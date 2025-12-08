ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n yeni aÅŸk ve niÅŸan sevincine gÃ¶lge dÃ¼ÅŸtÃ¼... Seni daha 12 yaÅŸÄ±mdayken ben doÄŸurdum... Sonra da annen ve baban sandÄ±ÄŸÄ±n insanlara evlatlÄ±k verdim

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte bu sÃ¶zler, kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±nda ÅŸÃ¶hreti bulan, bu arada servet kazanan, ÅŸu sÄ±ralarda da ikinci kez nikah masasÄ±na oturmak iÃ§in ilk adÄ±mÄ± atÄ±p niÅŸanlanan bir yÄ±ldÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± alt Ã¼st etti.

HiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir kadÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ± ve onu, Ã¼nlÃ¼ bir Ã§ifte evlatlÄ±k olarak verdiÄŸini, biyolojik annesinin kendisi olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Ãœstelik, onu evlat edindiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼nlÃ¼ Ã§ift aleyhine bir de dava aÃ§tÄ±.

DUDAK UÃ‡UKLATAN Ä°DDÄ°ALAR ORTAYA ATTI

Benzerine filmlerde rastlanacak bu ilginÃ§ olayÄ±n kahramanÄ± Miley Cyrusâ€¦

KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocukken Hannah Montana adlÄ± yapÄ±mla Ã¼nlenen 33 yaÅŸÄ±ndaki Cyrus, daha geÃ§en hafta Maxx Morando ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti.

Haberin DevamÄ±

Daha Ã¶nce Liam Hemsworth ile bir evlilik yapÄ±p boÅŸanan Cyrus, tam hayatÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§maya hazÄ±rlanÄ±rken bir anda Jayme Lee adÄ±nda 45 yaÅŸÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n iddiasÄ±yla hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±.

Bu konuda bir de dava aÃ§an Lee'nin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Miley Cyrus'Ä± kendisi dÃ¼nyaya getirdi. O sÄ±rada da sadece 12 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

SonrasÄ±nda Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen Billy Ray Cyrus ile o sÄ±rada evdi olduÄŸu Tish Cyrus'Ä±n onu evlat edindiÄŸini anlattÄ±.





YAPILAN ANLAÅžMAYA UYMADIKLARINI Ä°LERÄ° SÃœRÃœP DAVA AÃ‡TI

Lee'nin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Billy Ray ve Tish ile bir de anlaÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±. Buna gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n adÄ±nÄ± kendisi koyacaktÄ±. Ãœstelik onun dadÄ±sÄ± ve piyano hocasÄ± olarak da yanÄ±nda yer alacaktÄ±.

Ama yine onun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re bu koÅŸullar yerine getirilmedi.

Jayme Lee, Billy Ray Cyrus ile Tish'in bu anlaÅŸmaya uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunun da kendisinde duygusal stres yaratÄ±p bunalÄ±ma neden olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Lee, ayrÄ±ca Cyrus ile Tish'i "sÃ¶zleÅŸme ihlali, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, ebeveyn haklarÄ±nda hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±k ve yanlÄ±ÅŸ beyanla da" suÃ§ladÄ±.





Haberin DevamÄ±

BAÅžKA ÃœNLÃœLER HAKKINDA 'ONLARIN DA HABERÄ° VAR' Ä°DDÄ°ASINDA BULUNDU

Miley Cyrus'Ä±n biyolojik annesi olduÄŸunu ileri sÃ¼ren Jayme Lee'nin iddialarÄ± bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. Lee, Billy Ray ile Tish'in, Miley ile baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kestiÄŸini ve kendisini de aksi bir adÄ±m atarsa polise ÅŸikayetle tehdit ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa sÃ¶z konusu iddialar, geÃ§en yaz aylarÄ±ndan bu yana kulaktan kulaÄŸa ortada dolaÅŸÄ±yordu. Sonunda basÄ±na da yansÄ±dÄ±.

Lee, bÃ¼tÃ¼n bunlardan Miley'in vaftiz annesi Dolly Parton'Ä±n da haberi olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. GerÃ§eÄŸi bildiÄŸini savunduÄŸu tek Ã¼nlÃ¼ Parton da deÄŸildi Ã¼stelik. Onun yanÄ± sÄ±raÂ Julia Roberts, Hillary Clinton, Sharon ve Ozzy Osbourne ile Neil Patrick'in de gerÃ§eklerden haberi olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Haberin DevamÄ±

GerÃ§ek adÄ± Destiny Hope (Kader Umut) Miley Cyrus, Ã§ocuk yaÅŸta Hannah Montana dizisiyle ÅŸÃ¶hret oldu. O zamanlar country mÃ¼zisyeni Billy Ray Cyrus'Ä±n kÄ±zÄ± olarak tanÄ±nÄ±yordu. Ama artÄ±k herkes Billy Ray'e "Miley Cyrus'Ä±n babasÄ±' diyor.

Â

TUHAF Ä°DDÄ°ALARLA AÃ‡TIÄžI DAVA REDDEDÄ°LDÄ°

Miley Cyrus'Ä±n babasÄ± Billy Ray Cyrus, Lee'nin bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ±nÄ±n gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu savundu. AyrÄ±ca 1 AralÄ±k'ta Lee'ye karÅŸÄ± dava aÃ§tÄ±.

Bu arada Cyrus'Ä±n avukatÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Lee'nin aÃ§tÄ±ÄŸ davanÄ±n reddedildiÄŸini de aÃ§Ä±kladÄ±. Onun belirttiÄŸine gÃ¶re Jayme Lee, avukatlÄ±k ve mahkeme masraflarÄ±nÄ± Ã¶demesine hÃ¼kmetti.

Haberin DevamÄ±

Åžu anda Ä°ngiliz yÄ±ldÄ±z Liz Hurley ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla konuÅŸulan Billy Ray Cyrus, Tish ile 1003 ile 2022 arasÄ±nda evli kaldÄ±. Bu evlilikten gerÃ§ek adÄ± Destiny Hope olan Miley dÄ±ÅŸÄ±nda Braison, Noah adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu daha oldu.

Billy Ray, Tish'in eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Brandi ve Trace adlÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ± da evlat edindi.





Miley Cyrus, genÃ§ yaÅŸÄ±nda Liam Hemsworth ile evlendi. 2018'de baÅŸlayan evlilik iki yÄ±l sonra bitti.





Cyrus, daha geÃ§en hafta Maxx Morando ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti.

Â