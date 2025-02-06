Ünlü yıldızın hali hayranlarını korkutuyor: Sen kendini açlığa mı mahkum ettin!

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Ariana Grande de birçok meslektaşı gibi çocuk denecek yaşta ünlendi, şöhreti çok erken keşfetti.

Şimdi 31 yaşında kariyerinin olgunluk dönemine girerken rol aldığı müzikal film Wicked’la ilke kez Oscar’a aday gösterilerek büyük de bir başarı kazandı.

Bugünlerde filmin (ve elbette kendisinin de) Oscar kampanyaları için koşturup duran güzel yıldız The Hollywood Reporter’a bir de röportaj verdi. Ariana Grande kariyerinin zirve günlerini yaşasa da aslında zor zamanlardan geçti, geçmeye devam ediyor...

BÜYÜK BAŞARILARIN ARDINA GİZLENEN BÜYÜK TRAJEDİLER YAŞADI

Arka arkaya çıkardığı albümler milyonlar satsa da aslında bu üretkenliğin ardında büyük trajediler gizliydi.

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Amerikalı şarkıcının 22 Mayıs 2017'de İngiltere'nin Manchester şehrinde, Manchester Arena'da verdiği konserin ardından gerçekleşen saldırıda saldırgan dahil 23 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

22 Mayıs 2017'de İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen trajedinin ardından William ve Kate de kurbanların ailelerine baş sağlığı dilemişti

Daha bu şoku ve duyduğu vicdan azabını atlatamadan Ağustos 2018'de, Ariana Grande bu kez de eski sevgilisi Mac Miller'ın 26 yaşında aşırı dozdan ölmesiyle bir darbe daha aldı. Bu şokun üstünden çok zaman geçmeden Grande eski büyük aşkının zamansız ölümüyle sarsıldı

TERAPİYLE AYAKTA KALMAYA ÇALIŞTI

“Çok fazla terapi görüyordum ve her türlü keder, depresyon ve anksiyete ile uğraşıyordum ve elbette bunu çok ciddiye alıyordum” diyen yıldız şarkıcı müziğin iyileşmesine yardımcı olduğunu da söyledi.

Eski sevgilisinin ölümü ve ünlü komedyen Pete Davidson’la olan çalkantılı ilişkisinin bitimiyle birlikte acısını Thank U, Next albümüne kanalize eden Grande albümü Şubat 2019'a kadar sadece iki haftada tamamlayıp yayınladı.

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"KARANLIK ZAMANLAR"

Albümü için “Karanlık zamanlardı ve müzik çok fazla yardımcı oldu. Ama aciliyetle ortaya çıktı, aciliyetle yapıldı ve hayatta kalmak için bir araçtı” diye itirafta da bulundu şarkıcı.

Grande'nin fiziksel görünümü yıllar içinde büyük değişim gösterdi

Üst üste yaşadığı bunalımlı dönemlerden sonra aniden bir de evlilik yapan Ariana Grande kimselerin tanımadığı, emlakçılık yapan Dalton Gomez adında biriyle nikah masasına oturdu.

Çift bir süre mutluluk pozları verse de ünlü şarkıcı Wicked filminin çekimleri başladıktan sonra kocasından iyice koptu. Mayıs 2021’de başlayan bu evlilik Ekim 2023’te eski eşlerin boşanma anlaşmasına imza atmasıyla sona erdi. Ariana Grande'nin Dalton Gomez'le olan evliliği biterken yeni ilişkisi başladı... Ancak hem Etan Slater hem de Grande'nin o sırada henüz eşlerinden ayrılmamış olması büyük bir skandala yol açtı

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EVLİLİĞİ ÇİFTE İHANETLE BİTTİ

Ancak Ariana Grande’nin Wicked filmindeki rol arkadaşı Ethan Slater’la ilişki yaşadığı 2023’ün haziran ayında duyulmuş, Ethan Slater’ın da o zamanlar evli olması hatta küçücük bir de bebeği olması büyük bir skandala yol açmıştı.

İkisi de boşandıktan ve filmleri gösterime girdikten sonra rahatlayan aşıklar artık ilişkilerini gizlemese de üzerlerinde büyük bir baskı hissetmeye devam ediyorlar.

Her şey yolunda gibi görünse de Ariana Grande hayranları ünlü şarkıcı için endişeli. Bunun sebebi de Grande’nin son zamanlarda giderek kilo vermesi ve adeta eriyip gitmesi.

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ERİYİP GİTTİ... HAYRANLARI ENDİŞELİ

Bu durumun sağlığını bozmasından korkan hayranları ona kendine dikkat etmesi ve biraz kilo alması için seslenirken Ariana Grande’nin bunu yeni bir film ve rol uğruna yaptığını düşünenler de var.

Bir süredir Hollywood’un gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından Audrey Hepburn’ü anlatan bir filmde efsane oyuncuyu canlandırmak istediği ve bu film için görüşmeler yaptığı söylenen Ariana Grande’nin bu rol uğruna zayıflamaya çalıştığı iddia ediliyor. Ariana Grande'nin Audrey Hepburn’ü anlatan bir filmde oynayabileceği, bu yüzden de ona daha çok benzemeye çalışırken sağlığını kaybetmek üzere olduğu konuşuluyor

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KÖTÜ BESLENME ALIŞKANLIKLARI YÜZÜNDEN SAĞLIĞI BOZULMUŞTU

Üstelik bu sadece rol için de değil, Ariana Grande her zaman Audrey Hepburn’e olan hayranlığını dile getiriyor üstelik kendi hayranları da onu efsane yıldıza benzetiyor…

Grande, bir süre önce kötü beslenme alışkanlıklarına bağladığı hipoglisemi ile mücadele ettiğini söylemişti. 2013'ten beri vegan olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı sağlığı bozulmasın diye bir beslenme uzmanıyla çalışıyor ancak kilo vermeye devam ediyor.