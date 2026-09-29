Ünlü yönetmenin mutlu günü: Yedi çocuğunun en küçüğünü evlendirdi

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Çiftin, film yapımcısı ve oyuncu olan 29 yaşındaki kızı Destry Allen Spielberg, dört yıldır birlikte olduğu emlakçı Jake Herskowitz ile hayatını birleştirdi.
Düğün, New York yakınlarındaki, ünlülerin gözde beldesi Hamptons'ta gerçekleşti.
Ancak törene davetliler dışında hiçbir basın mensubu alınmadı. Bu yüzden de iki gencin Spielberg'e ait bu göz kamaştıran malikanede mi yoksa başka bir mekanda mı evlendiği net değil.
Üst kısmı Fransız danteliyle dikilen beyaz gelinliğinin altına giydiği sarı renkli ayakkabılar ise dikkat çekti. Destry, ilerleyen saatlerde gelinliğini çıkarıp fildişi renginde başka bir elbise giydi.
Destry AllynSpielberg, mutlu gününde çekilen çok sayıda fotoğrafı sosyal medya sayfasından paylaştı. Bu arada çiftin nişanlarını daha birkaç ay önce ilan ettiğini de not düşelim.
Spielberg ile Kate Capeshaw'un kızı Destry, bu ayrılığın ardından 2022 yılında Jake Herskowitz ile romantik ilişki yaşamaya başladı.
Sonunda da ikinci nişanlısıyla hayatını birleştirdi.
Capshaw'un eski evliliğinden Jessica adında bir kızı, Spielberg'in de bir önceki karısından Max Samuel adında bir oğlu var.
Ünlü çift, Theo, Mikaela adında iki de evlatlık çocuk sahibi.