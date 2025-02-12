ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ndeki sÄ±r 18 yÄ±l sonra aydÄ±nlandÄ±: Sadece gÃ¼zel bir gece uykusu istemiÅŸti... Bilmeden kendi sonunu hazÄ±rlamÄ±ÅŸ

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Bu bÃ¼yÃ¼k acÄ±ya katlandÄ± katlanmasÄ±na ama kÄ±sa sÃ¼re sonra kendisini de Ã¼stelik oÄŸluyla aynÄ± ÅŸekilde son nefesini verdi.

Ä°ÅŸin daha da trajik yanÄ± ardÄ±nda daha sÃ¼tten kesilmemiÅŸ bir bebek bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±, yÃ¢ni kÄ±zÄ±nÄ±!

Ä°ÅŸte bir dÃ¶nemin en parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan bu Ã¼nlÃ¼nÃ¼n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndaki sÄ±r tam 18 yÄ±l sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±...

ONUN DA NÄ°CE HAYALLERÄ° VARDI... HEPSÄ° YARIM KALDI

Bu trajik hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± Anne Nicole Smith...

PÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyada Playboy gÃ¼zeli olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¶hretli hayatÄ±nÄ± nice iniÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ Anna Nicole Smith. Sonunda da trajik bir ÅŸekilde hayata veda etti.

Florida'da bir otel odasÄ±nda cansÄ±z bedeni bulunan Smith'in, aÅŸÄ±rÄ± dozda uyuÅŸturucudan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ± o sÄ±rada.

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Ama aradan tam 18 yÄ±l geÃ§tikten sonra bu trajik Ã¶lÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndaki sÄ±rlar da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Daha doÄŸrusu Smith'in neden bunca yÃ¼ksek dozda yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ilaÃ§ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir adli tÄ±p uzmanÄ± o sÄ±ralarda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irerek yorumladÄ±.

Bu trajik Ã¶lÃ¼mÃ¼n peÅŸini bÄ±rakmayan uzmana gÃ¶re Anna Nicole Smith'in kendi canÄ±na kÄ±ymak gibi bir niyeti yoktu...

Grip benzeri belirtiler gÃ¶steriyordu ve vÃ¼cudunda da bir enfeksiyon vardÄ±. Sadece rahat bir gece uykusu uyumak istemiÅŸti.Â

Tabii ki baÅŸÄ±na bunun geleceÄŸini o sÄ±rada bilemezdi.

ATEÅžÄ° YÃœKSEKMÄ°Åž VE VÃœCUDUNDA ENFEKSÄ°YON VARMIÅž

Adli tabip Dr. Joshua Perper'Ä±n yorumuna gÃ¶re Smith, reÃ§eteli uyku ilacÄ±yla diÄŸer ilaÃ§larÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Bu durum da vcudundaki ciddi bir enfeksiyonla birleÅŸince trajik bir ÅŸekilde zamansÄ±z Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§tÄ±.

Pepper'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Anne Nicole Smith son uykusuna yatmadan Ã¶nce grip benzeri semptomlar gÃ¶steriyordu... Ãœstelik ateÅŸi de 40 derece gibi tehlikeli bir rakama ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Ama arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n tÄ±bbi yardÄ±m almasÄ± konusundaki Ã¶nerilerine kulak asmadÄ±.

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Smith, son nefesini verdiÄŸi otele vardÄ±ktan bir sÃ¼re sonra midesinde rahatsÄ±zlÄ±k hissetti. AyrÄ±ca kalÃ§asÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± enjeksiyonlar da enfeksiyona neden olmuÅŸtu.

Bu dÃ¼nyadaki son gÃ¼nÃ¼ olan 8 Åžubat'ta bir buz banyosu yaptÄ±. AteÅŸi biraz dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ama sonra uyumadan Ã¶nce enfeksiyona karÅŸÄ± antibiyotik ve uyku uyuyabilmek iÃ§in yÃ¼ksek miktarda klorak hidrat aldÄ±. Sonra uyudu ve bir daha da uyanamadÄ±.

