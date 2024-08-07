Ünlü yıldız yine şaşırttı: 'Dağınık yatak' pozunun hangi evde çekildiği ortaya çıktı

Haberin Devamı

Bir açıdan bakıldığında hayranlarına karşı çok açık davranan çift, başka bir açıdan da ağzı sıkı tavırlar sergiliyor.

Söz gelimi bebeklerinin isimlerini uzun süre kamuoyundan gizliyorlar. Ya da hamilelik haberini diğer pek çok meslektaşları gibi öyle kendileri öğrendikleri ilk anda herkese duyurmuyorlar.



Ama içlerinden biri arada sırada sosyal medyada sürprizler de yapıyor hayranlarına. Nasıl bir evde yaşadığını, eşyalarının ve ev dekorasyonunun nasıl olduğunu gözler önüne seriyor.

Daha doğrusu bu konuda ipuçları veriyor.

ASLINDA AMACI ELBİSEYE VE TAKILARA DİKKAT ÇEKMEKTİ

Bu ünlü çift, Blake Lively ile Ryan Reynolds..

Haberin Devamı

2012 yılından beri evli olan çiftten 36 yaşındaki Blake Lively zaman zaman kocasıyla birlikte yaşadıkları evde çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Lively bunun son örneklerinden birini daha geçtiğimiz günlerde sergiledi. Arkadaşlarıyla birlikte çektiği pozlarını bir kez daha takipçileriyle paylaştı.

Aslında Lively'nin amacı giydiği elbiseyi ve takılarını ön plana çıkarmaktı. Ama takipçileri güzel yıldızın Ryan Reynolds ile birlikte yaşadığı eve bakmaktan takıları doğru dürüst görmedi bile.

Blake Lively, paylaşımda üzerindeki elbiseleri ve takılarını ön plana çıkarmak amacındaydı. Ama evinin ayrıntıları daha fazla dikkat çekti.

Blake Lively ile kocas Ryan Reynolds''ın ABD'nin farklı bölgelerinde evleri bulunuyor. Aslında güzel oyuncu daha önce de aynı evden bazı paylaşımlar yapmıştı.

O dönemde buranın ünlü çiftin hangi evi olduğu net değildi. Ama yeni paylaşımlarıyla birlikte bu renkli pozların New York'ta Tribeca'daki çatı katında çekildiği de ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Blake Lively'nin bu yılın başında evinden yaptığı paylaşım da çok konuşulmuştu. Yatak odasında çekilen bir pozu ise tartışma korusu olmuştu.



Bir davete giderken giydiği derin göğüs dekolteli askılı kıyafetiyle çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı Lively.

DAĞINIKLIK DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dışarı çıkmak için hazırlanmış olması ve şık görüntüsünün yanı sıra takipçileri o karedeki başka ayrıntıları da gözden kaçırmadı.

Lively ile Ryan Reynolds'ın yatak odasının dekorasyonunda ahşabın hakim olduğu görüldü. Odanın hemen yanında yataktan çok da uzak olmayan bir noktada bir banyo olduğunu da gözden kaçırmadı güzel yıldızın takipçileri.



Lively'nin arka planında hemen banyonun yanında uzanan koridor da ünlü çiftin geniş bir yatak odası bulunduğunu gözler önüne serdi.



Blake Lively'nin paylaşımında takipçilerinin dikkatinden kaçmayan başka bir ayrıntı da düzeltilmemiş, dağınık yatak oldu. Birçok takipçisi bu durumu yorumlarında ifade etti.

Haberin Devamı

Ünlü çiftin yatak odasının duvarlarında yumuşak bir ışık veren aplikler de yine dikkatli gözlerden kaçmadı.

Lively, 2022 yılında yine bir davete gitmeden önce hazırlandıktan sonra bu kez evinin salonunda poz vermişti Lively.

Bir yanı pırıltılı elbisesiyle objektife baktığı o karede de yine evin içindeki ahşap ağırlığı dikkat çekti.

Hemen yanındaki geniş aile koltuğu ve duvarlarındaki tablolar da takipçilerinin gözünden kaçmayan ayrıntılardan.



Lively'nin yine aynı paylaşımda biraz daha farklı bir açıdan çekilen fotoğrafında da tavandan sarkan iri ve gösterişli avize görülüyordu.

Haberin Devamı

Güzel oyuncu bir kez de evinin mutfağında çekilen bir pozuyla ailece nasıl bir yerde yemek yediklerinin ipuçlarını vermişti takipçilerine.



