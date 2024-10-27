Ünlü yıldız ‘ünsüz’ sevgilisiyle çok mutlu… Artık peşine kimseler takılmadan aşk yaşamak istiyor

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Oyunculuktan kazandığı yüklü parayı akıllı yatırımlarla değerlendiren ve bir yapım şirketi kurarak hem filmlere hem de kendi başrol oynadığı diziye yatırım yapan Reese Witherspoon artık Hollywood’un en zengin kadın oyuncusu haline geldi. Reese Witherspoon ikinci eşi Jim Toth'tan geçen sene mart ayında ayrılmıştı

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDEN HEMEN ÖNCE BOŞANMIŞTI

Attığı her adımla adeta para basan Reese Witherspoon geçen sene 12 yıllık evliliğinin sona ermesiyle manşetlere taşınmıştı. 12 yaşında bir oğulları olan 48 yaşındaki Witherspoon ve 54 yaşındaki Jim Toth kavga gürültü olmadan, konuşup anlaşarak 10 yılı aşkın evliliklerini 2023’ün mart ayında bitirdiler. Üstelik tam da evlilik yıl dönümlerini kutlamalarına birkaç gün kala…

Reese Witherspoon oyunculuktan kazandığı parayı yapım şirketi kurmaya yatırdı ve böylece Hollywood'un en zengin kadını oldu

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Bu ayrılığın ardındaki sebepse ne büyük kavgalar ne de ihanetti… Ünlü çift yıllar içinde sahip oldukları aşkı ve tutkuyu günbegün kaybetmiş, en sonunda da birbirlerini kırıp yıpratmadan yollarını dostça ayırmış.

Reese Witherspoon bir süredir iş insanı Oliver Haarmann’la birlikte

AŞKA DÜŞMEDEN ÖNCE UZUN SÜRE ARKADAŞLIK ETTİLER

Evliliği sona erdikten sonra kendini işlerine ve iki farklı evliliğinden doğan üç çocuğuna veren Reese Witherspoon kalbini çok fazla boş tutmadı ve bir süredir iş insanı Oliver Haarmann’la birlikte.

Alman asıllı iş insanı Oliver Haarmann, ABD’nin en büyük finans kurumlarından birinin yöneticisi ve onun da Reese Witherspoon’dan geri kalmayacak bir serveti var.

Oliver Haarmann ünlüler dünyasının spot ışıklarından uzak ancak finans dünyasının en tanınmış ve başarılı isimlerinden birisi

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Reese Witherspoon ve Oliver Haarmann’ın aşka düşmeden öncesinden de tanıştıkları, uzun süre arkadaşlık ettikten sonra birbirlerinden hoşlanmaya başladıkları söyleniyor.

SEVGİLİSİNİN EVİYLE KENDİ EVİ ARASINDA MEKİK DOKUYOR

Başından iki evlilik geçen Reese Witherspoon aslında deyim yerindeyse bu kez yoğurdu üfleyerek yiyor…

Çift henüz ilişkileri hakkında bir yorum yapmadılar ancak Reese Witherspoon’un yakınları yıldız oyuncunun Oliver Haarmann’la flört etmekten çok hoşlandığını ve eğlendiğini, onunla vakit geçirmek için de sık sık evinin bulunduğu Nashville’den Oliver Haarmann’ın yaşadığı New york’a gittiğini söylüyor. Reese Witherspoon Hollywood'un tanınmış isimleriyle yaptığı evliliklerden sonra artık "ünsüz" biriyle birlikte olduğu için çok rahat ve mutlu

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SEVGİLİSİNİN “ÜNSÜZ” OLMASI ÇOK HOŞUNA GİTMİŞ

Reese Witherspoon’un bu yeni aşka yelken açmasında en büyük etkenlerden birinin Oliver Haarmann’ın bir Hollywood ünlüsü olmaması olduğu söyleniyor. İlk evliliğini kendisi gibi büyük bir Hollywood yıldızı olan Ryan Phillippe’le yapan Reese Witherspoon’un geçen yıl ayrıldığı eşi Jim Toth da Ryan Phillippe kadar tanınmış olmasa da sektörden bir isim ve başarılı bir menajer... 12 yıllık evliliğin ardından boşanan Reese Witherspoon ve Jim Toth'un 12 yaşında bir oğulları var

ARTIK PEŞİNE KİMSELER TAKILMADAN AŞK YAŞAMAK İSTİYOR

Anlaşılan Reese Witherspoon artık göz önünde bir ilişki yaşamak yerine peşine daha az paparazzi takılacak, daha gözlerden uzak bir aşk istiyor ve Oliver Haarmann’ın Hollywood’la bir bağının olmaması bu konuda işine yarayacak ve aşkını daha rahat yaşayacak…

Reese Witherspoon'un Ryan Phillippe'le yaptığı evlilikten doğan kızı Ava 25, oğlu Deacon ise 21 yaşında