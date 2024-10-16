Ä°kinci evliliÄŸim aÅŸÄ±rÄ± ilgiden yÄ±kÄ±ldÄ± demiÅŸti... ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z tanÄ±mak istediÄŸi taliplerini artÄ±k evinde aÄŸÄ±rlÄ±yor

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ o bir zamanlar dÃ¼nyanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeÄŸi olarak bilinen Brad Pitt ile bir yuva kurmuÅŸtu. Her ne kadar evliliÄŸi Pitt'in, Bay ve Bayan Smith filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Angelina Jolie yÃ¼zÃ¼nden yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da o yoluna devam etti.

HÃ¼sranla biten bu ilk evliliÄŸinin ardÄ±ndan evlilikte ÅŸansÄ±nÄ± bir kez de Justin Theroux ile denedi. Ama onda da iÅŸler yolunda gitmedi, sonuÃ§ yine boÅŸanma oldu.

Tabii bu arada Hollywood'un bazÄ± Ã¼nlÃ¼ kiÅŸileriyle romantik iliÅŸkiler yaÅŸadÄ± ama onlar da yÃ¼rÃ¼medi.

55 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Aniston ile ilgili en Ã§ok konuÅŸulan baÅŸka bir konu daha var... O aynÄ± zamanda hakkÄ±nda en Ã§ok hamilelik sÃ¶ylentisi Ã§Ä±kan Ã¼nlÃ¼lerden biriydi bir zamanlar. Neredeyse her ay hamile olduÄŸuna dair sÃ¶ylentiler magazin basÄ±nÄ±nda yayÄ±lÄ±yordu.

Aradan yÄ±llar geÃ§ip doÄŸal yollarla bebek sahibi olma yaÅŸÄ± da geride kalÄ±nca neyse ki bu sÃ¶ylentiler bitti.

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Jennifer Aniston, Brad Pitt'ten boÅŸandÄ±ktan sonra sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶zel hayatÄ± hakkÄ±nda en Ã§ok konuÅŸulan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.



Kariyerindeki baÅŸarÄ±larla ters orantÄ±lÄ± olarak Ã¶zel hayatÄ± Ã§ok da iyi gitmeyen Jennifer Aniston son haftalarda da Ã§ok ilginÃ§ bir nedenle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda.

Bu iddialara gÃ¶re Jennifer Aniston, aslÄ±nda hayatÄ±nda biri olmamasÄ±ndan o kadar da memnun deÄŸil. Bu konuda belli bir arayÄ±ÅŸÄ± da var gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n.

Hatta ilgisini Ã§eken bazÄ± kiÅŸilerle de buluÅŸuyor. Ama Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n daha fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne serilmemesi iÃ§in bu buluÅŸmalarÄ± gizli tutuyor.

Radar Online adlÄ± sitenin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Jennifer Aniston, ilgisini Ã§eken ve kendisiyle ilgilenen erkekleri tanÄ±yabilmek iÃ§in onlarla dÄ±ÅŸarÄ±da buluÅŸmuyor. Bunun yerine Bel Air'deki milyon dolarlÄ±k malikanesinde aÄŸÄ±rlÄ±yor onlarÄ±.

BÃ¶ylece meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±n uzaÄŸÄ±nda "taliplerini" tanÄ±maya, onlarÄ± anlamaya ve kendini de anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

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Aniston belli bir yaÅŸa gelinceye kadar neredeyse her ay hakkÄ±nda 'hamile' sÃ¶ylentileri Ã§Ä±kÄ±yordu.

TV efsaneleri arasÄ±nda yer alan Friends dizisiyle yÄ±llar Ã¶nce kariyerinde bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±Ã§rama yapan Jennifer Aniston, bu ÅŸekilde de Ã¶zel hayatÄ±nÄ± tamamen kontrol altÄ±nda tutmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.

Radar'a konuÅŸan kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa Jennifer Aniston, kendini evinde Ã§ok daha gÃ¼vende hissediyor. Evi onun iÃ§in kelimenin tam anlamÄ±yla bir sÄ±ÄŸÄ±nak. Bu yÃ¼zden de bir zamanlar erkek arkadaÅŸlarÄ±yla en sÄ±k buluÅŸtuÄŸu yer olan Sunset Tower'a gitmeyi bÄ±raktÄ±.

Aniston'a yakÄ±n kaynaÄŸÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bunu yapmasÄ±ndaki amaÃ§ erkek arkadaÅŸlarÄ±nÄ± gizli tutmak deÄŸil sadece. Ne kadar az ilgi gÃ¶rÃ¼rse Ã¶zel hayatÄ±nda o kadar mutlu olacaÄŸÄ±na inanÄ±yor Jennifer Aniston.

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Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Aniston, ilgisini Ã§eken erkeklerle daha gÃ¼venli olduÄŸu ve sÃ¶ylentilere yer aÃ§mayacaÄŸÄ± iÃ§in kendi evinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi tercih ediyor.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, yoÄŸun kamuoyu merakÄ±nÄ±n Ã¼zerinde baskÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunu bertaraf ederse romantik iliÅŸkisinin Ã§ok daha iyi yÃ¼rÃ¼yeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

EÄŸer tam istediÄŸi gibi bir romantik iliÅŸki bulabilirse halkÄ±n ve kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya da Ã§oktan hazÄ±r.

