×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü yıldızın hali hayranlarını korkutuyor: Sen kendini açlığa mı mahkum ettin!

Güncelleme Tarihi:

#Ariana Grande#Wicked Müzikali#Audrey Hepburn
Ünlü yıldızın hali hayranlarını korkutuyor: Sen kendini açlığa mı mahkum ettin
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 10:45

Aslında kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Erken yaşta bulduğu şöhretle yükselen genç şarkıcı rol aldığı çok konuşulan filmle Oscar’a aday olmayı bile başardı. Bu zorlu yolu yürürken başından geçenleri ise bir türlü unutamadı…

Haberin Devamı

Ariana Grande de birçok meslektaşı gibi çocuk denecek yaşta ünlendi, şöhreti çok erken keşfetti.

Şimdi 31 yaşında kariyerinin olgunluk dönemine girerken rol aldığı müzikal film Wicked’la ilke kez Oscar’a aday gösterilerek büyük de bir başarı kazandı.

Bugünlerde filmin (ve elbette kendisinin de) Oscar kampanyaları için koşturup duran güzel yıldız The Hollywood Reporter’a bir de röportaj verdi.

Ünlü yıldızın hali hayranlarını korkutuyor: Sen kendini açlığa mı mahkum ettin
Ariana Grande kariyerinin zirve günlerini yaşasa da aslında zor zamanlardan geçti, geçmeye devam ediyor...

BÜYÜK BAŞARILARIN ARDINA GİZLENEN BÜYÜK TRAJEDİLER YAŞADI

Arka arkaya çıkardığı albümler milyonlar satsa da aslında bu üretkenliğin ardında büyük trajediler gizliydi.

Haberin Devamı

Amerikalı şarkıcının 22 Mayıs 2017'de İngiltere'nin Manchester şehrinde, Manchester Arena'da verdiği konserin ardından gerçekleşen saldırıda saldırgan dahil 23 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

Ünlü yıldızın hali hayranlarını korkutuyor: Sen kendini açlığa mı mahkum ettin
22 Mayıs 2017'de İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen trajedinin ardından William ve Kate de kurbanların ailelerine baş sağlığı dilemişti

Daha bu şoku ve duyduğu vicdan azabını atlatamadan Ağustos 2018'de, Ariana Grande bu kez de eski sevgilisi Mac Miller'ın 26 yaşında aşırı dozdan ölmesiyle bir darbe daha aldı.

Ünlü yıldızın hali hayranlarını korkutuyor: Sen kendini açlığa mı mahkum ettin
Bu şokun üstünden çok zaman geçmeden Grande eski büyük aşkının zamansız ölümüyle sarsıldı

TERAPİYLE AYAKTA KALMAYA ÇALIŞTI

“Çok fazla terapi görüyordum ve her türlü keder, depresyon ve anksiyete ile uğraşıyordum ve elbette bunu çok ciddiye alıyordum” diyen yıldız şarkıcı müziğin iyileşmesine yardımcı olduğunu da söyledi.

Eski sevgilisinin ölümü ve ünlü komedyen Pete Davidson’la olan çalkantılı ilişkisinin bitimiyle birlikte acısını Thank U, Next albümüne kanalize eden Grande albümü Şubat 2019'a kadar sadece iki haftada tamamlayıp yayınladı.

Haberin Devamı

Ünlü yıldızın hali hayranlarını korkutuyor: Sen kendini açlığa mı mahkum ettin

"KARANLIK ZAMANLAR"

Albümü için “Karanlık zamanlardı ve müzik çok fazla yardımcı oldu. Ama aciliyetle ortaya çıktı, aciliyetle yapıldı ve hayatta kalmak için bir araçtı” diye itirafta da bulundu şarkıcı.

Ünlü yıldızın hali hayranlarını korkutuyor: Sen kendini açlığa mı mahkum ettin
Grande'nin fiziksel görünümü yıllar içinde büyük değişim gösterdi

Üst üste yaşadığı bunalımlı dönemlerden sonra aniden bir de evlilik yapan Ariana Grande kimselerin tanımadığı, emlakçılık yapan Dalton Gomez adında biriyle nikah masasına oturdu.

