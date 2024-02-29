Ünlü sanatçı içini döktü... Annem ve babam bile beni yeterince sevmedi...  'Seni seviyorum' diyenler de taciz etti

Haberin Devamı

İşte bunlardan biri çok çarpıcı bir itirafta bulundu. Geçmişte kendisine "seni seviyorum" diyen birçok kişi olduğunu ama bunların birçoğunun, söyledikleri "aşk ya da sevgi" gibi sözcüklere uymayacak davranışlarda bulunduğunu itiraf etti.



Daha da ötesinde çocukluk yıllarında öz anne ve babası tarafından bile sevildiğini hissetmediğini açıkladı.

Bu ünlü belki ilk anda aklınıza gelmeyecek biri... Jennifer Lopez.



Onu bugünkü konumuyla değerlendirirsek başına böyle bir takım olaylar gelmesi çok da kolay gibi görünmüyor. Ama bu gerçeğin ta kendisi.

Lopez bunu, kendisinin ve kocası Ben Affleck'in bir dizi samimi itirafta bulunduğu “The Greatest Love Story Never Told" (Anlatılmamış En Büyük Aşk Hikayesi) adlı yapımda anlattı.

Haberin Devamı

'SEVGİ' SÖZCÜĞÜNE YAKIŞMAYAN DAVRANIŞLAR GÖRDÜ

Bugün Ben Affleck'le mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi 54 yaşındaki Lopez "Geçmişte bana 'seni seviyorum' diyen insanlar oldu. Ama sonra 'sevgi' kelimesine yakışmayan tacizkar tavırlar sergilediler" diye konuştu.

Lopez, bir insanın hayatı boyunca öylesine rahatsız edici ve acı verici durumlarla karşılaştığında iyice dibe vurduğunu belirtip günün birinde "Bunu artık istemiyorum" dediğini sözlerine ekledi.

Ünlü yıldızın anlattığına göre Lopez bir keresinde düzenli olarak ziyaret ettiği terapistinin kendisine "Kızınızın başına böyle bir şey gelse ne yaparsınız?" diye sorduğunu hatırlıyor.

Tabii ona verdiği yanıtı da "Çok açık. Ona buradan hemen gitmesini ve ardına bakmamasını söylerdim. Ama benim için her şey çok bulanık ve karmaşıktı. Sanki sisin içine bakmak gibiydi."

FİZİKSEL DEĞİL AMA SÖZLÜ VE PSİKOLOJİK TACİZE UĞRADI

Her ne kadar kendisini sevdiğini söyleyip yine de bunun tersi davranışlar sergileyen insanlarla karşılaştığını söylese de Jennifer Lopez'in vurguladığı bir başka gerçek de var:

Haberin Devamı

"Hayatıma giren hiç kimse bana fiziksel olarak tacizde bulunmadı." Bir başka deyişle söylediğine göre Lopez, psikolojik olarak tacize uğrasa da fiziksel olarak kimsenin kendisine bu şekilde davranmasına izin vermedi.

Lopez, 2014 yılında kaleme aldığı True Love (Gerçek Aşk) adlı anı kitabında da hayatına girenlerden birisi tarafından "ruhsal, duygusal ve sözlü" tacize uğradığını anlatmıştı. Fakat bunun kim olduğunu kendine saklamıştı.

Gözden Kaçmasın Düğüne üç gün kala ayrılmışlardı... İşte bu yüzden balayı hiç bitmiyor Haberi görüntüle

'ANNEM VE BABAMDAN BİLE YETERİNCE SEVGİ GÖRMEDİM'

Jennifer Lopez, aynı programda çocukluğuna dair dokunaklı itiraflarda da bulundu. Bir çocuk olarak "narsist" diye tanımladığı annesi ve onlarla çok fazla vakit geçirmeyen babasından yeteri kadar sevgi görmediğini anlattı.

Haberin Devamı

54 yaşındaki Lopez "Büyürken bana sevildiğimi hissettirecek birilerini aradım" diye konuştu. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben ortanca çocuktum... Dünyaya gelen ilk çocuk değildim, bebek de değildim. Bu ikisinin ortasında kaybolmuş gibi oluyorsunuz."

Bu arada Jennifer Lopez'in şu anda 56 yaşında olan Leslie ve 52 yaşında Lynda adında iki kız kardeşi olduğunu da hatırlatalım.

'BABAM GÖRMEZDEN GELDİ... ANNEM İLGİ ODAĞI OLMAK İSTERDİ'

Lopez programda 90'lı yıllarda boşanan annesi Guadalupe ve babası David Lopez hakkında da konuştu.

"Babam tarafından görmezden gelindiğimi hissediyordum. Çünkü bütün gece çalışıyordu ve bütün gün de uyuyordu. Onunla yeteri kadar iletişim kuramadığımı hissediyordum" dedi ünlü yıldız.

Haberin Devamı

Gösteri dünyasında kısaca JLo olarak tanınan yıldız "Annem de narsistti, ilgi odağı olmaya çalışan biriydi" diye sürdürdü sözlerini.