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Haber Giriş: 19.10.2020 - 08:04 | Son Güncelleme:

Ünlü yönetmen Safa Önal hak davası açtı!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ünlü yönetmen Safa Önal hak davası açtı!
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Bugüne kadar 450’den fazla filmin yönetmenliğini yapan ve filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Safa Önal, Fanatik Film şirketine dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran 89 yaşındaki yönetmen, Fanatik Film’in kendisine ait 28 sinema filmini izinsiz olarak YouTube kanalında yayınladığını iddia etti. Mali ve manevi haklarının ihlal edildiğini öne süren Safa Önal, her türlü tazminat talebini saklı tutarak, izinsiz kullanımın giderilmesini istedi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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