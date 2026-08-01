Ünlü yıldızdan ağlatan paylaşım: Beş günlük bebekken evlatlık verildim... İki doğum günüm var benim!

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Bu kez ünlü bir şarkıcı ve oyuncunun öyküsünü anlatacağız size... Ki bu, gerçekten bir yönüyle yürek burkan diğer yandan da kalpleri ısıtan bir öykü...

Sadece beş günlük minicik bir bebekken, daha iyi bir hayatı olsun diye evlatlık verilen bir ünlünün öyküsü bu.

Bu ünlü, evlatlık verilişinin 58'nci yıl dönümünü "Bir nimet" dediği anne ve babasıyla çekilen bir dizi fotoğrafı eşliğinde sosyal medya üzerinden de kutladı.



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Bu ilginç hayatın kahramanı Tony ödüllü şarkıcı ve oyuncu Kristin Chenoweth...Ünlü yıldız, Junie ve Jerry Chenoweth tarafından evlat edinilişinin yıl dönümü için duygu dolu bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Chenoweth, "Dün benim evlat edinilme yıl dönümümdü" diye başladı paylaşımına. Yıllar içinde annesi Junie ve babası Jerry ile çekilmiş bir dizi fotoğrafına yer verdi yıldız.



Chenoweth, bundan iki yıl önceki evlat edinilme yıl dönümünde iki tane doğum günü olduğunu belirtmişti. Bunu da "Biri gerçek doğum günüm olan 24 Temmuz, diğeri de evlat edinildiğim gün olan 29 Temmuz" diye anlattı.

"58 yıl önce ailem beni eve getirdi ve ben bir Chenoweth oldum. Bana verdikleri bu güzel hayat için kendimi çok şanslı ve minnettar hissediyorum" diye devam etti satırlarına.

Sonra da kendisini daha beş günlükken alıp bu yaşa getiren Chenoweth çiftine "Sizi seviyorum anne ve baba" diye seslendi.



'DAHA İYİ BİR HAYATIM OLSUN DİYE BENİ EVLATLIK VERDİLER'

Kristin Chenoweth aslında evlatlık bir çocuk olduğunu hiçbir zaman gizlemedi. Bunu daha önce kaleme aldığı bir makalede de satırlara döktü zaten.



Evlatlık olduğunu her zaman bilen Kristin Chenoweth, bu konunun kendisinden hiçbir zaman saklanmadığını yazmıştı.



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Diğer yandan biyolojik annesine de kızgın olmadığını, onu sevgiyle dünyaya getirip daha iyi bir hayat yaşaması için başka bir aileye evlatlık verdiğini belirtti.

Chenoweth söz konusu makalesinde "Biyolojik annemin beni çok sevdiğini ve bana daha iyi bir yaşam sunmak istediğini biliyordum. Anne ve babam Jerry ve Junie Chenoweth bir bebek evlat edinmek istiyorlardı ve doğumumdan henüz bir haftadan kısa bir süre sonra beni buldular" sözleriyle yaşadıklarını aktarmıştı.



'SENİ BİZ SEÇTİK'

Kristin Chenoweth'in anlattığına göre Junie ve Jerry ona daha çocukluk yıllarında evlat edinildiğini söyledi. "Seni biz seçtik" diye de durumu özetledi.

Chenoweth, "evlat edinilmenin tam anlamıyla bir nimet" olduğunu belirtip biyolojik ailesi hakkında bazı bilgilere ulaştığını da ifade etti. Ancak yine de "Benim asıl ailem Junie ve Jerry Chenoweth" dedi.



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Yıldız eğer biyolojik annesiyle karşılaşsaydı ona teşekkür edeceğini de saklamadı.

"Bana duygu sevgi yüzünden, daha iyi bir hayat yaşamam için fedakarlık yaptığı için ona teşekkür ederdim. Ben sevgiyle dünyaya geldiğimi ve sevgiyle büyüdüğümü biliyorum" satırlarına yer verdi makalesinde.



Kristin Chenoweth makalesinde eğer bir gün çocuk sahibi olmak isterse bunu yüzde yüz evlat edinme yöntemiyle yapacağını da saklamadı.



58 yaşındaki Kristin Chenoweth 2023 yılından bu yana Josh Bryant ile evli. Onu bebekken evlat edinen anne ve babası telli duvaklı gelin edip bu mutluluğa da tanık oldu.







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