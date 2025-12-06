×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Ünlü yıldızın yüzü erimeye başlamıştı... Binlerce dolar harcadı, gerçeği buldu: Sonunda teşhis konuldu

Güncelleme Tarihi:

#Brandi Glenville#Hollywood#Estetik Kurbanı Ünlüler
Ünlü yıldızın yüzü erimeye başlamıştı... Binlerce dolar harcadı, gerçeği buldu: Sonunda teşhis konuldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 17:02

Gösteri dünyasındaki ünlülerin bazılarının estetik müdahale kurbanı olabildiğini artık bilmeyen kalmadı... Bazen sık sık yaptırdıkları işlemler, bazen de yanlış bölgede kullanan bir iğne onların uzun süre bedenleriyle uğraşmalarına neden olan sorunlara zemin hazırlıyor.

Haberin Devamı

Ama bir ünlü vardı ki yüzünün giderek şekil değiştirmesinin nedenini bir türlü bulamıyordu. Önce parazite bağladı bu durumu... Yine de kesin çözüm bulmak için doktorların kapısını aşındırmaya devam etti.

Sonunda da yıldıza teşhis konuldu. Ama bu onun 130 bin dolarına mal oldu.

Ünlü yıldızın yüzü erimeye başlamıştı... Binlerce dolar harcadı, gerçeği buldu: Sonunda teşhis konuldu

DURUMUNU SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ
Bu talihsiz olayı yaşayan ünlü, TV yıldızı Brandi Glanville..

Kamera karşısına geçtiği Beverly Hills'in Gerçek Ev Kadınları (Real Housewives of Beverly Hills) adlı reality şovla tanınan 53 yaşındaki Glanville, bir süre önce başına geleni sosyal medyadan paylaşmıştı..

Yüzünün nasıl da şekilsiz bir hale geldiğini gözler önüne seren Glanville, bu kez de sonunda bu sorununa teşhis konulduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

TMZ adlı internet sitesine konuşan Glanville, bu teşhisin ne olduğunu net olarak söylemedi. Bunun yerine "Yakında açıklayacağım" dedi.

Diğer yandan yıldız, teşhis konulmasına kadar geçen sürede yüzünün neden bu hale geldiğini bulabilmek ve düzelttirebilmek için 130 bin dolar harcadığını da saklamadı.

Gözden KaçmasınNasıl da renkli bir hayat sürmüştü.... Büyük aşklar yaşadı, nice filmde oynadı: O şimdi ak saçlı bir ev hanımıNasıl da renkli bir hayat sürmüştü.... Büyük aşklar yaşadı, nice filmde oynadı: O şimdi ak saçlı bir ev hanımıHaberi görüntüle

Ünlü yıldızın yüzü erimeye başlamıştı... Binlerce dolar harcadı, gerçeği buldu: Sonunda teşhis konuldu

HAYATINDAN İYİCE BEZDİ
Geçtiğimiz günlerde bir açılışa katılan Brandi Glanville, "Tamamen iyileşmek için önümde uzun bir yol var" dedi. Yine de sonunda yüzünün bu haline bir yanıt bulduğu için mutlu ve heyecanlı olduğunu da gizlemedi.

Glanville, bu sorunu yüzünden insan içine çıkmaya bile çekindiğini, artık evden çıkarken büyük kaygılar yaşadığını da itiraf etti.

Bu konuda "Bazen oturduğum yerden kalkmak bile istemiyorum. Sanki bu hayatı bu şekilde yaşamak istemiyormuşum gibi geliyor" dedi.

Brandi Glanville, yüzünün neden bu hale geldiğinin teşhis edilmesiyle yaşam sevincini geri kazandığını saklamadı. Haberi annesine verdiğinde onun da büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi yıldız.

Gözden KaçmasınDaha evlenmeden soyadını kullanmaya başlamış... Senin için yuvamı yıktım... Artık nikah istiyorumDaha evlenmeden soyadını kullanmaya başlamış... Senin için yuvamı yıktım... Artık nikah istiyorum!Haberi görüntüle

Ünlü yıldızın yüzü erimeye başlamıştı... Binlerce dolar harcadı, gerçeği buldu: Sonunda teşhis konuldu

Haberin Devamı

Glanville, bu sorunun bağışıklık sisteminin düşmesine neden olan parazitlerden kaynaklandığını düşünüp bu nedenle bu konuda uzman bir doktordan tedavi de almıştı.

Ünlü yıldızın yüzü erimeye başlamıştı... Binlerce dolar harcadı, gerçeği buldu: Sonunda teşhis konuldu

BİRÇOK KİŞİ ONUN DA ESTETİK KURBANI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
Glanville, yüzünün bu hale gelmesinin nedeninin bir parazit olduğunu ileri sürmüştü. 2023 yılında bir çekim için gittiği Fas'ta kaptığı bir tür parazitin yüzünü böyle deforme ettiğini anlatmıştı.

Glanville, teşhisi aldığını ve bu yüzden sevinçli olduğunu belirtse de bunu henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Sadece "yakında açıklayacağım" dedi.

Kendisi böyle konuşsa da birçok kişi Glanville'in yüzünün bu haline enjekte ettirdiği dolguların erimesinin ya da yer değiştirmesinin neden olduğunu düşünüyor.

Gözden KaçmasınHükümdarın tek çocuğu ama tahtı rüyasında görmesi bile yasak... Önünde iki seçenek var: Ya ölene kadar iffetini koruyacak ya da unvanına veda edecekHükümdarın tek çocuğu ama tahtı rüyasında görmesi bile yasak... Önünde iki seçenek var: Ya ölene kadar iffetini koruyacak ya da unvanına veda edecekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Brandi Glenville#Hollywood#Estetik Kurbanı Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!