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Son sözü doktorlar söyledi: Ünlü yıldız estetik ameliyatlara bağımlı hale geldi… 'Biz seni her halinle sevmiştik!'

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#Meg Ryan#Estetik#Estetikli Ünlüler
Son sözü doktorlar söyledi: Ünlü yıldız estetik ameliyatlara bağımlı hale geldi… Biz seni her halinle sevmiştik
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 07:17

Bir zamanlar Hollywood’un en güzel kadınlarından biri olarak biliniyor, romantik komedilerin kraliçesi olarak anılıyordu. Geçen yıllarla birlikte o da yaş aldı, eski görüntüsünden giderek uzaklaştı.

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Birçok ünlü yıldız gibi o da bu duruma bir dur demek için hemen estetik cerrahların kapısını çalmaya başladı. Ancak üst üste yaptırdığı operasyonlarla birlikte hayranları bile güzel yıldızın durumunun giderek kötüleştiği konusunda hemfikir oldu.

Son sözü doktorlar söyledi: Ünlü yıldız estetik ameliyatlara bağımlı hale geldi… Biz seni her halinle sevmiştik
Bir dönem romantik komedilerin aranan yüzü olan Meg Ryan aynı zamanda Hollywood'un en güzel ve sempatik isimlerinden biri olarak anılıyordu

Meg Ryan'ın en son Oscar töreninde ortaya çıkan şoke edici görünümü artık etrafındakileri de endişelendirmeye başlamış. Söylenenlere göre ünlü oyuncunun sevdikleri onu bu sevdadan vazgeçirmeye çalışıyormuş.

ESKİ GÜNLERİNDEN ÇOK UZAKTA...

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Ancak anlaşılan Meg Ryan’ın bu yoldan dönmeye pek de niyeti yok…

Son sözü doktorlar söyledi: Ünlü yıldız estetik ameliyatlara bağımlı hale geldi… Biz seni her halinle sevmiştik
Yaş aldıkça estetik müdahalelerin sayısın artıran Meg Ryan en sonunda kendini neredeyse tanınmayacak hale getirdi

63 yaşındaki oyuncunun son durumunu ve peş peşe yapılan operasyonlardan sonra yüzünün geçirdiği dönüşümü en sonunda Hollywood’un ünlü plastik cerrahları da masaya yatırdı.

Son sözü doktorlar söyledi: Ünlü yıldız estetik ameliyatlara bağımlı hale geldi… Biz seni her halinle sevmiştik
Ünlü plastik cerrahlar durumu masaya yatırıp Meg Ryan'ın bu operasyonlara bağımlı hale geldiğini ve özellikle de çok fazla dolgu kullandığı için yüzünün giderek bozulduğunu söylediler

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HERKES "YAPMA" DİYOR AMA KİMSE İKNA EDEMİYOR

"Yüzü donmuş bir maske gibi görünüyor ve elmacık kemikleri komik bir şekilde aşırı vurgulanmış” yorumunu yapan doktorlar Meg Ryan’ın bu kötü görünümünün dolgulara bağımlı hale gelmesinin yol açtığını söylüyor.

Son sözü doktorlar söyledi: Ünlü yıldız estetik ameliyatlara bağımlı hale geldi… Biz seni her halinle sevmiştik
Meg Ryan son olarak Oscar töreninde sahne alıp ödül takdim etmişti...

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Yüzünde dolgular ve botoks olan Meg Ryan’ın aynı zamanda yüz germe, burun estetiği, göz kapağı ameliyatı ve diğer prosedürler dahil olmak üzere çok sayıda ameliyat geçirdiği düşünülüyor.

Uzun sür beyazperdeden uzak kalan Meg Ryan yeni yapımlarla oyunculuğa geri dönmüştü. Söylenenlere göre de bu kadar çok operasyon geçirmeyi bu yüzden istedi…

Son sözü doktorlar söyledi: Ünlü yıldız estetik ameliyatlara bağımlı hale geldi… Biz seni her halinle sevmiştik

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YAPTIĞI PLANLAR TERS TEPTİ

Gençleşmek ve eski yıllarındaki gibi bir görünüme kavuşmak isteyen ünlü yıldız aslında kariyerini canlandırmak isterken ne yazık ki bunun tam tersi bir sonuçla karşılaştı.

Hollywood’dan gelen dedikodulara bakılırsa yüzünün geldiği son durum yüzünden yeni roller bulmak bir yana görüntüsü artık hiç doğal olmadığı için beklemediği bir tepkiyle karşılaştı ve şansını yok yere azaltmış oldu…

Son sözü doktorlar söyledi: Ünlü yıldız estetik ameliyatlara bağımlı hale geldi… Biz seni her halinle sevmiştik
Ünlü oyuncunun Dennis Quaid'le olan evliliğinden doğan oğlu Jack Quaid de tıpkı anne ve babası gibi ünlü bir oyuncu oldu

 

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#Meg Ryan#Estetik#Estetikli Ünlüler

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