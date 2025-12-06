Ünlü yıldızın yüzü erimeye başlamıştı... Binlerce dolar harcadı, gerçeği buldu: Sonunda teşhis konuldu

Haberin Devamı

Ama bir ünlü vardı ki yüzünün giderek şekil değiştirmesinin nedenini bir türlü bulamıyordu. Önce parazite bağladı bu durumu... Yine de kesin çözüm bulmak için doktorların kapısını aşındırmaya devam etti.

Sonunda da yıldıza teşhis konuldu. Ama bu onun 130 bin dolarına mal oldu.

DURUMUNU SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ

Bu talihsiz olayı yaşayan ünlü, TV yıldızı Brandi Glanville..

Kamera karşısına geçtiği Beverly Hills'in Gerçek Ev Kadınları (Real Housewives of Beverly Hills) adlı reality şovla tanınan 53 yaşındaki Glanville, bir süre önce başına geleni sosyal medyadan paylaşmıştı..

Yüzünün nasıl da şekilsiz bir hale geldiğini gözler önüne seren Glanville, bu kez de sonunda bu sorununa teşhis konulduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

TMZ adlı internet sitesine konuşan Glanville, bu teşhisin ne olduğunu net olarak söylemedi. Bunun yerine "Yakında açıklayacağım" dedi.

Diğer yandan yıldız, teşhis konulmasına kadar geçen sürede yüzünün neden bu hale geldiğini bulabilmek ve düzelttirebilmek için 130 bin dolar harcadığını da saklamadı.

HAYATINDAN İYİCE BEZDİ

Geçtiğimiz günlerde bir açılışa katılan Brandi Glanville, "Tamamen iyileşmek için önümde uzun bir yol var" dedi. Yine de sonunda yüzünün bu haline bir yanıt bulduğu için mutlu ve heyecanlı olduğunu da gizlemedi.

Glanville, bu sorunu yüzünden insan içine çıkmaya bile çekindiğini, artık evden çıkarken büyük kaygılar yaşadığını da itiraf etti.

Bu konuda "Bazen oturduğum yerden kalkmak bile istemiyorum. Sanki bu hayatı bu şekilde yaşamak istemiyormuşum gibi geliyor" dedi.

Brandi Glanville, yüzünün neden bu hale geldiğinin teşhis edilmesiyle yaşam sevincini geri kazandığını saklamadı. Haberi annesine verdiğinde onun da büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi yıldız.

Haberin Devamı

Glanville, bu sorunun bağışıklık sisteminin düşmesine neden olan parazitlerden kaynaklandığını düşünüp bu nedenle bu konuda uzman bir doktordan tedavi de almıştı.

BİRÇOK KİŞİ ONUN DA ESTETİK KURBANI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Glanville, yüzünün bu hale gelmesinin nedeninin bir parazit olduğunu ileri sürmüştü. 2023 yılında bir çekim için gittiği Fas'ta kaptığı bir tür parazitin yüzünü böyle deforme ettiğini anlatmıştı.

Glanville, teşhisi aldığını ve bu yüzden sevinçli olduğunu belirtse de bunu henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Sadece "yakında açıklayacağım" dedi.

Kendisi böyle konuşsa da birçok kişi Glanville'in yüzünün bu haline enjekte ettirdiği dolguların erimesinin ya da yer değiştirmesinin neden olduğunu düşünüyor.