Ünlü yıldızdan itiraf: Kızıma hiç yemek pişirmedim

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Hem de tam 25 yıldır! David Beckham Real Madrid’e transfer olduğunda ortaya çıkan ihanet iddiaları sırasında sarsılsa da yıkılmayan evliliklerinde çeyrek asrı tamamlayan David ve Victoria Beckham çifti hâlâ mutluluklarıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Birbirleriyle olan tatlı atışmalarını hayranlarıyla da paylaşan çift evlilik hayatlarından neşeyi eksik etmeden birlikte yaş almaya devam ediyor.

25 YILDIR AYNI ŞEYLERİ YİYOR

David Beckham bir süre önce karısının 25 yıldır aynı şeyleri yediğini esprili bir şekilde dile getirmişti.

Victoria Beckham da formunu korumak için sürekli diyet yaptığını ve yediklerine dikkat ettiğini itiraf ediyor zaten…

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Ancak bu değişmeyen menünün sebebi sadece zayıf görünebilmek değil. Yıldız isim et yemeyi 8 yaşındayken bıraktığını, artık bazı buğday türleri ve unlardan da uzak durduğunu söyledi.

50 yaşındaki ünlü modacı Spice Girls'le yakaladığı şöhretinin zirvesindeyken akne ile mücadele ettikten sonra şimdi cildinin iyiliği için katı bir dizi kurala uymaya devam etmek zorunda olduğunu itiraf etti.

EŞİ ŞİKAYET EDİYORDU

Yani eşi David’in şaka yollu şikayet ettiği “hep aynı şeyi” yeme alışkanlığının asıl sebebi buydu.

The Telegraph'a “Cildim yüzünden yediklerim konusunda çok dikkatli olmaya başladım” diyen Victoria Beckham’ın kocası David Beckham daha önce Victoria'nın 25 yıldır her gün ızgara balık ve buharda pişmiş sebzeden oluşan aynı yemeği yediğini açıklamıştı.

Victoria Beckham uzun zamandır “sorunlu” cildiyle ilgili güvensizliği konusunda açık yürekli davranıyor. Ergenlik çağından beri akne sorunu yaşayan yıldız isim yirmili yaşlarında şöhretinin doruğundayken cilt sorunları yaşıyor, bu da özgüvenini sarsıyordu.

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ADI "SURATSIZ" OLMUŞTU

Hatta fotoğraflarında sürekli somurttuğu için adı “suratsıza” bile çıkmıştı. Victoria bunun da yaşadığı özgüvensizlikten kaynaklandığını itiraf ediyordu.

25 yaşında Brooklyn, 22 yaşında Romeo, 19 yaşında Cruz ve 13 yaşında Harper adında dört çocuğu olan Victoria Beckham “Yemek yeme, egzersiz yapma ve çalışma şeklim konusunda çok disiplinliyim. Ben buyum işte” diyor.

Ancak bir konuda oldukça başarısız ve bunu da itiraf etmekten çekinmiyor.

EVİN AŞÇISI DAVID BECKHAM

Beckham’ların evinde yemekleri yapan kişi David Beckham. Usta bir aşçı olan ve ailesine ziyafet sofraları hazırlayan David Beckham bu konuda oldukça yetenekli.

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Hatta İngiltere’nin kırsal bölgelerinde evlerinin bahçesini çiftliğe dönüştüren emekli futbolcu pişirdiği her şeyi de kendi yetiştiriyor.

Victoria Beckham ise aşçılık konusunda kocasının tam aksi şekilde epey yeteneksiz ve beceriksiz olduğunu söylüyor. Hatta bu konuda o kadar kötü ki kızı Harper’a bir kez bile yemek yapmadığını da itiraf ediyor.

Victoria, David'in 2003 yılında Real Madrid'e imza atmasının ardından aile İspanya'da yaşarken bu “sanatta” ustalaşmaya çalıştığını ancak yaşadığı başarısızlıklardan sonra artık hiç yemek yapmadığını söylüyor.

KIZINA HİÇ YEMEK PİŞİRMEMİŞ

Hatta kızı Harper’ın kendisine “Anne sen suyu bile yakabilecek kadar beceriksizsin. Bu yüzden yemek yapmaman muhtemelen herkes için daha iyi” dediğini söylüyor.

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BİR TEK HAMİLEYKEN KOCASIYLA YEMEĞİNİ PAYLAŞMIŞ

Ailesi için ziyafet sofraları hazırlayan ancak Victoria Beckham’a bir şey yedirmeyi başaramayan David Beckham da karısının bu tuhaf alışkanlığı için “Onunla tanıştığımdan beri sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yiyor. Bundan çok nadiren sapar. Muhtemelen benim tabağımdaki bir şeyi yediği tek zaman Harper'a hamile olduğu zamandı ve buna şahit olabilmek muhteşem bir şeydi” diyor.