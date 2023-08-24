Ünlü yıldız rolü uğruna aldığı kilolardan pişman… Oyunculuk aşkına yaşını unuttu: Bir daha asla yapmam!

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BİR SERİ KATİLİ OYNAMAK İÇİN KENDİNİ TANINMAZ HALE SOKMUŞTU

Bunlardan en akla kalanlardan biri de Charlize Theron’un gerçek bir hikâyeden uyarlanan 2003 yapımı Monster (Cani) filmi. Seri katil Aileen Wuornos'un gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan film için kamre karşısına geçen yıldız oyuncu hem rolü için 15 kilo almış hem de yapılan makyajla tanınmayacak hale gelmişti. Hollywood'un en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Charlize Theron en son Fast X filmi için kameraların karşısına geçmişti

FİLMİ İÇİN GERÇEK BİR “CANİ”YE DÖNÜŞTÜ, GÖRENLER ONU TANIMAKTA ZORLANDI

Hollywood’da yeteneği kadar güzelliğiyle de nam salan Güney Afrikalı oyuncu bu zor rolü hakkıyla oynayıp bir de kimsenin onu tanıyamayacağı hale gelmesine yol açan bir fiziksel değişimden geçince kimse bu başarıya kayıtsız kalamadı. Ve Charlize Theron, o yıl En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ı da dahil olmak üzere sayısız ödüle kavuştu. Charlize Theron, görünümünü tamamen değiştirdiği ve bir hayli kilo aldığı Monster (Cani) filmindeki rolüyle Oscar kazandı... Filmin galalarında ve ödül törenlerindeyse o halinden hiç eser kalmamıştı

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27 YAŞINDA EN BÜYÜK BAŞARIYA BÖYLE KOŞMUŞTU

Onu dünyanın saygıyla baktığı büyük bir yıldıza dönüştüren filmde bu zorlu süreçleri yaşadığında henüz 27 yaşında olan Charlize Theron artık 48 yaşında. Evlat edindiği iki çocuğuyla sakin ve göz önünde olmadığı bir hayat sürmeyi tercih eden yıldız oyuncu skandallardan ve şaşaadan uzakta durmayı tercih eden tutumuyla da sektörün en sevilen ve sayılan isimlerinden biri. Charlize Theron, bu inanılmaz değişim ve başarılı oyunculuğuyla Oscar kazandı ve verdiği emeğin karşılığını almayı bildi

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ARTIK ROLÜ İÇİN ASLA BUNU YAPMAYACAK

48 yaşına gelmesine rağmen oyunculuk kariyerini ilk günlerindeki yoğunluk ve heyecanla sürdürmeye devam eden Charlize Theron, aksiyondan dramaya, bilim kurgudan romantik komedilere kadar her türden filmde rol alıyor. Ancak güzel yıldız artık bir konuda kesin kararlı… verdiği son röportajda bundan böyle hiçbir film için kilo almayacağını ve fiziksel görünümünü değiştirmeyeceğini söylüyor Theron. Ünlü oyuncu 27 yaşındayken rolü için aldığı kiloları birkaç gün içinde verebildiğini söylemişti ancak aynı şeyi 43 yaşında yaptığında her şey bambaşka olacaktı

ÜÇ ÇOCUKLU ANNE OLABİLMEK İÇİN KİLO ALDI AMA…

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Bunun da aslında oldukça akla yatkın bir sebebi var. 2018 yılında Jason Reitman'ın eleştirmenlerce övgüye boğulan filmi Tully'de başrol oynayan usta oyuncu bir kez daha tıpkı Cani filminde olduğu gibi rolü için bedenini bir hayli zorlamıştı. Üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş ve büyük bir bunalım yaşayan bir kadını canlandırmak için tıpkı yıllar önce yaptığı gibi bir kez daha kilo almış ve gıpta edilen fiziğinden vazgeçmişti ünlü oyuncu. Charlize Theron, 2018'de rol aldığı ve büyük övgü toplayan Tully filmi için de tam 20 kilo birden aldı ve rolünü büyük başarıyla canlandırdı: Sonrasında aldığı kiloları değil üç-beş gün bir yıl geçmesine rağmen veremeyince bu işe tövbe etti