ÃœnlÃ¼ oyuncuya yakÄ±n kaynaklar ikinci kocasÄ± Justin Theroux ile evliliÄŸinin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± konusunda kendisine gÃ¶sterilen aÅŸÄ±rÄ± ilginin etkisi olduÄŸuna inanÄ±yor Aniston.

Kaynak bu konudaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ä°liÅŸkiler zaten zor. Bir de dÄ±ÅŸarÄ±dan bir sÃ¼rÃ¼ insan bu iÅŸe 'burnunu sokunca' daha da zorlaÅŸÄ±yor" diye anlattÄ±.

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YÄ±ldÄ±za gÃ¶re ikinci eÅŸi Justin Theroux ile evliliÄŸinin yÃ¼rÃ¼memesinin nedenlerinden biri de basÄ±nÄ±n ve kamuoyunun yoÄŸun ilgisinin yarattÄ±ÄŸÄ± baskÄ±.Â

Â Ã–zel hayatÄ± her zaman bÃ¼yÃ¼k merak konusu olan Jennifer Aniston, geÃ§en yÄ±l Wall Street Journal'e verdiÄŸi rÃ¶portajda bu konuda samimi aÃ§Ä±klamalarda bulunmuÅŸtu.

Aniston, o rÃ¶portajda "Benim iÃ§in bir iliÅŸki yaÅŸamak her zaman zor oldu. SanÄ±rÄ±m ben biraz yalnÄ±z biriyim galiba. Bilemiyorum" dedi.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bunun nedeni de kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Ã¶len oyuncu babasÄ± John Aniston ile annesi Nancy Dow'un evliliÄŸi.

BakÄ±n bu konuda neler sÃ¶yledi Jennifer Aniston: "Benim annem ve babamÄ±n evliliÄŸi, onlara bakÄ±p da 'Aman TanrÄ±m... Ben de bunu yaÅŸamak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum" dediÄŸim tÃ¼rden deÄŸildi."

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Zaten bilenler bilir, Aniston'Ä±n annesi ve babasÄ± gerÃ§ekten sorunlu bir evlilik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. YÄ±ldÄ±z 11 yaÅŸÄ±ndayken de boÅŸandÄ±lar.

Aniston babasÄ±yla hep yakÄ±ndÄ±. Ama annesiyle yÄ±llarca gÃ¶rÃ¼ÅŸmedi , onun hayatÄ±nÄ±n son dÃ¶neminde annesini affedip yanÄ±nda oldu.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re evinde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu sorunlu evlilik Jennifer Aniston'Ä±n da ileride bir iliÅŸki ya da evlilikte tutunmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±.

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Jennifer Aniston'Ä±n anlattÄ±klarÄ±, onun bizim kafamÄ±zdaki "fedakar kadÄ±n" imajÄ±na pek uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶steriyor.

Bu konuda: " Kendi kimliÄŸiniz ya da ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±z konusunda bazÄ± fedakarlÄ±klarda bulunma fikri hoÅŸuma gitmiyor. Bu yÃ¼zden bunun nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da bilmiyorum" diyerek anlattÄ± bu durumu.

Jennifer Aniston sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Bu tÃ¼rden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± alÄ±ÅŸ veriÅŸ konusunda bir eÄŸitim almadÄ±m. Belki de bu yÃ¼zden yalnÄ±z olma fikri benim iÃ§in daha kolaydÄ±."

Her ne kadar Aniston'Ä±n hayranlarÄ± onun yeniden aÅŸÄ±k olduÄŸunu gÃ¶rmek istese de onun Ã¶nceliÄŸi farklÄ±.

Hayatta hak ettiÄŸi ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± yerine getirmek istiyor Aniston. "Bu sadece bir iliÅŸkideyken neye ihtiyacÄ±nÄ±z olrduÄŸunu ve ne istediÄŸinizi sÃ¶ylemekten korkmamanÄ±zla ilgili. Benim iÃ§in bir iliÅŸkideki zorluklardan biri."

Sonra da ÅŸÃ¶yle bir Ã¶zeleÅŸtiri geldi Aniston'dan " YaptÄ±ÄŸÄ± diÄŸer iÅŸlerin hepsinde Ã§ok iyiyim. Ä°liÅŸkiler kÄ±smÄ± ise biraz boÅŸ kalan bir alan."

'BEN DE EVE GELÄ°P KENDÄ°MÄ° BÄ°RÄ°NÄ°N KOLLARINA ATMAK Ä°STERÄ°M': Aniston bazÄ± zamanlarda bir desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu da gizlemedi. Bunu da ÅŸu sÃ¶zlerle ifade etti: "Eve gelip kendimi birinin kollarÄ±na atmak ve 'BugÃ¼n zor bir gÃ¼ndÃ¼' demek harika bir duygu.