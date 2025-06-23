Ünlü yıldız doğum günü için evine müzik grubu çağırdı... Bir neşe, pür neşe yeni yaşına girdi

Haberin Devamı

Annesinin benzersiz güzelliğinin izlerini hala yüz hatlarında taşıyor. O da çok genç yaşında aile mesleğini seçti, modellik ve oyunculuk yaptı. Şimdi bir büyükanne ve ilerleyen yaşıyla birlikte daha sakin bir hayat sürdürüyor.

Kendi çiftliğinde 120 tane tavuk, çok sayıda köpek, tüylerinden yün yapılan koyun ve keçiyle birlikte yaşıyor. Üstelik bal elde ettiği arı kovanları da var.

Mesleğini hala sürdürse de, hala ünlü kozmetik firmaların tanıtım yüzü olsa da hayatının çoğunu çiftlik evinde geçiriyor. Oradaki hayatından kesitleri de sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

Hepsi bir yana takvim yaşı ilerlese de içindeki gençlik ruhunu asla kaybetmiyor.

Son olarak da çiftliğinde kendisi için düzenlediği doğum günü partisinden kesitler paylaştı... İki çocuğu; dostları ve ailesiyle birlikte çiftliğinde yeni yaşına nasıl girdiğini gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

YENİ YAŞINA NEŞEYLE GİRDİ

Bu anlattığımız ünlü Sinema tarihinin en güzel kadın yıldızlarından biri olarak nitelendirilen İsveçli Ingrid Bergman ile İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının öncülerinden yönetmen Roberto Rossellini'nin yedi yıllık evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan Isabella Rossellini.

İki sinema efsanesinin kızı olarak dünyaya gözlerini açan Isabella Rossellini, geçtiğimiz 18 Haziran'da 73 yaşına girdi. Bunu da büyük bir coşkuyla kutladı.

Isabella Rossellini, yeni yaşı için bir süredir yaşadığı, New York yakınlarındaki Brookhaven'daki çiftliğinde bir parti düzenledi.

İki farklı ilişkisinden dünyaya gelen çocukları Elettra ve Roberto'nun yanı sıra dostları, arkadaşları da onu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

EVİNE GELEN MÜZİK GRUBU EŞLİĞİNDE DANS ETTİ

Bir ikiz kız kardeşi de olan Isabella aslında o özel günde onun da yanında olacağını sanıyordu. Ama kardeşi son anda partiye katılamadı.

Haberin Devamı

Isabella Rossellini yeni yaşına bahçesindeki partiyi renklendiren müzik grubunun şarkıları eşliğinde girdi.

Hatta grup kendisine o dünyanın hemen her dilinde bilinen "İyi ki doğdun" şarkısını söylerken çıkıp dansını ederek yeni yaşına "merhaba" dedi.

Rossellini'nin kızı Elettra ve oğlu Roberto da annelerinin doğum günü pastasını hazırladı.





Parti boyunca Isabella Rossellini'nin bütün konukları, canlı müzik eşliğinde doya doya dans etti.





ANNESİ SİNEMANIN EFSANE GÜZELLERİNDEN

Eğer sinema tarihine meraklıysanız yeni nesilden de olsanız Ingrid Bergman'ı bilirsiniz.

Haberin Devamı

Hafızalara kazınan Kazablanka başta olmak üzere birçok yapımda rol alan Bergman, döneminin efsanesi olarak nitelendirilen güzelliğini ikiz kızlarından Isabella'ya miras bıraktı.

Ingrid Bergman'ın, ünlü İtalyan yönetmen Roberto Rossellini ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Isabella da annesi gibi model ve oyuncu olarak kariyer yaptı.

En parlak dönemini de 1980'lerde yaşadı. Annesinden miras aldığı çekici yüz hatlarıyla Isabella Rossellini bir dönem podyumlara ve sinema dünyasına damgasını vurdu.

YAŞLANINCA KARİYERİ DURAKLAMA DÖNEMİNE GİRDİ

Sonra günü geldi kendi deyimiyle yaşlandığı için kariyeri bir durgunluk dönemine girdi.

Haberin Devamı

Isabella Rossellini de sektörün gençleri tercih etmesi nedeniyle kimseye küsmeden, kendini üzmeden çiftlik hayatı yaşamaya başladı.

Tabii bundan önce de gençlik yıllarında yapamadığı bir şeyi yaptı: Okula gitti ve hayvanlar üzerine eğitim gördü.

