Ünlü yıldız hukuk fakültesini 6 yılda bitirip mezun oldu… O artık milyarder bir avukat!

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Dünyanın en ünlü ve hakkında en çok konuşulan ailelerinden biri geçtiğimiz gün sürpriz bir kutlama ve aile arasında düzenlenen bir mezuniyet töreniyle gündemde.

Kardashian ailesinin en büyük yıldızı Kim Kardashian 6 yıl uğraşıp en sonunda hukuk diplomasını almasını kutladı.

Uzun yıllar televizyon ekranlarının en çok izlenen reality şovu The Kardashians’la ekrana gelen, ünlüler dünyasının adından en çok söz ettiren yıldızı olmayı başaran Kim Kardashian artık avukat oldu.

44 yaşındaki Kardashian ailesi ve arkadaşlarının ev sahipliğinde düzenlenen özel mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada “Hepiniz bu yolculukta benimle birlikte oldunuz” dedi.

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Ünlü yıldız daha önce hukuk eğitimi alma arzusunun Twitter'da bir video izledikten sonra “şaşkınlık” hissetmesiyle başladığını açıklamıştı.

Kardashian'ın hocalarından biri onun bu altı yıl boyunca haftada 18 saat, yılda 48 hafta çalıştığını söylemiş ve “Bu toplam 5,184 saatlik yasal çalışma anlamına geliyor. Bu süreyi dört çocuk yetiştirirken, işlerini yürütürken, televizyon programları çekerken ve başkalarını savunmak için mahkeme salonlarında boy gösterirken geçirdi” demişti.

Kim Kardashian uzun yıllar boyunca birçok önemli davada görev yapmış, ABD’nin en ünlü avukatlarından Robert Kardashian’ın kızı. Onu bu yola iten en önemli sebeplerden biri de babasına duyduğu hayranlık.

Kim Kardashian'ın hukuk fakültesini bitirmesi yolun sonu değil. Eyalet bazlı mesleki sorumluluk sınavını da veren yıldız isim California’da avukatlık yapabilmek için bir de baro sınavlarını geçmek zorunda.

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Hukuk fakültesine 2019’da kayıt yaptıran Kim Kardashian birçok sınavından kalmış, bunu da gocunmadan itiraf etmişti.

Yıldız isim 2022’de neden hukuk okuduğu sorusuna da bir gün başarılı bir hukuk firması açmayı istediğini söyleyerek cevap vermişti.