Ünlü oyuncu dört yıldır nişanlı, ama düğünden kaçıyor... İkna görevi eski eşe düştü... İyi adam aslında, kaçırma!

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Çünkü iddialara göre güzel oyuncu, evlenmekten "öcü gibi" korkuyor... O gelinliği giymemek için elinden geleni yapıyor...

Zaten başından bir evlilik ve boşanma geçmiş olan nişanlısı ise onu hiç zorlamadan bekliyor.

Görünüşe göre söz konusu ünlü çifti "gelin ve damat" olarak görmek isteyenlerin belirsiz bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Kim mi bu sözünü ettiğimiz iki ünlü?

Kamera karşısına geçtiği Grinin Elli Tonu adlı yapımla bir anda kariyerinde zirveye çıkan Dakota Johnson ile Gwyneth Paltrow'un eski kocası Chris Martin.

Coldplay grubunun solisti olan 47 yaşındaki Martin daha önce Paltrow ile 13 yıllık, iki çocuklu bir evlilik yaşadı. Bu konuda tecrübeli bir başka deyişle.

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34 yaşındaki Dakota Johnson ise daha önce hiç evlenmedi. Dört yıldır Martin ile nişanlı olmasına rağmen de bir türlü evlenmeye yanaşmıyor.

Her ikisinin de hayranlarının merakla beklediği o düğün ertelendikçe erteleniyor. Evlilik konusunda çekincesi olan taraf Dakota Johnson. Bunun nedeni hakkında da ortada çarpıcı bir söylenti dolaşıyor.

ANNE VE BABASININ BAŞARISIZ EVLİLİĞİ KÖTÜ ÖRNEK OLDU

Johnson'ın, In Touch'a konuşan bir arkadaşına göre güzel yıldızın evlilik konusuna bu kadar soğuk bakmasının nedeni ünlü annesi ve babasının bu konuda sergilediği örnek.

Söz konusu kaynağın söylediğine göre Dakota, nişanlısı Chris'i çok seviyor aslında. Yine de onunla evlenmekten çekiniyor.

Bunun en önemli nedeni annesi, ünlü oyuncu Melanie Griffith'in üç kez evlenmesi ama buna rağmen aradığı mutluluğu ve huzuru bir türlü bulamamış olması.

Aynı şekilde Miami Vice adlı diziyle hatırlanan babası Don Johnson da evlilik konusunda çocuklarına çok da iyi örnek olmadı.

Söz konusu kaynağın söylediğine göre Dakota, evliliğin kendisine uygun olup olmadığını tam olarak bilmek istiyor. Bu yüzden de düğün konusunda ağırdan alıyor.

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ESKİ KOCASIYLA EVLENMESİNİ DESTEKLİYOR

Bu arada Chris Martin'in eski eşi Gwyneth Paltrow ile yeni nişanlısı Dakota Johnson da birbirleriyle çok iyi geçiniyor. Hatta Paltrow, genç yıldızın eski kocasıyla evlenmesi için destek bile oluyor.

In Touch Weekly'ye konuşan bu kaynağa bakılırsa, sadece evli olmak değil düğünle ilgili hazırlıklar ve tüm ayrıntılar da Dakota'nın daha bütün bunları düşününce yorulmasına neden oluyor. Bu yüzden de düğünü sürekli erteliyor.

Aslına bakılırsa Dakota Johnson'ın annesi Melanie Griffith ve babası Don Johnson'ın evliliklerine bakıp kendisini de aynı konumda bulmaktan korkması çok da şaşırtıcı değil.

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EVLİLİĞİ İKİ KERE DENEDİLER AMA YÜRÜMEDİ

Griffith ile Johnson, ilk evliliklerini çok genç aşta 1967 yılında yaptı. Ama altı ay sonra boşandılar. Buna rağmen birbirlerini hayatlarından tamamen çıkaramadılar bir türlü.

1989 yılında bir kez daha evlendiler. Dakota da aynı yıl dünyaya geldi. Ama 1996 yılında bir kez daha ve kesin olarak boşandılar.

Griffith bunun ardından Antonio Banderas ile bir evlilik yaptı. O evlilikten de bir kız çocuk sahibi oldu. Ama 1996 yılında başlayan evlilik 2015'te sona erdi. Özetle, Dakota'nın önünde evlilik konusunda çok da iyi bir örnek yok.

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Nişanlısı Chris Martin ise oyuncu Gwyneth Paltrow ile evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. 13 yılın sonunda "dost kalmaya karar verdik" diyerek yollarını ayırdılar.

Gerçekten de Paltrow ile Martin dost kaldı. Paltrow, ikinci evliliğini Brad Falchuk ile yaptı.

Eski çift, yeni hayat arkadaşlarıyla sık sık bir araya geliyor. Hatta birlikte tatillere bile gidiyorlar.

Üstelik söylenenlere göre Gwyneth Paltrow, eski kocasının Dakota Johnson ile evlenmesi konusunda düğünle ilgili hazırlıklara destek olmaya da kararlı.

Ama yine de Dakota bu konuda net bir karar vermediği için onu zorlamaktan da kaçınıyor.