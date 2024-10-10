ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z yÄ±kÄ±lan yuvasÄ± hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu: Bir iliÅŸkim olsun beraber yaÅŸlanalÄ±m istiyordum

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GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan aÅŸklarÄ±ndan birinin kahramanÄ± olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ± Jennifer Lopez ile Ben Affleck. Hatta isimleri bile ayrÄ±lmadÄ± "Bennifer" diye anÄ±ldÄ±lar. 2002'de bir film setinde tanÄ±ÅŸÄ±p aÅŸÄ±k oldular, niÅŸanlandÄ±lar. Ama iki yÄ±lda yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±.

Aradan geÃ§en yÄ±llarÄ±n ardÄ±ndan aÅŸk tazelediler, sonunda evlenmeyi baÅŸardÄ±lar da... Yine de aÅŸk masalÄ±nÄ±n Ã¶mrÃ¼ uzun olmadÄ±. 2022'den baÅŸlayan evlilik sadece iki yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Ã‡ift bir kez daha ayrÄ±lÄ±k kararÄ± verdi.

DavayÄ± Jennifer Lopez aÃ§tÄ±... AralarÄ±nda bir evlilik anlaÅŸmasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de herkes, finansal paylaÅŸÄ±mlarÄ±n nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. Bennifer Ã§ifti bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yaÅŸarken bir yandan da aylar boyu sayÄ±sÄ±z sÃ¶ylentinin merkezinde kaldÄ±.

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BOÅžANMA DAVASINI AÃ‡TIKTAN SONRA Ä°LK KEZ KONUÅžTU

Sonunda 55 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Lopez, Ben Affleck ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu. Neden boÅŸandÄ±klarÄ±nÄ± ve bundan sonrasÄ± iÃ§in neler dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ samimi bir ÅŸekilde anlattÄ±.

Interview dergisi ile yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajda verdiÄŸi boÅŸanma kararÄ±ndan bir saniye bile piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. Nikki Glaser'a bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kesinlikle ihtiyaÃ§ duyduÄŸu ÅŸey olduÄŸunu sÃ¶yledi.

JLo bu konuda konuÅŸurken daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± ve hepsi boÅŸanmayla biten Ã¼Ã§ evliliÄŸini de anÄ±msattÄ±. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bazen kendi kendime dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. 'TeÅŸekkÃ¼rler TanrÄ±m... Bu kadar uzun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Kendime bunu yaptÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. AslÄ±nda bu konuda dersimi ikinci ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kereden sonra almalÄ±ydÄ±m."

HayatÄ± boyunca neredeyse hiÃ§ yalnÄ±z kalmayan, sevgilileri, niÅŸanlÄ±larÄ± ve eÅŸleri eksik olmayan Lopez sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu kez bekar kalmaktan Ã§ok da korkmuyor.

'MUTLULUÄžU BAÅžKALARINDA ARAYAMAM... KENDÄ° Ä°Ã‡Ä°MDE BULMALIYIM'

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re yalnÄ±zlÄ±k ilk anda insana Ã§aresizlik hissi veriyor. Korkutucu, yabancÄ± ve hÃ¼zÃ¼nlÃ¼. Ama bunun ardÄ±ndan kendini sadece yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiyle tanÄ±mlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ ona gÃ¶re insan her ne kadar bu tÃ¼r olumsuz duygular iÃ§inde olsa da bunun kendisini Ã¶ldÃ¼rmediÄŸini keÅŸfediyor. Ondan sonra da kendi kendine mutlu olmayÄ± Ã¶ÄŸreniyor.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Lopez'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± da bu zaten: "BaÅŸka insanlarda mutluluk arayamam. MutluluÄŸu kendi iÃ§imde bulmalÄ±yÄ±m. Ama bazen baÅŸka insanlarla olduÄŸumuzda bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± unutuyoruz."

'ÃœZERÄ°ME EV YIKILMIÅž GÄ°BÄ° HÄ°SSETTÄ°M'

Her ne kadar ÅŸu an belirsiz bir sÃ¼re iÃ§in kendisini ekleyen bekar hayatÄ±na hazÄ±r olsa da Jennifer Lopez yine de kendini "Biriyle iliÅŸkide olmayÄ± ve onunla birlikte yaÅŸlanmayÄ± isteyen bir romantik" olarak tanÄ±mladÄ±.

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RÃ¶portajda Jennifer Lopez, her ne kadar daha Ã¶nce Ã¼Ã§ kez evlenip boÅŸansa da bu dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼nÃ¼n kendisini diÄŸerlerinden farklÄ± etkilediÄŸini gizlemedi.

Ben Affleck ile evliliÄŸin sonuna gelmesinin kendisi iÃ§in Ã§ok sert bir darbe olduÄŸunu anlattÄ±: "GerÃ§ekten zordu. Sanki kafama bir balyozla vurulmuÅŸ ya da Ã¼zerime bir bina yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ gibi" diye anlattÄ± durumunu.

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Jennifer Lopez dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez boÅŸanma duygusunu yaÅŸÄ±yor. Ä°lk evliliÄŸini 1997Ã§ ile 98 arasÄ±nda Ojani Noa ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan 2011 ile 2003 arasÄ±nda Cris Judd ile evli kaldÄ±. Sonra 2004 ile 2014 arasÄ±nda ikizlerinin babasÄ± Marc Anthony ile evlendi. Son kocasÄ± Ben Affleck ile evliliÄŸi ise 2022'de baÅŸladÄ± ve iki yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.