Bugün artık 73 yaşına giren Rossellini'nin Mama Farm (Anne Çiftliği) adında bir çiftliği var. Burada yününden yararlanılan koyunlar, yumurtaları satışa çıkarılan çeşit çeşit tavuk, keçiler ve köpeklerle dolu bir hayat sürdürüyor.

İlerleyen yaşına rağmen aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Isabella Rossellini, bu şekilde dünyanın dört bir yanındaki hayranlarıyla da iletişim halinde oluyor.

Haberin Devamı

PIRILTILI DÜNYANIN UZAĞINDA

Sinema tarihinin en güzel kadın yıldızlarından biri olarak nitelendirilen İsveçli Ingrid Bergman ile İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının öncülerinden yönetmen Roberto Rossellini'nin yedi yıllık evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan Isabella Rossellini, zaman zaman bazı projelerde yer alsa da o pırıltılı dünyanın uzağında doğanın kollarında bir yaşam sürüyor.

Rossellini, hala kameralar karşısına geçip tanıtım yüzü olduğu kozmetik markaları için kampanyalarda görev alıyor. Ama onun dışında kalan zamanlarını çiftliğinde geçiriyor.

Tavukları, keçileri, köpekleriyle ilgileniyor. Özel giysiler giyip arıların kovanlarından bal topluyor. Kimi zaman ellerini organik gübre deposuna daldırıp toprağını güçlendirmeye çalışıyor.

TAVUKÇULUKLA İLGİLİ KİTAP YAZDI

Bunlara ek olarak çiftlik evinin salonundan bilgisayar aracılığıyla toplantılara katılıp çiftlik dışındaki işlerini de yürütüyor.

Rossellini'nin sık sık Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlara bakılırsa da son derece mutlu bir hayat sürdürüyor.

Rossellini, New York yakınlarındaki Long Island'da bulunan çiftliğinde tamamen doğanın içinde hayvanları ve yetiştirdiği bitkilerle uğraşarak sinema ve moda dünyasının hareketinden uzak bir hayat yaşıyor.

Isabella Rossellini, iki yıl önce çiftçilikle ilgili deneyimlerini paylaştığı My Chickens and I (Tavuklarım ve Ben) adını verdiği bir de kitap yayınladı.

Rossellini bu tür bir hayata yönelmesini de bir röportajında kariyerinin durağanlaştığı bir döneme bağlamıştı. Bunun nedeni de moda ve sinema dünyasının genç kuşağa olan ilgisi.

'KİMSE BENİ OYUNCU VE MODEL OLARAK İSTEMEDİ'

"Kimse beni model ya da oyuncu olarak istemiyordu" diye anlatmıştı Rossellini. Bu dönemden faydalanıp okula başladığını da ifade etmişti. Rossellini, New York'taki Hunter College'da hayvan davranışları üzerine bir de master derecesi aldı.

2000'lerin başındaki bu durgunluğun ardından Rossellini, 2016'da yıllarca tanıtım yüzü olduğu kozmetik firmasına yeniden döndü ve bir anlaşma yaptı.

Özellikle Mavi Kadife ve Death Becomes Her gibi filmlerle hafızalarda yer eden Isabella Rossellini, hayatı boyunca iki kez evlendi.

İlk evliliğini yönetmen Martin Scorsese ile yaptı. Bu evlilik 1979 ile 1982 yılları arasında devam etti.

ANNESİ VE BABASI DA SİNEMANIN EFSANELERİNDEN

Rossellini daha sonra 1978 ile 86 arasında Jonathan Wiedemann ile evlendi. Bu evlilikten Elettra adında bir kızı bulunuyor. Elettra'nın evliliğinden ise bir torun sahibi.

Isabella Rossellini'nin babasının kimliğini açıklamadığı ve kendi babası olan ünlü İtalyan yönetmen Roberto Rossellini ile aynı adı taşıyan 30 yaşında bir de oğlu bulunuyor.

Ingrid adında bir ikiz kardeşi ve bir de erkek kardeşi bulunan Rossellini'nin annesi sinema tarihinin en güzel kadın yıldızlarından biri olarak nitelendirilen Ingrid Bergman. Oyuncu, özelikle de Kazablanka adlı filmle hafızalara kazındı.

Rossellini'nin babası Roberto Rossellini ise İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının öncülerinden usta bir yönetmen.