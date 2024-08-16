Onu kendi kızı gibi büyütmüştü: Ünlü yıldız aşkta mutluluğun sırrını üvey babasından öğrenmiş!

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Ama çok geçmeden annesi bir meslektaşıyla öyle büyük bir aşka düştü ki hiç evlenmemiş olmalarına rağmen tam 41 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar.

Durum böyle olunca o ve ağabeyi öz babalarının değil annelerinin sevgilisi olan üvey babalarının yanında büyüdü ve 40'lı yaşlarına kadar geldi.

Yine de "üvey" dediysek sözün gelişi.

Çünkü her ikisini de kendi kanından, canındanmış gibi büyüttü bu ünlü oyuncu. Araları öylesine iyi ki ünlü yıldıza hayatın her alanında hatta sevgili bulma konusunda bile nasihatlerde bulundu.

DOĞRU SEVGİLİ BULMANIN YOLU

Annesi ve üvey babasıyla büyüyen sonra da kendi dünyaya getirdiği çocuklarıyla kocaman bir ailenin bir parçası olan bu ünlü Kate Hudson.

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Bir süredir Danny Fujikawa ile nişanlı olan 45 yaşındaki üç çocuk annesi Hudson, özel hayatıyla ilgili değerli bir öğüdü, üvey babası Kurt Russell'dan aldığını söyledi.

Fox Digital'e konuşan Hudson, annesi Goldie Hawn'ın evlenmediği ama 41 yıldır beraber yaşadığı Russell'ın ne tür bir öğütte bulunduğunu anlattı.

Kate Hudson'ın söylediğine göre üvey babası Kurt Russell ona "en kötü yanlarını gösteren bir sevgili bulmasını" söyledi hep. Böylece sevgilisinin kendisine yalan söylemek zorunda kalmayacağını da ekledi Russell.

'EN KÖTÜ YANLARINI GÖSTEREN BİR SEVGİLİN OLSUN'

Hudson bu konuda şöyle konuştu: "Kurt bana her zaman, en kötü yanlarını gözler önüne seren bir sevgili bulmam gerektiğini söylerdi. Bu şekilde de bana yalan söylemek zorunda kalmayacağını hatırlatırdı. Yani bu şu demek: Bana en kötü yanını göster. Böylece ben de nasıl bir ilişkinin içinde olduğumu bilirim." Yıldıza göre bu da ilişkide dürüstlüğün bir göstergesi.

Kate Hudson her ne kadar ikili ilişkilere böyle yaklaşmanın romantizmi dışarıda tutmak anlamına geldiğini belirtse de "Ben yine de kendimi romantik olarak tanımlıyorum" diye sürdürdü sözlerini.

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Hudson'ın, aşk ilişkilerle ilgili vurguladığı başka bir ayrıntı daha var. Bunu da "Ben şekerle kaplı ilişkileri sevmem" diyerek anlattı Hudson. "Özellikle de ilişkinin başında."

Bu konudaki fikirlerini de şöyle açıkladı: "Şekerle kaplı başlangıçlar genellikle iyi gitmez. Bu yüzden biriyle çıkmaya başladığımda düşündüğüm ilk şey onun en kötü yanını öğrenmek olur. Bu konuda gerçeği öğrendikten sonra diğer her şeyi atlatabiliriz çünkü."

ESKİ ARKADAŞIYLA AŞKA DÜŞÜP NİŞANLANDI

Kate Hudson, uzun süredir müzisyen Danny Fujikawa ile nişanlı. Çiftin beş yaşında Rani adında bir kızı bulunuyor.

Hudson ile Fujikawa, 2021 yılında nişanlandı ama tanışıklıkları daha eskilere uzanıyor. Danny ile Kate geçmiş yıllarda arkadaştı. Zaten Fujikawa'nın kardeşleri de daha ilişkileri başlamadan Kate Hudson ile yakın dosttu.

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Hudson ile Fujikawa, uzun süredir birlikte olup nişanlanmalarına rağmen evlenme konusunda acele etmiyorlar.

Hatta Kate Hudson birkaç ay önce bu konuda yaptığı bir açıklamada: "Ben düğün yerine eğlenceli bir parti olmasını isterim" demişti.

