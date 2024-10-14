Hamile olduÄŸunu bile onlardan aylarca gizlemiÅŸti: ÃœnlÃ¼ model anne ve babasÄ±na resti Ã§ekti: HayatÄ±ma karÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z, oÄŸlumu size gÃ¶stermeyeceÄŸim

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SanmayÄ±n ki bÃ¶yle durumlar sadece sÄ±radan hayatlar yaÅŸayan insanlar arasÄ±nda olur. Bu tÃ¼r gerginlikler Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda da mevcut. Zaten en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneklerinden biri de son dÃ¶nemde yaÅŸanÄ±yor.

Gelin bir anlatalÄ±m ve bakalÄ±m neler olduÄŸuna.

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Ä°LK BEBEKLERÄ°NE KAVUÅžTULAR

TÃ¼m hayranlarÄ±nÄ±n bildiÄŸi gibi daha kendisi bir Ã§ocukken mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸan Justin Bieber ile model karÄ±sÄ± Hailey Baldwin Bieber bir sÃ¼re Ã¶nce ilk bebeklerine kavuÅŸtu.

GenÃ§ Ã§ift, dÃ¼nyaya gelen oÄŸullarÄ±na da Jack adÄ±nÄ± verdi.

Bu bebek hem Justin'in hem de Hailey'in ailesini de sevince boÄŸdu. Bir baÅŸka deyiÅŸle normalde olmasÄ± gereken bu.

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Ama magazin dÃ¼nyasÄ±nda dolaÅŸan son dedikodulara gÃ¶re durum hiÃ§ de Ã¶yle deÄŸil. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere bakÄ±lÄ±rsa Hailey Baldwin, ilk torunlarÄ±nÄ± babasÄ± Stephen ile annesi Kennya Baldwin'den uzak tutuyor. Hatta bu durumun yansÄ±malarÄ± sosyal medyada bile iyice gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale geldi.

27 yaÅŸÄ±ndaki Hailey Baldwin ile 30 yaÅŸÄ±ndaki Bieber'Ä±n hayranlarÄ± tarafÄ±ndan uzun sÃ¼redir beklenen bebeÄŸi Jack, geÃ§tiÄŸimiz aÄŸustos ayÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda dÃ¼nyaya geldi.

Elbette bÃ¼tÃ¼n bÃ¼yÃ¼kanneler ve bÃ¼yÃ¼kbabalar gibi Hailey'in babasÄ± Stephen da torun sevincini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Buraya kadar alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k bir durum.

Ama sonra beklenmedik bir geliÅŸme oldu. Hailey Baldwin, babasÄ±nÄ±n torun sevincini yansÄ±tan o paylaÅŸÄ±ma beÄŸeni gÃ¶ndermedi.

HayranlarÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayan bu durum "Hailey ilk kez anne oldu. Vaktini de bebeÄŸine ayÄ±rÄ±yor. Belki de babasÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶rmedi bile" diye yorumlandÄ±.

Hailey'in annesinin, sanki hiÃ§ torunu olmamÄ±ÅŸ gibi davranmasÄ± bir anda kafalarda soru iÅŸaretlerine neden oldu. Kennya Baldwin, torun sahibi olduÄŸunu sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmamayÄ± tercih etti.

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Bu durum daÂ "Olabilir, her geliÅŸmeyi sosyal medyaya yansÄ±tmak istemiyordur" diye yorumlandÄ±. Yine de bÃ¼tÃ¼n bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan sÃ¶ylenti Ã§arklarÄ± dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±.

Son dÃ¶nemde iyice yoÄŸunlaÅŸan bu sÃ¶ylentilere gÃ¶re Hailey Baldwin, gerÃ§ekten de oÄŸlu Jack'i kendi anne ve babasÄ±ndan uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re bunun nedeni de Hailey ile ailesi arasÄ±ndaki dini ve siyasal gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±.