Pepper'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Anna Nicole Smith eÄŸer hastaneye gitseydi bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla hayatÄ±nÄ± da kaybetmeyecekti.

HENÃœZ BEBEKKEN ANNESÄ°Z KALMIÅžTIÂ

Anna Nicole Smith belki erken yaÅŸta hayata veda etti ama aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde hiÃ§ unutulmadÄ±. Bunun en Ã¶nemli nedeni de bir bebekken geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±, bugÃ¼n artÄ±k genÃ§lik dÃ¶nemini yaÅŸayan kÄ±zÄ±.

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EÄŸer yaÅŸasaydÄ± bugÃ¼n 57 yaÅŸÄ±nda olacaktÄ± Smith... Ama ne kÄ±zÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ ne de onun babasÄ±na kavuÅŸtuÄŸunu.

Ã–lÃ¼mÃ¼nÃ¼n bu kadar etki yaratmasÄ±nÄ±n nedeni 20 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Daniel Wayne Smith'in de 2006 yÄ±lÄ±nda tÄ±pkÄ± kendisi gibi bir otel odasÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulunmasÄ±ydÄ±.

Ãœstelik Smith, oÄŸlunun Ã¶lÃ¼m haberini almadan sadece Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¶nce ikinci bebeÄŸini, yani kÄ±zÄ± Dannielynn'i dÃ¼nyaya getirmiÅŸti.

OÄŸlunun acÄ±sÄ±na ancak bir yÄ±l dayanabildi. Ve bir yÄ±l sonra tÄ±pkÄ± onun gibi bir otel odasÄ±nda cansÄ±z bedeni bulundu.



26 YAÅžINDAYKEN 89 YAÅžINDAKÄ° MÄ°LYARDERLE EVLENDÄ°

Anna Nicole Smith'in kelimenin tam anlamÄ±yla filmleri aratmayacak tÃ¼rden yaÅŸam Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne ve bu kadar Ã§ok konuÅŸulmasÄ±nÄ±n asÄ±l nedenine gelirsek...

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GerÃ§ek adÄ± Vicki Lynn Hogan olan Anna Nicole Smith, 28 KasÄ±m 1967'de Teksas'ta dÃ¼nyaya geldi.

HenÃ¼z 17 yaÅŸÄ±ndayken Bill Smith ile ilk evliliÄŸini yaptÄ±. Bu evlilikten Daniel Wayne adÄ±nÄ± verdikleri bir oÄŸlu dÃ¼nyaya geldi. 1985'te baÅŸlayan evlilik 1993'te bitti. Fakat Smith'in hayatÄ± sakin bir ÅŸekilde devam etmedi.

Hayalinde Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nya vardÄ±. 1993 yÄ±lÄ±nda Playboy gÃ¼zeli seÃ§ildi. Bundan tam bir yÄ±l sonra da bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmesine neden olan bir evlilik yaptÄ±.

Kendisi 26 yaÅŸÄ±ndayken dedesi yaÅŸÄ±nda olan 89 yaÅŸÄ±ndaki petrol milyarderi J. Howard Marshall ile evlendi.

Bu evlilik 14 ay sÃ¼rdÃ¼. Marshall'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra onun Ã§ocuklarÄ±yla 12 yÄ±l sÃ¼ren bir miras davasÄ±na giriÅŸti. Davadan hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir miras kazandÄ±, fakat bunun keyfini Ã§Ä±karamadan hayata veda etti.

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DANSÃ‡I OLARAK Ã‡ALIÅžTIÄžI KULÃœPTE TANIÅžTILAR

AslÄ±nda Smith'in bu mirasa sahip olmasÄ± da yÄ±llar sÃ¼ren bir hukuk mÃ¼cadelesinin sonunda oldu.

