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Ünlü yıldız hukuk fakültesini 6 yılda bitirip mezun oldu… O artık milyarder bir avukat!

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#Kim Kardashian#Avukat#Kardashian Ailesi
Ünlü yıldız hukuk fakültesini 6 yılda bitirip mezun oldu… O artık milyarder bir avukat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 07:50

Dünyanın en ünlü reality şov yıldızıyken kurduğu şirketlerle hem ününü hem de kazancını artırıp kısa bir süre içinde milyarder olmuştu. Yıllar sonra kurduğu üniversite hayalini de gerçekleştirdi ve en sonunda mezun olmayı başardı.

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Dünyanın en ünlü ve hakkında en çok konuşulan ailelerinden biri geçtiğimiz gün sürpriz bir kutlama ve aile arasında düzenlenen bir mezuniyet töreniyle gündemde.

Kardashian ailesinin en büyük yıldızı Kim Kardashian 6 yıl uğraşıp en sonunda hukuk diplomasını almasını kutladı.

Ünlü yıldız hukuk fakültesini 6 yılda bitirip mezun oldu… O artık milyarder bir avukat

Uzun yıllar televizyon ekranlarının en çok izlenen reality şovu The Kardashians’la ekrana gelen, ünlüler dünyasının adından en çok söz ettiren yıldızı olmayı başaran Kim Kardashian artık avukat oldu.

44 yaşındaki Kardashian ailesi ve arkadaşlarının ev sahipliğinde düzenlenen özel mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada “Hepiniz bu yolculukta benimle birlikte oldunuz” dedi.

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Ünlü yıldız hukuk fakültesini 6 yılda bitirip mezun oldu… O artık milyarder bir avukat

Ünlü yıldız daha önce hukuk eğitimi alma arzusunun Twitter'da bir video izledikten sonra “şaşkınlık” hissetmesiyle başladığını açıklamıştı.

Kardashian'ın hocalarından biri onun bu altı yıl boyunca haftada 18 saat, yılda 48 hafta çalıştığını söylemiş ve “Bu toplam 5,184 saatlik yasal çalışma anlamına geliyor. Bu süreyi dört çocuk yetiştirirken, işlerini yürütürken, televizyon programları çekerken ve başkalarını savunmak için mahkeme salonlarında boy gösterirken geçirdi” demişti.

Ünlü yıldız hukuk fakültesini 6 yılda bitirip mezun oldu… O artık milyarder bir avukat

Kim Kardashian uzun yıllar boyunca birçok önemli davada görev yapmış, ABD’nin en ünlü avukatlarından Robert Kardashian’ın kızı. Onu bu yola iten en önemli sebeplerden biri de babasına duyduğu hayranlık.

Kim Kardashian'ın hukuk fakültesini bitirmesi yolun sonu değil. Eyalet bazlı mesleki sorumluluk sınavını da veren yıldız isim California’da avukatlık yapabilmek için bir de baro sınavlarını geçmek zorunda.

Ünlü yıldız hukuk fakültesini 6 yılda bitirip mezun oldu… O artık milyarder bir avukat

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Hukuk fakültesine 2019’da kayıt yaptıran Kim Kardashian birçok sınavından kalmış, bunu da gocunmadan itiraf etmişti.

Yıldız isim 2022’de neden hukuk okuduğu sorusuna da bir gün başarılı bir hukuk firması açmayı istediğini söyleyerek cevap vermişti.

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#Kim Kardashian#Avukat#Kardashian Ailesi

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