Ünlü yıldızın hali hayranlarını korkutuyor: Sen kendini açlığa mı mahkum ettin

Çift bir süre mutluluk pozları verse de ünlü şarkıcı Wicked filminin çekimleri başladıktan sonra kocasından iyice koptu. Mayıs 2021’de başlayan bu evlilik Ekim 2023’te eski eşlerin boşanma anlaşmasına imza atmasıyla sona erdi.

Ünlü yıldızın hali hayranlarını korkutuyor: Sen kendini açlığa mı mahkum ettin
Ariana Grande'nin Dalton Gomez'le olan evliliği biterken yeni ilişkisi başladı... Ancak hem Etan Slater hem de Grande'nin o sırada henüz eşlerinden ayrılmamış olması büyük bir skandala yol açtı

Haberin Devamı

EVLİLİĞİ ÇİFTE İHANETLE BİTTİ

Ancak Ariana Grande’nin Wicked filmindeki rol arkadaşı Ethan Slater’la ilişki yaşadığı 2023’ün haziran ayında duyulmuş, Ethan Slater’ın da o zamanlar evli olması hatta küçücük bir de bebeği olması büyük bir skandala yol açmıştı.

Ünlü yıldızın hali hayranlarını korkutuyor: Sen kendini açlığa mı mahkum ettin

İkisi de boşandıktan ve filmleri gösterime girdikten sonra rahatlayan aşıklar artık ilişkilerini gizlemese de üzerlerinde büyük bir baskı hissetmeye devam ediyorlar.

Her şey yolunda gibi görünse de Ariana Grande hayranları ünlü şarkıcı için endişeli. Bunun sebebi de Grande’nin son zamanlarda giderek kilo vermesi ve adeta eriyip gitmesi.

Haberin Devamı

Ünlü yıldızın hali hayranlarını korkutuyor: Sen kendini açlığa mı mahkum ettin

ERİYİP GİTTİ... HAYRANLARI ENDİŞELİ

Bu durumun sağlığını bozmasından korkan hayranları ona kendine dikkat etmesi ve biraz kilo alması için seslenirken Ariana Grande’nin bunu yeni bir film ve rol uğruna yaptığını düşünenler de var.

Bir süredir Hollywood’un gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından Audrey Hepburn’ü anlatan bir filmde efsane oyuncuyu canlandırmak istediği ve bu film için görüşmeler yaptığı söylenen Ariana Grande’nin bu rol uğruna zayıflamaya çalıştığı iddia ediliyor.

Ünlü yıldızın hali hayranlarını korkutuyor: Sen kendini açlığa mı mahkum ettin
Ariana Grande'nin Audrey Hepburn’ü anlatan bir filmde oynayabileceği, bu yüzden de ona daha çok benzemeye çalışırken sağlığını kaybetmek üzere olduğu konuşuluyor

Haberin Devamı

KÖTÜ BESLENME ALIŞKANLIKLARI YÜZÜNDEN SAĞLIĞI BOZULMUŞTU

Üstelik bu sadece rol için de değil, Ariana Grande her zaman Audrey Hepburn’e olan hayranlığını dile getiriyor üstelik kendi hayranları da onu efsane yıldıza benzetiyor…

Ünlü yıldızın hali hayranlarını korkutuyor: Sen kendini açlığa mı mahkum ettin

Grande, bir süre önce kötü beslenme alışkanlıklarına bağladığı hipoglisemi ile mücadele ettiğini söylemişti. 2013'ten beri vegan olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı sağlığı bozulmasın diye bir beslenme uzmanıyla çalışıyor ancak kilo vermeye devam ediyor.

Gözden Kaçmasın

İnci Taneleri’nde sır perdesi aralanıyor: Azem’in karısını kim öldürdü
#SPONSORLU İÇERİK#İNCİ TANELERİ
İnci Taneleri’nde sır perdesi aralanıyor: Azem’in karısını kim öldürdü?Hürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ariana Grande#Wicked Müzikali#Audrey Hepburn

BAKMADAN GEÇME!