ABD magazin basÄ±nÄ±na yansÄ±yanlara gÃ¶re Hailey Baldwin ile babasÄ± Stephen ve annesi Kennya arasÄ±ndaki bu gerilim ve uzaklaÅŸma, genÃ§ modelin hamileliÄŸi sÄ±rasÄ±nda baÅŸladÄ±.

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Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine konuÅŸan bir kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa Hailey, aslÄ±nda annesiyle yakÄ±ndÄ±. Ama hamilelik bu durumu olumsuz yÃ¶nde deÄŸiÅŸtirdi. Hatta genÃ§ model hamile olduÄŸunu ve ilk bebeÄŸini beklediÄŸini aylarca kendi Ã¶z ailesine sÃ¶ylemek istemedi.

'HAYATIMA KARIÅžMAYIN'

Yine iddialara gÃ¶re babasÄ± Stephen'in sosyal medyadan "KÄ±zÄ±m Hailey ile damadÄ±m Justin iÃ§in dua edin" paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sonra Hailey aÃ§Ä±sÄ±ndan ailesiyle arasÄ±ndaki ipler iyice koptu.

Baba Baldwin'in bu paylaÅŸÄ±mÄ± genÃ§ Ã§iftin hayranlarÄ±nÄ±n da yÃ¼reÄŸini aÄŸzÄ±na getirdi.

Hailey babasÄ±nÄ±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ailesiyle tartÄ±ÅŸtÄ± ve onlara "HayatÄ±ma karÄ±ÅŸmayÄ±n" diye resti Ã§ekti.

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Åžimdi de Hailey, oÄŸlu Jack'i babasÄ± Stephen ve annesi Kennya'dan uzak tutmakta, gÃ¶stermemekte kararlÄ±.

MUTLU HABERÄ° BÃ–YLE DUYURDULAR:Â ' EVE HOÅž GELDÄ°N'

Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in bebeÄŸi Jack, geÃ§tiÄŸimiz aÄŸustos ayÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. GenÃ§ Ã§ift, mutlu haberi de sosyal medya hesaplarÄ±ndan duyurdu.

30 yaÅŸÄ±ndaki Bieber ile 27 yaÅŸÄ±ndaki Baldwin, mutlu haberi sosyal medya hesaplarÄ±ndan duyurdu. PaylaÅŸÄ±mda yeni doÄŸan bebeÄŸin ayaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yer aldÄ±.

ÃœnlÃ¼ Ã§ift "Eve hoÅŸ geldin Jack Blues Bieber" mesajÄ±yla oÄŸullarÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± da duyurmuÅŸ oldu.

GerÃ§ek hayatta olduÄŸu gibi sosyal medyada da onlarÄ± ilk kutlayanlardan biri Justin Bieber'in annesi oldu.

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Pattie Mallette, kendi sosyal medya sayfasÄ±nda "Tebriklerâ€¦ Bebek Jack'i sonsuza kadar seviyorum" diye yazdÄ±.

Hailey Baldwin Bieber'Ä±n babasÄ± Stephen da kÄ±zÄ±yla damadÄ±nÄ± "Size tebrikler ve TanrÄ± ailemize bereket versin" diyerek kutladÄ±.

BEBEK HABERÄ° MAYIS AYINDA GELDÄ°

Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber bir bebek beklediklerini bu yÄ±lÄ± mayÄ±s ayÄ±nda duyurmuÅŸtu.

GenÃ§ Ã§ift, mutlu haberi vermek iÃ§in Instagram sayfalarÄ±ndan bir dizi fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±. O sÄ±rada Ã§iftin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Hailey Baldwin Bieber'Ä±n altÄ± aylÄ±k hamile olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

2018 YILINDA EVLENDÄ°LER

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Selena Gomez ile Ã§ok konuÅŸulan iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir iliÅŸki yaÅŸayan Justin Bieber, ondan ayrÄ±ldÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Hailey Baldwin ile niÅŸanlandÄ±.