Bunca uÄŸraÅŸÄ±n sonunda J. Howard Marshall'dan 88,5 milyon dolar miras hakkÄ±na sahip olduÄŸunda avukatÄ± Philip Boesch bu durumu "bir kadÄ±nÄ±n kocasÄ±na olan aÅŸkÄ±nÄ±n zaferi" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Sonra da aÅŸkÄ±n yaÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir kanÄ±tÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼

Smith, dedesi yaÅŸÄ±ndaki J. Marshall Howard ile bir barda striptiz dansÃ§Ä±sÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken tanÄ±ÅŸtÄ±, Evlendikten bir yÄ±l sonra Marshall Ã¶lÃ¼nce geride 1. 6 milyar dolarlÄ±k bir servet bÄ±raktÄ±.

Ã–nce mahkeme tarafÄ±ndan bu servetin yarÄ±m milyon dolarÄ±nÄ±n Smith'e bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi. Fakat Marshall, bÃ¼tÃ¼n mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± oÄŸlu Pierce'e bÄ±rakmasÄ± nedeniyle bir dizi mahkeme gerÃ§ekleÅŸti. Sonunda Anna Nicole Smith, yaÅŸlÄ± milyarder kocasÄ±ndan 88. 5 milyon dolar miras kalmÄ±ÅŸ oldu.

YaÅŸarken çok iniÅŸli çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± bir hayat sürdüren Anne Nicole Smith'in ölümünden sonra da bu durum devam etti. Büyük bir miras bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ±nÄ±n babasÄ± bulununcaya kadar ortalÄ±k bir türlü durulmadÄ±. Son sevgilisi avukat Howad Stern, küçük kÄ±zÄ±n hukuksal koruyucusu oldu bir süre. Sonra da Smith'in nereye gömüleceÄŸi tartÄ±ÅŸma konusu oldu. Annesi Virgie Arthur, doÄŸum yeri olan Teksas'a gömülmesini, sevgilisi Stern ise oÄŸlunun da mezarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Bahamalar'a defnedilmesi gerektiÄŸini savundu. Sonunda hem avukatÄ± hem de son sevgilisi olan Stern'in dediÄŸi oldu ve Smith, Bahamalar'da oÄŸlunun yanÄ±nda topraÄŸa verildi.





KIZININ BABASININ BULUNMASI UZUN ZAMAN ALDI

AslÄ±nda kÄ±sa bir birliktelik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Larry Birkhead'in, Anna Nicole Smith'in kÄ±zÄ±nÄ±n babasÄ± olduÄŸunun ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã§ok uzun sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Smith'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra o dÃ¶nemde birkaÃ§ aylÄ±k olan Dannielynn'e annesinden hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir miras kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Fakat Anna Nicole Smith kÄ±zÄ±nÄ±n babasÄ±nÄ±n kim olduÄŸunu aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n velayetinin kime verileceÄŸi bilinmiyordu.

Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde baba adaylarÄ±yla ilgili Ã§eÅŸitli iddialar ortada dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bunlardan biri Smith'in, aralarÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k yaÅŸ farkÄ±na raÄŸmen evlendiÄŸi TeksaslÄ± petrol milyarderi J. Howard Marshall'dÄ±.

YÄ±ldÄ±zÄ±n, onun donmuÅŸ spermlerini kullanarak anne olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

O KÃœÃ‡ÃœK KIZ BÃœYÃœDÃœ... ÅžÄ°MDÄ° BABASININ HER ÅžEYÄ°

Anna Nicole Smith'in kÄ±zÄ±nÄ±n babasÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼renler arasÄ±nda bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Zsa Zsa Gaborâ€™un kocasÄ± Prens Frederick von Anhalt da bulunuyordu.

Smith ile kÄ±sa bir birliktelik yaÅŸayan Larry Birkhead de Dannielynn'in babasÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Sonunda Dannielynn'in babasÄ±nÄ±n Birhkead olduÄŸunu yapÄ±lan DNA testleri kanÄ±tladÄ±.

Anna Nicole Smith, oÄŸlu Daniel'Ä± kendi Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce benzer bir ÅŸekilde kaybetmiÅŸti.

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Smith henÃ¼z 39 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda etmeseydi ÅŸu anda 57 yaÅŸÄ±nda olacaktÄ±.Â