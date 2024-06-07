Ünlü yıldıza kötü haber ulaştı: Baban yoğun bakımda, gelsen iyi olur!

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Sadakatsiz sevgilisinden ayrıldıktan sonra onunla yaşadığı İspanya'nın Barcelona kentinden ABD, Miami'ye taşınan Shakira bir süre özel hayatıyla, yeni sevgili söylentileriyle gündemde kaldı. Ama ünlü şarkıcı son günlerde tatsız bir gelişme nedeniyle konuşuluyor.

Shakira, şu sıralarda 92 yaşındaki babası William Mebarak Chadid'in sağlığı nedeniyle büyük bir endişe içinde.

BABASI YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Kolombiya'da yayınlanan El Heraldo gazetesinin haberine göre baba Wililam Mebarak, bu ayın ilk günlerinde yakalandığı zatürree nedeniyle Barranquilla'da bir hastaneye kaldırıldı.

Ardından da doktorları tarafından, tedavisine yoğun bakımda devam edilmesine karar verildi.

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Babasının sağlığıyla ilgili bu olumsuz gelişme iki oğluyla birlikte Miami'de yaşayan Shakira'ya iletildi. Ünlü yıldız da bavullarını toplayıp babasının yanına gitmek üzere yola çıktı

Böylece hem annesine destek olacak hem de babasının sağlık durumundaki gelişmeleri yakından takip edebilecek.

İKİ YILDIR SAĞLIK SORUNLARI ARTTI

Aslına bakılırsa Shakira, 2022 yılından bu yana bir yandan Gerard Pique ile ilişkisini noktalamaya çalışırken diğer yandan da babasının bir türlü düzelmeyen sağlığı nedeniyle endişe yaşıyordu.

O dönemde Shakira'nın babası William Mebarak, Barcelona'da bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Hatta o sırada Shakira, hastanede babasının yanına sık sık gitmiş ve ona masaj yaparken çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

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2022 yılının mayıs ayında düşerek yaralanan baba Mebarak, hemen hastaneye kaldırıldı. Onu hastaneye götüren ambulansta yanında kızı Shakira da vardı.

Ama William Mebarak'in sağlık sorunları bununla sınırlı kalmadı. Yine 2022 yılının ekim ayında bu kez bir felç geçirdi. O dönemde de Shakira bir an bile babasını yalnız bırakmadı. İyileşme sürecinde ona moral verdi.

2023 yılında sağlığına kavuşan babası ve iki oğlunu da alarak İspanya'dan ayrıldı Shakira. Anne ve babası bir ambulans uçakta ABD'ye seyahat etti.

Kızları ve torunlarıyla birlikte kısa süre Miami'de kalan Mebarak çifti sonra memleketleri Kolombiya'ya geri dönmneye karar verdi.

Shakira da onlarla birlikte ülkesine gitti. Anne ve babasını yerleştirdikten sonra Miami'deki evine döndü.

Fakat babasının sağlığındaki yeni olumsuz gelişme nedeniyle ünlü yıldız bir kez daha ailesinin yanına memleketine gitti.