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27 YAŞINDA YAPTIĞINI 43 YAŞINDA TEKRAR EDİNCE OLANLAR OLDU

Ancak bu kez işler tahmin ettiği gibi gitmedi. "Tully filmi için 43 yaşımda kamera karşısına geçtim ve rol için de 20 kilo birden aldım. Ama bunu 27 yaşımda yaptığımda aldığım kiloları neredeyse birkaç günde vermiştim.” diyen Charlize Theron, o günlerde kendini çok kısa süre aç bıraksa bile yeniden eski fiziğine döndüğünü anlattı. Ama yeni filmi için aldığı kiloları bu sefer bir türlü verememişti. Yıldız oyuncu bir türlü zayıflayamayınca stilistini arayıp filmin galası için ona kilolarını saklayacak özel bir giysi sipraiş etmek zorunda kaldığını söyledi

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DOKTORUNU ARAYIP “SANIRIM ÖLÜYORUM” DEMİŞ

Kilo vermek için didindiği bir yılın sonunda doktorunu arayan Charlize Theron "Sanırım ölüyorum çünkü bu kiloları veremiyorum" dediğini anlatıyor. Doktoru ise ona sakin olmasını, artık 40 yaşını geçtiği için yavaşlayan metabolizması yüzünden eskisi gibi kilo veremeyeceğini anlatmış. Charlize Theron da bunun üzerine kendi kendine yemin etmiş ve "Bir daha asla ama asla bir filmde oynayacağım rol için kilo almayacağım” demiş. Güzel yıldız özel hayatı konusunda oldukça ketum... Charlize Theron hiç anne olmadı ama iki çocuk evlat edindi ve onları öz anneleri gibi büyük bir sevgiyle büyüttü

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“BEDENİM ARTIK BU DURUMU KALDIRAMIYOR”

Bedeninin artık bu durumun üstesinden gelemeyeceğini zor yoldan da olsa anlayan yıldız isim verdiği sözü tutmakta kararlı. Aslında Hollywood ve genel itibarıyla tüm gösteri dünyası artık kilolu ya da alışılmış kalıpların dışındaki vücut ölçülerini de kabul eder hale geldi. Charlize Theron da bu gerçeğin farkında ancak yine de uzun yıllar “mükemmel” hatlara sahip olması için baskı gören sayısız oyuncudan biri olduğu için fazla kilonun büyük bir sorun olduğu fikrinden kurtulamadığını da itiraf ediyor çekinmeden. Charlize Theron yaşıyla birlikte yüzünün de değiştiğini ve bundan memnun olduğunu söylüyor

SÜREKLİ ESTETİK OPERASYONLARLA İLGİLİ SORU SORULMASINDAN BIKMIŞ

Charlize Theron, yaşının 50’ye merdiven dayamasıyla birlikte sürekli olarak estetik operasyonlarla ilgili sorulara da maruz kaldığını söylüyor. İnsanların bazen ince yüzünün bir yüz gerdirme işleminin sonucu olduğunu düşündüklerini söylüyor ünlü oyuncu. Oysa Allah vergisi güzelliğiyle 48 yaşında bile hâlâ göreni büyüleyecek bir havası olan ünlü oyuncu estetik operasyonlara da pek sıcak bakmıyor.





“YÜZÜM YAŞLANDIĞIM İÇİN DEĞİŞİYOR”

Uzun yıllardır Dior başta olmak üzere birçok dev markanın reklam yüzü olan oyuncu, bu kampanyalarda yüzünün değiştiğini açıkladı. Oyuncu, "Yüzüm değişiyor ve yüzümün değişmesini, yaşlanmasını seviyorum. Görenler benim yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığımı düşünüyor. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Ben yaşlanıyorum. Bu estetik ameliyat yaptırdığım anlamına gelmez. Bu yüzümün geçirdiği doğal süreç” açıklamasını yaptı.