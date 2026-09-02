Ünlü yıldıza bir gün yüzü görmek yok! Gelinim para ve şöhret için oğlumu kullanıyor

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Tıpkı yılların şarkıcısı ve oyuncusu Cher'e olduğu gibi...

80 yaşına gelen Cher, iki evladından bile daha genç sevgilisi Alexander E.A Edwards ile yaşadığı aşkın keyfini bile süremiyor...

Bunun nedeni de ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Elijah Blue Allman ve onun karısı Marieangela King Allman.

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Cher, şimdi de oğlunun karısı Marieangela King Allman ile yasalar önünde mücadele ediyor. Hatta ileri sürdüğüne göre geline Marieangela, para ve şöhrete ulaşmak için oğlunu kullanıyor.

Kötü alışkanlıkları yüzünden kendine doğru dürüst bir hayat kuramayan Eliah Blue Allman'ın vesayetini almaya çalışıyor Cher.

Aynı hedefin peşinde koşan bir kişi daha var: Gelini Marieangela King Allman..

Cher, gelininin oğlu Elijah'a vasi olarak atanmasına karşı çıkarak Los Angeles Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sundu.

50 yaşındaki Elijah Blue Allman, bu yıl içinde yaşadığı yasal ve ruhsal sağlık sorunlarının ardından New Hampshire Eyalet Hastanesi'nde psikiyatrik gözetim altında tutuluyor.Bu süreçte 39 yaşındaki eşi Marieangela King-Allman, 18 Ağustos'ta mahkemeye başvurarak eşinin vasisi olarak atanmayı talep etti.

Ancak Cher, avukatı Justin Gold aracılığıyla 28 Ağustos'ta sunduğu dilekçeyle bu talebe karşı çıktı.

Cher, mahkemeye sunduğu belgelerde aile bireylerinin, King-Allman'ın "para ve şöhret elde etme amacıyla yeniden duruma müdahil olmaya çalıştığını" ileri sürdü.

Hastane ise Elijah'ın vesayetinin Cher'in diğer oğlu Chaz Bono ile üvey kardeşi Devon Allman tarafından üstlenilmesini önerdi.

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Cher, dilekçesinde, King-Allman'ın aylardır oğlundan ayrı yaşadığını ve bu yıl başlatılan vesayet sürecinden önce boşanma hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

Ünlü sanatçı ayrıca, bakıcı Kayti Pease'in yardım taleplerine rağmen King-Allman'ın eşine destek olmadığını öne sürdü.

Cher, gelininin vesayet görevini "oğlunun gelirini kontrol etme fırsatı" olarak gördüğünü ve Allman'ın hastanede bulunmasından yararlanarak yeniden hayatına girmeye çalıştığını iddia etti.

Dilekçede ayrıca, Elijah Blue Allman'ın New Hampshire'da bulunduğu sırada King-Allman ile görüşmeyi üç kez reddettiği belirtildi.