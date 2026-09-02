Ünlü yıldıza bir gün yüzü görmek yok! Gelinim para ve şöhret için oğlumu kullanıyor

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Tıpkı yılların şarkıcısı ve oyuncusu Cher'e olduğu gibi...
Bunun nedeni de ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Elijah Blue Allman ve onun karısı Marieangela King Allman.
Kötü alışkanlıkları yüzünden kendine doğru dürüst bir hayat kuramayan Eliah Blue Allman'ın vesayetini almaya çalışıyor Cher.
Aynı hedefin peşinde koşan bir kişi daha var: Gelini Marieangela King Allman..
Cher, gelininin oğlu Elijah'a vasi olarak atanmasına karşı çıkarak Los Angeles Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sundu.
Ancak Cher, avukatı Justin Gold aracılığıyla 28 Ağustos'ta sunduğu dilekçeyle bu talebe karşı çıktı.
Cher, mahkemeye sunduğu belgelerde aile bireylerinin, King-Allman'ın "para ve şöhret elde etme amacıyla yeniden duruma müdahil olmaya çalıştığını" ileri sürdü.
Hastane ise Elijah'ın vesayetinin Cher'in diğer oğlu Chaz Bono ile üvey kardeşi Devon Allman tarafından üstlenilmesini önerdi.
Ünlü sanatçı ayrıca, bakıcı Kayti Pease'in yardım taleplerine rağmen King-Allman'ın eşine destek olmadığını öne sürdü.
Cher, gelininin vesayet görevini "oğlunun gelirini kontrol etme fırsatı" olarak gördüğünü ve Allman'ın hastanede bulunmasından yararlanarak yeniden hayatına girmeye çalıştığını iddia etti.
Dilekçede ayrıca, Elijah Blue Allman'ın New Hampshire'da bulunduğu sırada King-Allman ile görüşmeyi üç kez reddettiği belirtildi.
2013 yılında evlenen Elijah Blue Allman ve Marieangela King-Allman'ın ilişkisi son yıllarda sıkıntılı bir süreçten geçti. King-Allman'ın 2021'de açtığı boşanma davası Şubat 2024'te düşerken, Nisan 2025'te "uzlaşmaz farklılıklar" gerekçesiyle yeni bir boşanma başvurusu yaptığı, ancak bu davanın da Haziran ayında kapandığı kaydedildi.