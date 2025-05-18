Ünlü yıldız ekranları bırakıp takım satın almıştı… O şimdi basketbolun ‘milyarder’ kraliçesi!

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Bunu yaparken de genellikle kendi isimlerini taşıyan moda ve kozmetik şirketleri kuruyorlar.

ESKİ OYUNCU ŞİMDİ BÜYÜK PATRON OLDU

80’li ve 90’lı yılların ünlü ekran ve sinema yüzlerinden biri de işte böyle bir yatırımla milyarderlik sınıfına atladı. Ancak bunu farklı bir şekilde başardı.

Bir dönemin ünlü oyuncusu Jami Gertz artık bir patroniçe

Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde “Ally McBeal”, “Seinfeld”, “ER”, “Renegades”, “Jersey Girl” ve “This Can't Be Love” gibi dizi çok sevilen dizilerde rol alan Jami Gertz 1997 yapımı mega hit felaket filmi Twister’da Bill Paxton'ın canlandırdığı Bill Harding karakterinin nişanlısı Dr. Melissa Reeves'i canlandırarak daha geniş bir üne kavuştu.

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HERKES KOZMETİK ŞİRKETİ KURARKEN O BASKETBOL TAKIMI ALDI

59 yaşındaki ünlü oyuncu bir basketbol takımı satın alarak oyunculuktan sonra basketbol patronluğuna yükseldi.

Eşiyle birlikte yaptıkları yatırımları büyüten ünlü oyuncu NBA'den takım satın almıştı

Jami Gertz ve eşi iş insanı Tony Ressler NBA takımlarından Atlanta Hawks’ın ortak sahipleri ve takımlarının net piyasa değeri 12 milyar dolarak olarak açıklanmıştı.

Jami Gertz sadece takımın sahibi olmakla kalmıyor aynı zamanda Atlanta Hawks’ın yüzü olarak da tanınıyor.

Jami Gertz, Tony Ressler’la basın danışmanı tarafından tanıştırılmış, çift 1989’da evlenmişti.

"BİR MİLYARDERLE EVLENİP MİLYARDER OLMADIM"

Tony Ressler evlendiğinde durumu iyi olan bir bankacıydı ama çalıştığı banka 1990’da iflas etti.

Jami Gertz, 2018 yılında verdiği bir röportajda, büyükler ligi basketbol takımı sahibi olma yolculuğunu anlattı ve bunun bir "Güzel kadın milyarder bir iş insanıyla tanışıp yükseldi" hikâyesi olduğu yönündeki spekülasyonları boşa çıkardı.

Jami Gertz herkesin onun çok zengin bir adamla evlenip bu yola girdiğini düşündüğünü ancak tanıştıklarında kendisinin kocasından daha zengin olduğunu söylüyor

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“Herkes zengin bir adamla evlendiğimi düşünüyor,” diyen Jami Gertz "Ama onunla tanıştığımda Tony'den çok daha fazla para kazanıyordum. İlk evimizin parasını ben ödedim. İlk tatilimizin parasını ben ödedim. Onunla evlendim çünkü ona aşık oldum” sözleriyle bunun gerçek bir aşk evliliği olduğunu anlattı.

ESKİDEN KOCASINDAN ZENGİNDİ

Bankası iflas ettikten sonra yılmayan Tony Ressler bir finans şirketi kurdu ve bu şirketle yeniden zirveye yükselip adını zenginler kulübüne yazdırdı.

Jami Gertz 2011’de kendi yapım şirketini kurdu ancak bu şirketin üstlendiği projeler başarılı olamayınca çok para kaybetti.

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ZOR DURUMDAKİ TAKIMI ALIP DÜZE ÇIKARDILAR

Ünlü çift en sonunda şanslarını bambaşka bir alanda denemeye karar verip 2015 yılında sahip oldukları paraları birleştirerek Atlanta Hawks'ı ortak şekilde satın aldı.

O dönemde başarısız olan ve zor günler geçiren NBA takımını 720 milyon dolara satın alan Gertz ve Ressler bu kötü gidişe dur dedi.

Ünlü çift artık zamanlarının çoğunu NBA takımın Atlanta Hawks için harcıyor ve bunun mükafatını da alıyor

OYUNCULUK ARTIK GEÇMİŞTE KALDI

Ünlü oyuncu, takımın elçisi olarak ilk kez 2018'deki NBA Draft Lottery sırasında ortaya çıkmış ve pek çok hayranını şoke etmişti.

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2017 yılında Gertz ve Ressler Los Angeles'tan ayrılarak takıma yakın olmak için Atlanta'ya taşındılar. Jami Gertz o günden sonra iş kadınlığına tamamen odaklanmak için oyunculuğa da ufak tefek konuk oyuncu rolleri dışında son verdi.

Ünlü çift Los Angeles'taki bu muhteşem evlerini satıp Atlanta'ya taşındılar

“Takımla ilgilenmeye başladıktan sonra oyunculuğa ara vermek benim için kaçınılmaz oldu. Bunu yüksek sesle söylemek bile zor, çünkü yaptığım işi seviyordum. Hayatımda bana çok güzel şeyler kazandırdı, kendim ve etrafımdaki dünya hakkında çok şey öğretti."