÅŸekilde kaybettiÄŸi hayat arkadaÅŸÄ± TarÄ±k ÃœnlÃ¼oÄŸlu'nu unutmadÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu birlikte yer aldÄ±klarÄ± kareyi gÃ¼l emojisi ile paylaÅŸtÄ±.

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ÃœnlÃ¼lerden 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ±... Ebru ÅžancÄ±: MÃ¼ptelanÄ±m kocacÄ±ÄŸÄ±m

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