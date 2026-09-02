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Ünlü yıldıza bir gün yüzü görmek yok! Gelinim para ve şöhret için oğlumu kullanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Cher#Elijah Blue Allman#Chaz Bono
Ünlü yıldıza bir gün yüzü görmek yok Gelinim para ve şöhret için oğlumu kullanıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 17:51

Gösteri dünyasının bütün ünlülerinin huzur içinde yaşadığını sanıyorsanız bir kez daha düşünün... Çünkü gerçek tam olarak öyle değil. Her ne kadar bol paraları olsa da bazen bu para, onların başını bile ağrıtabiliyor.

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Tıpkı yılların şarkıcısı ve oyuncusu Cher'e olduğu gibi...

Ünlü yıldıza bir gün yüzü görmek yok Gelinim para ve şöhret için oğlumu kullanıyor
AŞKININ KEYFİNİ BİLE SÜREMİYOR
80 yaşına gelen Cher, iki evladından bile daha genç sevgilisi Alexander E.A Edwards ile yaşadığı aşkın keyfini bile süremiyor...

Bunun nedeni de ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Elijah Blue Allman ve onun karısı Marieangela King Allman.

Ünlü yıldıza bir gün yüzü görmek yok Gelinim para ve şöhret için oğlumu kullanıyor
GELİNİYLE YASAL MÜCADELEYE GİRİŞTİ
Cher, şimdi de oğlunun karısı Marieangela King Allman ile yasalar önünde mücadele ediyor. Hatta ileri sürdüğüne göre geline Marieangela, para ve şöhrete ulaşmak için oğlunu kullanıyor.

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Kötü alışkanlıkları yüzünden kendine doğru dürüst bir hayat kuramayan Eliah Blue Allman'ın vesayetini almaya çalışıyor Cher.

Aynı hedefin peşinde koşan bir kişi daha var: Gelini Marieangela King Allman..

Cher, gelininin oğlu Elijah'a vasi olarak atanmasına karşı çıkarak Los Angeles Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sundu.

Ünlü yıldıza bir gün yüzü görmek yok Gelinim para ve şöhret için oğlumu kullanıyor
ANNESİ DE KARISI DA VESAYETİNİN PEŞİNDE
50 yaşındaki Elijah Blue Allman, bu yıl içinde yaşadığı yasal ve ruhsal sağlık sorunlarının ardından New Hampshire Eyalet Hastanesi'nde psikiyatrik gözetim altında tutuluyor.

Bu süreçte 39 yaşındaki eşi Marieangela King-Allman, 18 Ağustos'ta mahkemeye başvurarak eşinin vasisi olarak atanmayı talep etti.

Ancak Cher, avukatı Justin Gold aracılığıyla 28 Ağustos'ta sunduğu dilekçeyle bu talebe karşı çıktı.

Cher, mahkemeye sunduğu belgelerde aile bireylerinin, King-Allman'ın "para ve şöhret elde etme amacıyla yeniden duruma müdahil olmaya çalıştığını" ileri sürdü.

Hastane ise Elijah'ın vesayetinin Cher'in diğer oğlu Chaz Bono ile üvey kardeşi Devon Allman tarafından üstlenilmesini önerdi.

Ünlü yıldıza bir gün yüzü görmek yok Gelinim para ve şöhret için oğlumu kullanıyor
'OĞLUMUN GELİRİNİ KONTROL ETMEK İSTİYOR'
Cher, dilekçesinde, King-Allman'ın aylardır oğlundan ayrı yaşadığını ve bu yıl başlatılan vesayet sürecinden önce boşanma hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

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Ünlü sanatçı ayrıca, bakıcı Kayti Pease'in yardım taleplerine rağmen King-Allman'ın eşine destek olmadığını öne sürdü.

Cher, gelininin vesayet görevini "oğlunun gelirini kontrol etme fırsatı" olarak gördüğünü ve Allman'ın hastanede bulunmasından yararlanarak yeniden hayatına girmeye çalıştığını iddia etti.

Dilekçede ayrıca, Elijah Blue Allman'ın New Hampshire'da bulunduğu sırada King-Allman ile görüşmeyi üç kez reddettiği belirtildi.

2013 yılında evlenen Elijah Blue Allman ve Marieangela King-Allman'ın ilişkisi son yıllarda sıkıntılı bir süreçten geçti. King-Allman'ın 2021'de açtığı boşanma davası Şubat 2024'te düşerken, Nisan 2025'te "uzlaşmaz farklılıklar" gerekçesiyle yeni bir boşanma başvurusu yaptığı, ancak bu davanın da Haziran ayında kapandığı kaydedildi.

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#Cher#Elijah Blue Allman#Chaz Bono

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