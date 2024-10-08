Ünlü yıldızdan özel hayat itirafı: 20 yaşına kadar kimseyle flört etmedim...Sevgili olduğum ilk erkekle evlendim

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İşte bunlara yeni bir halka da ikiz kardeşiyle birlikte kamera karşısına geçtiği komedi programıyla tanınan genç yıldızdan geldi.

Reşit oluncaya yani 18 yaşına gelinceye kadar sevgilisi olmasına izin verilmediğini anlatan yıldız, 20 yaşında ilk kocasıyla tanıştığını beş yıl sonra da evlenip aile kurduğunu anlattı. Bir başka deyişle evlendiği kişinin ilk sevgilisi olduğunu itiraf etti.

18 YAŞINA KADAR HİÇ FLÖRTÜ OLMADI... iLK SEVGİLİSİYLE EVLENDİ

Bu ilginç itirafıyla konuşlan kişi ikiz kardeşi Tamera ile birlikte kamera karşısına geçtiği Sister Sister (Kız Kardeş Kız Kardeş) adlı komedi dizisiyle tanınan Tia Mowry…

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Bugün 46 yaşında olan Mowry, yeni reality şov programı Tia Mowry: My Next Act'te özel hayatıyla ilgili çok konuşulan açıklamalar yaptı.

Yıldız "18 yaşına gelip bir yetişkin oluncaya kadar sevgilim olmasına bile izin verilmedi. Kocam Cory ile 20 yaşında tanıştım, 25 yaşında da evlendim" diye anlattı.

Bu durumu da "Biliyor musunuz ben hiç flört etmedim. Cory her anlamda benim için bir ilkti" sözleriyle anlattı.





'CORY YAKINLAŞMAK İÇİN BEŞ YIL BEKLEDİ... NE KADAR TATLI'

Mowry'nin bu itirafı sosyal medyada da çok konuşuldu.

Bir kullanıcı Tia Mowry'nin eski kocası Cory Hardrickt'e gönderme yaparak "Cory, Tia ile yakınlaşmak için onun 25 yaşına gelmesini beklemiş. Bu ne kadar tatlı bir durum" diye yorum yaptı.

Bu yorumlar, Tia ile Cory'nin geçen yıl boşanmasına da uzandı. Bazı kişiler "Aslında Tia ile Cory çok tatlı bir çiftti. Ama ayrı düşüp boşandılar" diye görüşlerini bildirdi.

Tia Mowry, daha önce de Cory Hardrict ile ilişkileri hakkında başka açıklamalar da yapmıştı.





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BİR YIL ARKADAŞLIK EDİP SONRA SEVGİLİ OLDULAR

Söylediğine göre ikili, flört etmeye başlamadan önce bir yıl boyunca arkadaşlık ettiler. Sonra aralarında romantik bir yakınlaşma doğdu.

Fakat Tia Mowry'nin söylediğine göre ilişkileri sırasında da hiç acele etmediler. Tam anlamıyla bir çift olmak için beş yıl beklediler.

Tia Mowry, bu yakınlaşma için uzun süre beklemenin bazı çiftler için işe yaradığını ama bazıları için de yaramadığını anlatmıştı o röportajında.





EVLİLİK 15 YIL SÜRDÜ

İlişkileri bunca özenli bir şekilde başlayan Tia Mowry ile Cory Hardrict, 2008 yılında evlendiler. Fakat 2022 yılında yollarını ayırma kararı aldılar. Geçen yıl da boşanmaları resmen tamamlandı.

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Tia Mowry, ayrılık açıklamasını da kendi kaleme aldığı bir metin aracılığıyla yaptı. "Cory ve ben ayrılmaya karar verdik. Bu karar kolay ve acısız değildi. Güzel çocuklarımıza iyi birer anne ve baba olabilmek için aramızda bir dostluk geliştireceğiz "diye yazmıştı.

Tia Mowry ile Cory Hardrict'in biten evliliğinden 13 yaşında Cree ve 6 yaşında Cairo adında iki tane çocuğu bulunuyor.