Yerdeki eskitilmiş görünümlü halı, arka plandaki kahve makinesi ve güzel yıldızın hemen önünde durduğu küçük uzanma koltuğu takipçilerinin ilgi alanına girmişti.

Blake Livemly ile Ryan Reynods kısa bir süre önce de aralarına katılan ve arık bir aşına gelen bebeklerinin cinsiyetini ilk kez açıklayarak gündemde ilk sıralaa yerleyşti.

Bu konudaki açıklamalar da Lively'nin eşi Ryan ReynoldS(dan geldi.Gossip Girl adlı diziyle yıldızını parlatan Blake Lively ile evliliğinden 9 yaşında James, 7 yaşında Inez, 4 yaşında Betty adında üç kızı ile bir yaşında Olin adında bir oğlu olan Ryan Reynolds, evlerinde tam bir karmaşanın hakim olduğunu belirtti.



Reynolds, yine de bu karmaşanın günün birinde biteceğinin farkında olduklarını sözlerine ekledi.



Ünlü oyuncu bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: " Karım her zaman söyler... Bunların hepsi şimdi bizim çatımızın altında... Bütün aile şu anda çatımızın altında... Bunların hepsi bizim... Ve bu gelip geçici bir durum. Sonsuz bir kaynak değil.."



Ryan Reynolds, hem Blake Lively ile evliliğinden hem de bu evlilikten dünyaya gelen dört çocuğundan ve onlardan kaynaklanan sürekli karmaşadan son derece memnun.

Haberin Devamı

Bunu da "Birlikte inşa ettiğimiz bu hayata minnettarım" diyerek ifade etti.

'BİZİM YATAĞIMIZDA YATMAZLARSA UYUYAMIYORLAR'

Bunun belli bir süre her gün tekrarlanacağını kabul ettiğini belirten Reynolds, çocuklarına ve onların bazı alışkanlıklarına dair açıklamalar da yaptı.



Dört çocuklarından bazılarının kendisinin ve Blake Lively'nin yatağında yatmazlarsa uyuyamadıklarını anlattı Reynolds.



Ardından da "Tekrar yayılıp normal bir şekilde uykuya dalmayı nasıl da isterdim" diye konuştu.



Fakat sohbet sırasında söylediği bir ayrıntıyı tekrarlayıp bu durumun sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilincinde olduğunu da ekledi: "Bundan 30 ya da 40 yıl sonra şu ana geri dönmek ve tadını çıkarmak için neler verebileceğimi de biliyorum."

İKİ KEZ HAMİLELİK SÜRPRİZİ YAPTILAR

Blake Lively ile Ryan Reynolds, her ne kadar milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor olsalar da özel hayatları konusunda fazla açık davranmıyorlar.



36 yaşındaki Blake Lively'nin üçüncü ve dördüncü hamileliklerini kamuoyuna duyurmadı çift.

Üçüncü hamilelik, birlikte gittikleri bir film galasında ortaya çıktı. Son dünyaya gelen Olin adlı oğullarını beklediklerini de yine katıldığı bir etkinlikte Lively'nin büyüyen karnı gözler önüne serdi.



Bu son bebeğin doğup doğmadığı da uzun süre bir merak konusu olmuştu. Bebeğin dünyaya geldiği aylar sonra ortaya çıktı. İsmi ve cinsiyeti de kısa bir süre önce açıklandı.

Bu arada Lively ile Reynolds'ın çocuklarının isimleri de ilginç. Özellikle en büyük ile en küçüğün.Şu anda 9 yaşında olan kızları James, isminden dolayı uzun süre erkek çocuk sanıldı. Sonradan erkek ismi taşıyan çocuğun kız olduğu ortaya çıktı.Bu arada yeri gelmişken en küçük bebekleri Olin'in adına da bakalım...Olin, Norveç, İsveç gibi ülkelerde kullanılan bir isim. Kimi zaman kız çocuklarına verildiği de oluyor ancak genel olarak bir erkek ismi.

BÜYÜK KIZINA ERKEK İSMİ VERDİ

Ünlü çiftin neden ilk çocuklarına bir erkek ismi verdiğine de bir bakalım.. Bu konuyu 2015 yılında katıldığı Good Morning America adlı programda anlattı Lively…

Bunun bir aile ismi olduğunu belirten güzel oyuncu kendi isminin de aslında bir erkek ismi olduğunu hatırlattı. Sonra da "Ben bir erkek ismine sahip olmayı seviyorum. Bunu devam ettirmek istedim" diye konuştu.