Seda Bakan paylaştı: Neydim, ne oldum!

2018 / 2022
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Seda Bakan, Barselona'ya gitti. Ünlü oyuncu tatil fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 2018'de de aynı yerde tatil yapan Bakan, iki fotoğrafını karşılaştırdı altına "Neydim, ne oldum adlı çalışma" notunu düştü.
Aşkıyla beraber
Influencer Ezgi Fındık tatile sevgilisiyle çıktı. Mayosuyla plajda bol bol fotoğraf çektiren Fındık’ın Instagram paylaşımları, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Bodrum’a gitti
Aslı Bekiroğlu bayram tatili için Bodrum’a gitti. Sıcak havanın tadını çıkaran oyuncu, plajdan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Karpuz kabuğu denize düştü
Zuhal Topal ailesi ve yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu ile Kıbrıs’ta sezonu açtı. Ünlü oyuncu, deniz fotoğraflarını Instagram’da esprili bir notla paylaştı: “Karpuz kabuğu denize düştü.”
Kahvaltıda ağırladı
Demet Akbağ bayramda kardeşi Sedef İybar’ı Alaçatı’daki evinde ziyaret etti. Birlikte kahvaltı yapan kardeşler, daha sonra güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile indi.
Dost ziyareti
Demet Akalın, ailesi ve yakın dostu Özlem Yıldız’la birlikte sezonu Bodrum’da açtı. Arkadaşı Özlem Mekik’i de yeni açtığı işletmesinde ziyaret eden ünlü popçu, şefe başarılar diledi.
Kazdağları’nda sezona merhaba
Emina Jahovic tercihini Kazdağları’ndan yana kullandı. Ünlü şarkıcı güneşlenirken verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.