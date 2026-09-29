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Ünlü yönetmenin mutlu günü: Yedi çocuğunun en küçüğünü evlendirdi

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#Steven Spielberg#Destry Allyn Spielberg#Kate Capeshaw
Ünlü yönetmenin mutlu günü: Yedi çocuğunun en küçüğünü evlendirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 15:01

Sinemanın usta yönetmenlerinden Steven Spielberg ile eşi Kate Capshaw hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşadı.

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Çiftin, film yapımcısı ve oyuncu olan 29 yaşındaki kızı Destry Allen Spielberg, dört yıldır birlikte olduğu emlakçı Jake Herskowitz ile hayatını birleştirdi.

Düğün, New York yakınlarındaki, ünlülerin gözde beldesi Hamptons'ta gerçekleşti.

Ünlü yönetmenin mutlu günü: Yedi çocuğunun en küçüğünü evlendirdi
Gelin Destry ile emlakçı damat Jake'in evlendiği Hamptons'ta Steven Spielberg'in 64 milyon dolarlık bir malikanesi bulunuyor.

Ancak törene davetliler dışında hiçbir basın mensubu alınmadı. Bu yüzden de iki gencin Spielberg'e ait bu göz kamaştıran malikanede mi yoksa başka bir mekanda mı evlendiği net değil.

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Ünlü yönetmenin mutlu günü: Yedi çocuğunun en küçüğünü evlendirdi
BEYAZ GELİNLİĞİN ALTINA SARI AYAKKABI GİYDİ
Steven Spielberg'in yedi çocuğunun en küçüğü olan Destry, tören için Seline Meisler imzalı bir gelinlik giydi.

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Üst kısmı Fransız danteliyle dikilen beyaz gelinliğinin altına giydiği sarı renkli ayakkabılar ise dikkat çekti. Destry, ilerleyen saatlerde gelinliğini çıkarıp fildişi renginde başka bir elbise giydi.

Destry AllynSpielberg, mutlu gününde çekilen çok sayıda fotoğrafı sosyal medya sayfasından paylaştı. Bu arada çiftin nişanlarını daha birkaç ay önce ilan ettiğini de not düşelim.

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BİR ÖNCEKİ NİŞANLISINDAN AYRILMIŞTI
Destry, bundan altı yıl önce İsveçli oyuncu Genc Legrand ile nişanlanmıştı. Fakat evlenmeden yollarını ayırdılar.

Spielberg ile Kate Capeshaw'un kızı Destry, bu ayrılığın ardından 2022 yılında Jake Herskowitz ile romantik ilişki yaşamaya başladı.

Sonunda da ikinci nişanlısıyla hayatını birleştirdi.

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KALABALIK AİLE
Steven Spielberg ile Kate Capshaw'un kalabalık bir ailesi var. Çift, Sasha, Sawyer, Destry adında üç biyolojik çocuk sahibi.

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Capshaw'un eski evliliğinden Jessica adında bir kızı, Spielberg'in de bir önceki karısından Max Samuel adında bir oğlu var.

Ünlü çift, Theo, Mikaela adında iki de evlatlık çocuk sahibi.

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Yeni evlenen Destry Allyn ise ünlü çiftin en küçük çocuğu.

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#Steven Spielberg#Destry Allyn Spielberg#Kate Capeshaw

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