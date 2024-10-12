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Ünlü yıldızın kızı kendini tutamadı: Anne, iki yıldır bize yemek pişirmedin!

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#Kim Kardashian#Kanye West#North West
Ünlü yıldızın kızı kendini tutamadı: Anne, iki yıldır bize yemek pişirmedin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 16:37

Gösteri dünyasının ünlü yıldızlarının bazıları çocuklarını basından ve meraklı gözlerden köşe bucak saklar... Hatta bazıları bu konuda şaşırtan önlemler bile alır. Bunun en uç örneklerinden birini de pop müziğin prensi Michael Jackson sergiledi. Üç çocuğunun yıllarca battaniye ya da maske arkasına gizlenen yüzleri ancak onun ölümünden sonra ortaya çıktı.

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Ama bir de bunun tam tersi olan ünlüler var.

Onlar çocuklarını kelimenin tam anlamıyla kameraların önünde büyütürler. Bunun da en çarpıcı örneği Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West'ten dünyaya gelen en büyük çocuğu North.

Kardashian ve West çiftinin diğer üç çocuğunu da herkes zaman zaman sosyal medyada görse de North, deyim yerindeyse kamera karşısında doğdu.

Artık 11 yaşına gelen North West, epeydir de annesiyle birçok yerde boy gösteriyor.

Ünlü yıldızın kızı kendini tutamadı: Anne, iki yıldır bize yemek pişirmedin

ANNE - KIZ RÖPORTAJ YAPTI 
Kardashian ile dört çocuğunun en büyüğü North; Interwiev dergisi için bir araya geldi ve samimi bir röportaj yaptı.

Küçük yaşına rağmen bir genç kız gibi giyinmeye başlayan North West, annesi Kim Kardashian ile konuşurken samimiyetin sınırlarını bile zorladı. Annesini, iki yıldır kendilerine yemek yapmamakla bile eleştirdi.

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Kardashian, en büyük kızıyla yaptığı söyleşi sırasında ona "Şimdi ciddi bir soru. Benim aşçılığım nasıl?" diye sordu.

Ünlü yıldızın kızı kendini tutamadı: Anne, iki yıldır bize yemek pişirmedin

'UZUN ZAMANDIR BİZE YEMEK PİŞİRMEDİN'
İşte bu soru üzerine North West kendini tutamadı ve "Uzun zamandır bize yemek pişirmedin ki" diye yanıt verdi. Sonra da " En son iki Cadılar Bayramı öncesi bize yemek yapmıştın" diye de ekledi.

Bunun üzerine Kim Kardashian, iki yıl önce "Kızarmış tavuk ve mısır ekmeği" pişirdiğini hatırlattı. North West de bunu onayladı.

North West, röportajın bir noktasında eğer sadece bir tek şey yemek zorunda kalsaydı bunun tuzlanmış salatalık ve soğan olacağını da sözlerine ekledi.

Ünlü yıldızın kızı kendini tutamadı: Anne, iki yıldır bize yemek pişirmedin

KURU SOĞANI KABUĞUYLA ELMA GİBİ YEMİŞTİ
Aslına bakılırsa North West'in, kuru soğanı çok sevdiğini ailenin takipçileri de iyi biliyor.

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Geçen yıl Kardashian- Jenner ailesinin "tam kadro" kamera karşısına geçtiği The Kardashians adlı program kapsamında Kim Kardashian kızı North ve programın kamera arkasındaki yapımcılarından biriyle bir sohbet gerçekleştirdi.

Anne ile kızın o sahneleri de daha şimdiden unutulmazlar arasına girdi. Bunun nedeni de North West. Ama tabii North'un bu kadar ön plana çıkması da boşuna değil.

Çünkü küçük kız bir yandan annesiyle ve programın yapımcısıyla sohbet ederken bir yandan da kabuğu soyulmamış kocaman bir kuru soğanı elma gibi ısırarak yemeye başladı.

Kim Kardashian program kapsamında en büyük kızı North'un ne kadar özel bir çocuk olduğunu ve onu büyütürken karşılaştığı zorlukları anlattı.

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North'un gerçekten çok özel, zeki ve yaratıcı bir çocuk olduğunu söyleyen Kim Kardashian, kızının her şeyi kendi bildiği gibi yaptığını belirtti.

O sırada North da mutfakta yiyecek bir şeyler hazırlıyordu. Programın yapımcısının kendisine yönelttiği "Annen yemek pişirebiliyor mu?" sorusuna da "Hayır" diye yanıt verdi küçük kız.

Ünlü yıldızın kızı kendini tutamadı: Anne, iki yıldır bize yemek pişirmedin

KIZININ YEMEK PİŞİRMEYE MERAKI VAR
Bu arada Kim Kardashian da ablası Kourtney'in mutfakta çocuklarıyla birlikte yiyecek bir şeyler yapması konusunda kendisini cesaretlendirdiğini söyledi. Kim Kardashian kızı North'un ise yemek yapmayı sevdiğini sözlerine ekledi.

North West ise mutfağa girdiğinde salatalık ruloları hazırladığını ve bunu iki eliyle yapabildiğini anlattı. Küçük kız salatalık dilimleyebildiğini de sözlerine ekledi.

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Bir ara Kim Kardashian kızına yemek pişirmekle görevli şefi çağırabileceklerini söylediğinde de North "Hayır bunu kendimiz yapacağız" diye yanıt verdi.

Ünlü yıldızın kızı kendini tutamadı: Anne, iki yıldır bize yemek pişirmedin

SEBZELERİ ÇİĞ YİYOR
Kim Kardashian kızı Nortnh sayesinde daha sabırlı olmayı öğrendiğini küçük kızın sabrın yanı sıra hayatla ilgili birçok ayrıntıda kendisi için öğretici olduğunu sözlerine ekledi.

Bu arada North kabuğu soyulmamış kocaman bir soğanı aldı ve elma gibi ısırarak yemeye başladı Hatta annesine "İster misin?" diye sordu. Kim Kardashian da bunun üzerine "Hayır teşekkürler" diye yanıt verdi.

Bu arada North çiğ kuru soğanından bir ısırık daha aldı. Kim Kardashian da kızının bir kuru soğanı elma gibi ısırarak yemesi üzerine Noth'un bunu sürekli yaptığını, sebzeleri çiğ olarak yediğini anlattı.

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Ünlü yıldızın kızı kendini tutamadı: Anne, iki yıldır bize yemek pişirmedin

Kim Kardashian ile Kanye West'in evliliğinden 11 yaşındaki North'un yanı sıra 8 yaşında Saint, 6 yaşında Chicago ve 5 yaşında Psalm adında toplam dört çocuğu bulunuyor.

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#Kim Kardashian#Kanye West#North West

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