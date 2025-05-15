Ünlü oyuncunun milyonları var ama vefasız çıktı... Tekerlekli sandalyeye mahkum torunu evsizler barınağında yaşıyor

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İşte tam da böyle bir olay şimdi gündemin ilk sıralarında...

Yıllarını verdiği mesleği sayesinde hem şöhret hem de milyon dolarlık bir servet kazanan ünlü oyuncunun torunu, kelimenin tam anlamıyla kaderine terk edilmiş durumda...

Kendisi saray yavrusu bir malikanede hayatını sürdürürken tekerlekli sandalyeye mahkum olan torunu ise bir evsizler barınağında yaşama tutunmaya çalışıyor.

Kendi öz kızının yardım çağrısı bile ünlü oyuncuyu etkilemiyor üstelik.

EKRANIN GÜLDÜREN SİMALARINDAN BİRİ

Bu trajik öykünün kahramanı ekranın ünlü ve komik simalarından biri olan Carol Burnett..

Şu anda 92 yaşına gelen ancak sağlığı yerinde olan Burnett'in kızı Erin'in oğlu CPRS adı verilen nöropatik ve kasları etkileyen karmaşık bir hastalıkla mücadele ediyor.

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Burnett'in, tekerlekli sandalyeye mahkum olan 28 yaşındaki torunu Zachary Carlson, Los Angeles'ta anneannesinden çok da uzakta olmayan bir evsizler barınağında yaşıyor.

Üstelik de genç adam geçtiğimiz günlerde kaldığı yerde fiziksel bir saldırıya uğradı ve zor toparlandı.

İddialara göre de toplamda 45 milyon dolar servete sahip olan ve değeri yaklaşık 9 milyon dolar olan bir evde yaşayan Carol Burnett ise torununa dönüp bakmıyor bile.

TORUNU EVSİZLER BARINAĞINDA HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Daha da ötesinde kendi öz torunuyla 2020 yılından bu yana da konuşup görüşmüş değil.

Yine ileri sürülenlere göre Zachary'nin annesi yani Burnett'ın kızı Erin ondan yardım istedi. Fakat Carol Burnett, bu yardım çağrılarına da sessiz ve kayıtsız kaldı.

Bu durum da ünlü yıldızın "zalim" ve "kalpsiz" olarak anılmasına neden oluyor.

Burnett'ın torunu bir süre önce kaldığı barınakta fiziksel bir saldırıya uğradı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu için de kendini koruyamadı.

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Saldırının ardından kaldığı evsizler barınağının yetkilileri onu başka bir kuruma yollamak istedi. Yaşadıkları nedeniyle büyük korkuya kapılan Zachary'ye kalabileceği yeni bir yer bulununcaya kadar arkadaşı bir motele yerleştirdi.

BİR YIL HASTANEDE YATAN TORUNUYLA SADECE BİR KEZ GÖRÜŞTÜ

Zachary, maddi yönden de zor durumda olduğu için GoFundMe adlı internet sitesinde genç adam için bir yardım kampanyası başlatıldı.

Talihsiz torun, "Dürüst olmam gerekirse gidecek bir yerim olmaması ihtimali beni çok korkutuyor. Bu girişimin, durumumu değiştirmeye yardımcı olmasını umuyorum" diye yazdı.

Zachary Carlson, Carole Burnett'ın 56 yaşındaki kızı Erin'in en büyük oğlu.

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Zachary, bundan beş yıl önce kötü alışkanlıkları yüzünden hastaneye kaldırıldı. O sırada hareket edemez hale geldi. Bir yıl hastanede kalsa da hareket yeteneğini yitirdi. Artık tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürüyor.

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KIZI YALVARDI AMA FAYDA ETMEDİ

Carol Burnett, 2020 yılında meydana gelen bu olayın ardından torunu Zachary ile bir kez görüştü. Ama sonra bağlantıları koptu.

Aileye yakın kaynakların anlattığına göre Burnett. kızı kendisine uzun uzun yalvardıktan sonra torunuyla konuşmayı kabul etti. Ama o bir kereden sonra bağları yeniden koptu.

Erin ve Zachary, ünlü oyuncudan kendilerine yardımcı olmasını istemek için onunla iletişime geçtiler ama Carol hiçbir şekilde yardımcı olmayı kabul etmedi.

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Bir kaynak "Carol, torununa ve kızına herhangi bir destek sağlamayı kesinlikle reddediyor. Bu zalimce ve kalpsizce bir davranış. Kızını ve torununu görmezden geliyor, sanki onlar hiç yokmuş ya da artık hayatta değilmiş gibi davranıyor" diye konuştu.

KÜÇÜK TORUNUNUN GEÇİCİ VELAYETİNİ ALMIŞTI

Carol Burnett'ın kızı Erin ilk evliliğini 1995 yılında müzisyen Trnae Carlson ile yaptı. Bu evlilikten Zachary dünyaya geldi. Çift, üç yıl sonra boşandı.

Erin daha onra Tony West ile evlendi ve bu evlilikten de Dylan adında bir oğlu dünyaya geldi.

Kızı Erin, ruhsal sorunlar yaşamaya başladığında Carol Burnett, üçüncü kocası Brian Miler ile birlikte Dylan'ın geçici velayetini aldı.

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Erin Hamilton'ın bazı kötü alışkanlıklarla da mücadele ettiği biliniyor. Anne ile kızın ilişkisi ise yıllardır bir türlü düzelmiş değil.

Carol Burnett Kimdir?

Amerikalı yıldız Carole Creighton Burnett, oyunculuğun yanı sıra şarkıcı ve yazar olarak da biliniyor. Asıl şöhretini CBS kanalında yayınlanan The Carol Burnett Show ile elde etti. Kariyeri boyunca çok sayıda Emmy ve Altın Küre ödülü de kazandı.

Burnett, ilk evliliğini Don Saroyan ile yaptı. Joe Hamilton ile yaptığı evliliğin bitmesinden yıllar sonra, 2001'de Brian Miller ile hayatını birleştirdi.

Oyuncunun üç tane çocuğu ve iki tane de torunu bulunuyor.