Nikahı bile erkene aldılar... Ünlü yıldız kötü haberi kendisi duyurdu: Kanser vücuduma yayılmış

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Bir süredir meme kanseri tedavisi gören yıldız, hastalığın karaciğerine yayıldığını ve artık dördüncü evrede olduğunu söyledi.

Yıldız, yine de karaciğerindeki ölümcül tümörlerin çok erken tespit edildiğini bu yüzden umudunun tükenmediğini sözlerine ekledi.

GEÇEN AYDAN BU YANA MEME KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Yaşadığı hastalığın ilerleyişini böylesine soğukkanlı bir şekilde sosyal medya hesabından paylaşan bu TV ünlüsü katıldığı yarışma programıyla adını duyuran Katie Thurston.

Bachelorette adlı programla ekranda hatırı sayılır bir seyirci kitlesi edinen Katie Thurston, bir süredir meme kanseri tedavisi görüyordu.

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Fakat son yapılan tetkiklerde doktorların karaciğerinde de tümör keşfettiğini anlattı yıldız sosyal medya paylaşımında.

Katie Thurston, paylaşımında "Günlerce bekledikten sonra bugün meme kanserimin karaciğerime de yayıldığını öğrendim. Orada bulunan tümörler küçük ama bu durum benim artık hastalığın dördüncü evresine geldiğimi gösteriyor" diye konuştu.

YENİ TEDAVİ 4 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Bu yeni teşhisin ardından Katie Thurston için yeni bir tedavi programı belirlendi söylediğine göre. Aralarında kemoterapinin de bulunduğu bu yeni program 4 Nisan'dan itibaren uygulanacak.

Genç yıldız "Dördüncü evrenin kulağa korkutucu geldiğini biliyorum, öyle de olabilir" dedikten sonra yine de karaciğerindeki tümörlerin henüz küçük olmasının kendisine umut verdiğini söylemekten de geri durmadı.

Katie Thurston, geçen haftanın başlarında yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doktorların karaciğerine şüpheli bulgulara rastladığını bunların daha ayrıntılı bir şekilde inceleneceğini duyurmuştu.

Sonunda oradan gelen haberler de iyi çıkmadı.

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HASTALIĞI ÖĞRENİNCE NİKAHI DA ÖNE ALDILAR

Genç yıldız meme kanserine yakalandığını ve hastalığının üçüncü evrede olduğunu bu yılın şubat ayında duyurmuştu.

Bu kötü haberi kocası Jeff Arcuri ile Sevgililer Günü'nü kutladıktan kısa bir süre sonra aldı yıldız.

Hasta olduğunu öğrendikten sonra da bir duygu karmaşası yaşadığını saklamadı Katie Thurston. "Umutsuzluk, öfke, üzüntü, inkar. Ve sonra da güç. Çok ağladım... Bu paylaşım yerine bir video çekmeyi denedim ama yapamadım" diyerek anlattı o sırada hissettiklerini.

Bu arada Thurston ile Arcuri'nin, meme kanseri haberini aldıktan hemen sonra evlendiğini hatırlatalım. Kötü haber üzerine planlarını hızlandıran çift, 22 Mar't'ta New York'ta çok sade bir törenle evlendi. Nikaha sadece aile üyeleri katıldı.

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Thurston, US Weekly'ye verdiği demeçte evliliği bu kadar hızlandırmalarının nedenini "Gelecek yılın nasıl olacağını bilemedik" sözleriyle anlatmıştı.

Katie ve Jeff, nikahı da erkene alıp hayatlarını resmen birleştirdi.