Seda Bakan paylaştı: Neydim, ne oldum!

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2018 / 2022

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Seda Bakan, Barselona'ya gitti. Ünlü oyuncu tatil fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 2018'de de aynı yerde tatil yapan Bakan, iki fotoğrafını karşılaştırdı altına "Neydim, ne oldum adlı çalışma" notunu düştü.

Aşkıyla beraber

Influencer Ezgi Fındık tatile sevgilisiyle çıktı. Mayosuyla plajda bol bol fotoğraf çektiren Fındık’ın Instagram paylaşımları, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bodrum’a gitti

Aslı Bekiroğlu bayram tatili için Bodrum’a gitti. Sıcak havanın tadını çıkaran oyuncu, plajdan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Karpuz kabuğu denize düştü

Zuhal Topal ailesi ve yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu ile Kıbrıs’ta sezonu açtı. Ünlü oyuncu, deniz fotoğraflarını Instagram’da esprili bir notla paylaştı: “Karpuz kabuğu denize düştü.”

Kahvaltıda ağırladı

Demet Akbağ bayramda kardeşi Sedef İybar’ı Alaçatı’daki evinde ziyaret etti. Birlikte kahvaltı yapan kardeşler, daha sonra güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile indi.

Dost ziyareti

Demet Akalın, ailesi ve yakın dostu Özlem Yıldız’la birlikte sezonu Bodrum’da açtı. Arkadaşı Özlem Mekik’i de yeni açtığı işletmesinde ziyaret eden ünlü popçu, şefe başarılar diledi.

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Kazdağları’nda sezona merhaba

Emina Jahovic tercihini Kazdağları’ndan yana kullandı. Ünlü şarkıcı güneşlenirken verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.