Bieber ile Baldwin 2018 yÄ±lÄ±nda Ã¶nce New York'ta resmi nikah kÄ±ydÄ±lar. ArdÄ±ndan da arkadaÅŸ ve ailelerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¼ÄŸÃ¼n yapÄ±ldÄ±.

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HAYRANLARI ONLARDAN YILLARDIR BÄ°R BEBEK BEKLÄ°YORDU

GenÃ§ Ã§iftin evlenmesinden sonra Hailey Baldwin Bieber'Ä±n hamileliÄŸi de hayranlarÄ±na dert oldu. GenÃ§ model hakkÄ±nda sÃ¼rekli olarak bir bebek beklediÄŸi yolunda sÃ¶ylentiler Ã§Ä±ktÄ±.

Durum Ã¶yle bir hale geldi ki sonunda Baldwin isyan etti.

Hamile kalmadan bir sÃ¼re Ã¶nce GQ Hpye'e bir rÃ¶portaj veren Ã¼nlÃ¼ model, hayranlarÄ±nÄ±n birkaÃ§ kez hamile olduÄŸuna inandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± da cesaret kÄ±rÄ±cÄ± olarak nitelendirdi.

RÃ¶portajÄ±nda da bu konudan artÄ±k rahatsÄ±z olduÄŸunu ÅŸÃ¶yle ifade etti: "Bir kere bile karnÄ±mda ÅŸiÅŸkinlik olamaz mÄ±? Ah evet... BÃ¼tÃ¼n bunlar umurumda deÄŸil desem yalan olur."

Hailey Baldwin Bieber, hamilelik konusunda bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± daha dile getirdi. EÄŸer bir bebekleri olacaksa diÄŸer insanlarÄ±n bu konuyu en son Ã¶ÄŸreneceklerini sÃ¶zlerine ekledi o rÃ¶portajda.

GÃ¼zel model kendisi hakkÄ±nda sÃ¼rekli hamilelik sÃ¶ylentileri Ã§Ä±karanlara da "BÄ±rakÄ±n ben bedenimle ne istersem onu yapayÄ±m. Siz de kendi bedeninizle ne isterseniz onu yapÄ±n."

OÄžLUNU MERAKLI GÃ–ZLERÄ°N UZAÄžINDA BÃœYÃœTECEK

EÄŸer daha Ã¶nce sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zleri tutarsa Hailey Baldwin Bieber, oÄŸlu Jack'i Ã¶yle spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda, meraklÄ± gÃ¶zlerin Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼tmeyecek. Yani bebeÄŸin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ã§iftin hayranlarÄ± Ã¶yle sÄ±k sÄ±k gÃ¶remeyecek.

Hailey Baldwin Bieber, Sunday Times'a verdiÄŸi rÃ¶portajda bu konuda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarla bulunmuÅŸtu.

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ Baldwin ailesinin bir Ã¼yesi olan Hailey o rÃ¶portajda "bir Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in yanÄ±p tutuÅŸtuÄŸunu" sÃ¶yledi.

Ama ardÄ±ndan da Ã¼nlÃ¼ biri olarak kamuoyunun gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼tmenin kendisini korkuttuÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°nsanlarÄ±n kocasÄ± Justin Bieber ve arkadaÅŸlarÄ± hakkÄ±nda Ã§ok konuÅŸtuklarÄ±nÄ± belirten Hailey Baldwin Bieber "O Ã§ocuk hakkÄ±nda durmadan bir ÅŸeyler sÃ¶yleyecek olan insanlarla yÃ¼zleÅŸmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ± hayal bile edemiyorum" dedi.

Ama sonuÃ§ olarak Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber evliliÄŸinden ilk bebekleri dÃ¼nyaya geldi. Jack Blues Bieber'Ä±n nasÄ±l bÃ¼yÃ¼yeceÄŸini ise zaman gÃ¶sterecek.

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