Söylediğine göre Hudson'ın evlenmekten geri durmasının en önemli nedeni düğün hazırlıklarının kendisine maddi olarak külfetli gelmesi. Bir de ayrıntılarla fazla uğraşmayı tercih etmiyor.

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İLK EVLİLİĞİNİ ÇOK GENÇ YAŞTA YAPTI

Kate Hudson, ilk evliliğini gençlik döneminde kendisinden yaşça büyük olan müzisyen Chris Robinson ile yaptı. Aslında o sırada evlenecek kadar hayat tecrübesi yoktu ama belli ki çok aşıktı. Çünkü bu durumu programda "Evliliği bir saniye bile sorgulamadım" diye anlattı Hudson. Bunun nedenini de "Aramızda çok sıkı bir bağ vardı" diye anlattı.

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İlk eşi hakkındaki konuşmasını da şöyle sürdürdü Hudson: "Chris bana aşk hakkında çok şey öğretti. Bizim ilişkimiz harika ve çok tutkulu bir ilişkiydi."

Kate Hudson ile müzisyen Chris Robinson, 2000 yılında evlendiler. O sırada Hudson henüz 21 yaşındaydı.

2004 yılında, şu anda 20 yaşına giren oğulları Ryder'ı kucaklarına aldı eski çift. Bundan üç yıl sonra da evliliklerini bitirdiler.

HER AŞKINDAN BİR ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ

Ama Hudson yine de çok genç yaşta yaptığı bu evliliğinin bir hata olmadığını düşünüyor. Yaşadıkları ilişkinin sevgi dolu ve ayakları yere basan bir ilişki olduğunu da sözlerine ekledi Hudson.

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Ünlü yıldız, bu ilk evliliğinin bitmesinden sonra Matt Bellamy ile nişanlandı. Bu ilişkisinden de şu anda 12 yaşında olan oğlu Bingham dünyaya geldi.

Kate Hudson son yıllarda çocukluk arkadaşı olan Danny Fujikawa ile nişanlı. Bu ilişkisinden de 5 yaşında Rani adında bir kızı bulunuyor. Bir başka deyişle Kate Hudson, gösteri dünyasının farklı ilişkilerden çocuk sahibi olan ünlülerinden biri.

Hudson'ın programda anlattığına göre ilişki dinamikleri çok da geleneksel değil. Buna inancı da tam. Yollarını ayırmış olsalar da Hudson ile Robinson arkadaşlık çerçevesinde bir ilişki sürdürüyorlar.

Bu konuda da şunları söyyledi Hudson: "Biriyle birlikte olmamanız onunla güzel bir deneyim yaşamayacağınız anlamına gelmez. bunu nasıl yapabildiğimi bilmiyorum ama hepimiz bunu yapabiliyoruz."

'ÇOCUKLAR DA DAHA FAZLA SEVGİ GÖRÜYOR'

Kate Hudson daha önce de People dergisine verdiği bir röportajda da ailesini "yamalı bohça" olarak tanımlamıştı. Hudson "Birbirimize bağlıyız ve çok yakınız. Aşk şekil değiştirebilir. Ne kadar ilginç ki böyle modern bir aileye sahip olduğunuzda çocuklar da çok fazla sevgi görebiliyor" diye konuştu.

Kate Hudson'ın anlattığına göre bu şekilde sürdürdükleri hayat çok kendine özgü. Bütün çocukları, eski eşi, eski nişanlısı ve şu andaki nişanlısı bu işin üstesinden gelmeyi başardı.

Üstelik her üç ilişkisinden dünyaya gelen üç çocuğu da kendilerini Hudson'ın "yamalı bohça' diye tanımladığı bu büyük ailenin bir parçası olarak hissediyor.

KENDİSİ DE ÖYLE BİR AİLEDE BÜYÜDÜ

Aslına bakılırsa Kate Hudson kendisi de bu türden bir ailenin üyesi. Annesi Goldie Hawn, babasından boşandıktan yıllar sonra Kurt Russell ile aşk yaşamaya başladı.

Hawn ile Russell, hiç resmi olarak evlenmemelerine rağmen neredeyse yarım asra yakın süredir birlikteler.

Goldie Hawn ve Kurt Russell'ın bu ilişkiden sadece bir tane ortak çocuğu var. Ama eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarını da birlikte ve hala örneklerini sergiledikleri sevgi dolu bir ortamda büyüttüler.