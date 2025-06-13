Hastalığıyla boğuşan ünlü yıldız isyan etti: Kanser olduğum için bana aşkı bile çok görüyorlar

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İşte Teddi Mellencamp da bunlardan biri...

ABD'de TV ekranlarına gelen Real Housewives of Beverly Hills adlı yapımla tanınan 43 yaşındaki Teddi Mellencamp bir süredir yeni bir aşka yelken açmış durumda.

Bunu da kendisi duyurdu ve sevgilisiyle el ele kameralar karşısına çıkmaktan da çekinmedi.

Kanserle boğuşan Teddi Mellencamp, bazı insanların köpek edinmesi ve yeni bir aşka yelken açması nedeniyle kendisine ağır eleştiriler yönelttiğini söyledi.

Ama söylediğine göre birçok kişi onun bunca hastayken ve küçük çocukları da varken yeni bir aşka adım atmasını hatta küçük bir köpek edinmesini bile eleştiriyor. Bu ağır eleştireler de genellikle internet üzerinden yöneltiliyor Mellencamp'a.

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Teddi Mellencamp. Tamra Judge ile birlikte hazırlayıp sunduğu Two Ts in a Pod adlı podcast yayınında bu konuda içini döktü.

"Şu anda onun endişe etmesi gereken tek şey çocukları ve hayatta kalmak olmalı.. Nasıl olur da biriyle flört edebilir" diyorlar... " sözleriyle kendisine yöneltilen eleştirileri özetledi.

Kendini bu tür şeylerle meşgul edip depresyona girmemesi gerektiğini söyledi Mellencamp.

Eleştirilerin kendisini rahatsız ettiğini de saklamayan Mellencamp biriyle flört etme konusunda bir sorun yaşamadığını da belirtti.

Kocasıyla yollarını geçen yıl ayıran Mellencamp yine de ondan destek görüyor. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor.

Teddi Mellencamp'ın söylediğine göre internetteki bazı kişiler ona sürekli hasta olduğunu hatırlatıyor... Ama doktoru ise ona hayata bağlı kalması ve olabildiğince normal bir hayat sürmesi için telkinde bulunuyor.

"Doktorum bana kanserimi ölümcül hissetmemi istemediğini söyledi. Başka birilerinin hastalığının bu şekilde sonuçlanmış olmasının benim de aynı şeyi yaşayacağım anlamına gelmediğini anlattı. Doktorum gülüp eğlenmeye çalışmam gerektiğini söyledi" diye konuştu.

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Teddi Mellencamp, hayatındaki yeniliklerle kendini daha iyi hissettiğini de saklamadı...

"Haftada en az dört ya da beş kez egzersiz yaptığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Bu yeni yavru köpeği beslemek de iyi oldu. Hem bana hem çocuklarıma yeni bir mutluluk verdi" diye anlattı durumunu.

Mellencamp'ın doktoru ona hayattan keyif almaya devam etmesini söylüyor.

Yeni başladığı aşkı ile ilgili olarak da "Eğer biriyle flört etmek istiyorsanız bunu yapın. Siz kanser olduğunuz için hayat durmaz" diye konuştu.

Teddi Mellencamp program aracılığıyla biraz da kaba bir şekilde internetten kendisine saldıranlara "kendi işinize bakın" diye seslendi.

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Kocası Edwin Arroyave'den geçen yılın kasım ayında boşanan Teddi Mellencamp kendi hazırlayıp sunduğu podcast yayınında hayatında yeni biri olduğunu duyurdu bu ayın başlarında.

Her ne kadar sevgilisinin adını ve kimliğini açıklanmasa da çok nazik ve iyi biri olduğunu ve kanserle savaşında kendisine destek olduğunu söyledi. Yeni aşkı hakkında "Evli değil, hiç çocuğu yok" diye konuştu.

Söylediğine göre Mellencamp'ı internetteki bazı kişiler yeni bir aşka yelken açtığı için eleştiriyor.

Teddi Mellencamp'ın sağlık mücadelesi cilt kanseriyle başladı. Ardından hastalık beynine ve akciğerine sıçradı kendi anlattığına göre... Mellencamp son üç yılda en az 20 kez ameliyat oldu.

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Mellencamp, ünlü müzisyen John Mellencamp'ın Victoria Granucci ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen iki kızından biri.

Hastalıkla mücadelesini sosyal medya sayfasından paylaşan Mellencamp'ı eski kocası da hastane yatağında yalnız bırakmıyor.