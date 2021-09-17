ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n kabusu gerÃ§ek oldu: BebeÄŸim karyolasÄ±nda mosmor olmuÅŸtu, yoÄŸun bakÄ±ma aldÄ±lar

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BÄ°R HAFTA YOÄžUN BAKIMDA KALDI

Ä°ngiliz TV yÄ±ldÄ±zÄ± Lucy Mecklenburgh, 18 aylÄ±k oÄŸlunun bir hafta boyunca yoÄŸun bakÄ±mda yaÅŸam savaÅŸÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. 30 yaÅŸÄ±ndaki Mecklenburg, niÅŸanlÄ±sÄ± Ryan Thomas'tan dÃ¼nyaya getirdiÄŸi oÄŸlu Roman'Ä±n solunum cihazÄ±na baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir hafta boyunca, yoÄŸun bakÄ±mda hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Mecklenburg, minik Roman'Ä±n ÅŸimdi evde ve gÃ¼vende olduÄŸunu da ekledi.







'KARYOLASINDA MOSMOR BULDUM'

Lucy Mecklerburg, bir gÃ¼n Roman'Ä± karyolasÄ±nda mosmor bulduÄŸunu ve ondan sonra yaÅŸananlarÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Mecklenburg "BazÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n fark etmiÅŸ olabileceÄŸi gibi son zamanlarda sosyal medyadan uzaktÄ±k" diyerek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: Sadece bir hafta Ã¶nce Roman'Ä± karyolasÄ±nda mosmor bil ÅŸekilde buldu. Muhtemelen her ebeveynin en bÃ¼yÃ¼k kabusu. Ã‡ok detaya girmeden anlatmak gerekirse Roman, St. Mary's Londra Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve yoÄŸun bakÄ±mda solunum cihazÄ±na baÄŸlandÄ±."







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SAÄžLIK PERSONELÄ°NE TEÅžEKKÃœR ETTÄ°

Roman'Ä±n bu bir haftanÄ±n sonunda evde ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da yerinde olduÄŸunu ekleyen Lucy Mecklenburg, oÄŸlunun hayata tutunmasÄ±nda emeÄŸi geÃ§en tÃ¼m saÄŸlÄ±k personeline de teÅŸekkÃ¼r etti. YÄ±ldÄ±z, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu dehÅŸet verici olayÄ±n ardÄ±ndan diÄŸer Ã§ocuk hastalara ve onlarÄ±n ailelerine destek vermek iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.

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OÄžLUMUZ YENÄ°DEN EVÄ°NDE

Mecklenburg, Roman'Ä±n ailesi olarak yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan sonra asla tam olarak iyileÅŸemeyeceklerini belirterek, oÄŸlunun yeniden yuvasÄ±nda ve kollarÄ±nÄ±n arasÄ±nda olmasÄ±ndan duyduklarÄ± mutluluÄŸu da dile getirdi.







Ã–lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndan dÃ¶nen minik Roman'Ä±n babasÄ± ve Mecklenburg'un niÅŸanlÄ±sÄ± Ryan Thomas da sosyal medya sayfasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±yla ilgili duygularÄ±nÄ± ifade etti. Hastanede Roman'a sarÄ±lÄ±rken Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Thomas "YoÄŸun bakÄ±mrda bir hafta geÃ§irdikten sonra minik oÄŸlumuzun tekrar evde olmasÄ±ndan duyduÄŸumuz minnettarlÄ±ÄŸÄ± anlamaya kelimeler yetmez" diye yazdÄ±. Anne- baba olarak hayatlarÄ±nÄ±n en korkunÃ§ dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Thomas da tÄ±pkÄ± niÅŸanlÄ±sÄ± Mecklenburg gibi Roman iÃ§in seferber olan tÃ¼m saÄŸlÄ±k personeline teÅŸekkÃ¼r etti.





NEREDEYSE BOÄžULUYORDU

Bu,Â minik Roman'Ä±n kÄ±sacÄ±k yaÅŸamÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk saÄŸlÄ±k sorunu deÄŸil. Elbette Mecklenburg ve Thomas'Ä±n bebekleriyle ilgili olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ilk korku da deÄŸil. Minik bebek henÃ¼z 11 aylÄ±kken boÄŸazÄ±na kaÃ§an bir elma parÃ§asÄ± yÃ¼zÃ¼nden de Ã¶lÃ¼mden dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Anne olduÄŸundan bu yana yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± her tecrÃ¼beyi sosyal medya hesabÄ±ndan anlatan yÄ±ldÄ±z, o korkusunu da yine Instagram hesabÄ± Ã¼zerinden paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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Lucy Mecklenburgh paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Bu sabah Roman bir parÃ§a elma yÃ¼zÃ¼nden boÄŸuluyordu. Ondan sonra da iki saat boyunca Ã¶ÄŸÃ¼rdÃ¼ ve hastalandÄ±" diye yazdÄ±. Minik oÄŸlu Roman'Ä±n o anlardan sonra ne kahvaltÄ± ettiÄŸini ne de Ã¶ÄŸle yemeÄŸi yediÄŸini belirten Mecklenburgh, bebeÄŸinin, aÄŸzÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± yemeklerin hepsini tÃ¼kÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de anlattÄ±. Ä°lk kez anne olan yÄ±ldÄ±z, daha sonra da Roman'Ä± doktora gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.







15 DAKÄ°KADA BÄ°R KONTROL EDÄ°YORUM

Bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Roman iÃ§in de bir tÃ¼r ÅŸok olduÄŸunu hatÄ±rlatan Lucy Mecklenburgh, minik bebeÄŸin su ve anne sÃ¼tÃ¼ iÃ§tiÄŸini ancak o olaydan sonra uzun sÃ¼re katÄ± yiyecekler tÃ¼ketmediÄŸini de ekledi. Lucy Mecklenburgh, oÄŸlu uyurken de her 15 dakikada bir onu kontrol ettiÄŸini anlattÄ±.

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ROMAN'IN BÄ°R DE ABLASI VAR

Rol aldÄ±ÄŸÄ± The Only Way is Essex adlÄ± diziyle adÄ±nÄ± duyuran Lucy Mecklenburgh, Coronation Street dizisiyle tanÄ±na Ryan Thomas ile niÅŸanlÄ± bir sÃ¼redir. Roman, Ã§iftin ilk Ã§ocuÄŸu. Ryan Thomas ise Tina O'Brien ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiden Scarlett adÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu babasÄ± oldu.

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