Ünlü yıldız büyük aşkını korkunç kazada kaybetmişti: Nişanlım bana öldükten sonra işaretler yolluyor

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ABD televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından Chrisley Knows Best’te emlak kralı babası Todd Chrisley, annesi ve kardeşleriyle yer alan ünlü televizyon yüzü Savannah Chrisley, 23 Eylül’de korkunç bir motosiklet kazasında ölen esi nişanlısı, ünlü profesyonel hokey sporcusu Nic Kerdiles'in ölümünün acısını üzerinden atamadı.
Ünlü sporcu 23 Eylül’de kullandığı motorla yaptığı korkunç kaza nedeniyle hayatını kaybetmişti. 29 yaşındaki Nic Kerdiles ve 26 yaşındaki yıldız isim Savannah Chrisley, 2016’da büyük bir aşk yaşamaya başlamış, 2018’in son günlerinde ise nişanlanmıştı.
Nic Kerdiles, Savannah Chrisley’ye aldığı görkemli pırlanta nişan yüzüğünü Chrisley Knows Best programının çekimlerinde dizlerinin üzerine çökerek vermiş, çiftin mutlu anları ABD televizyonunda yayınlanarak büyük ses getirmişti.
Çift, hayranları görkemli bir düğün beklerken önce “işler çok hızlı ilerliyor” açıklaması yaparak evliliklerini ertelemiş Eylül 2020’de de ayrılmıştı. Ancak bu ayrılığa rağmen iki taraf da birbirini unutamadı ve geçen 3 yıla rağmen hep birbirlerine olan aşklarını anlatmaya devam etti.
Savannah Chrisley, Nic Kerdiles’in ölümünün ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapmış ve kaybettiği eski aşkına "Bu dünyada öyle bir iz bıraktın ki, sensiz dünya o kadar boş ki... Gerçekten gittiğine inanmak mümkün değil. Bu haberi nasıl sindireceğimden bile emin değilim, nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum. Çok üzgün ve uyuşmuş durumdayım. Buna inanmak istemiyorum... Telefonuna mesaj atıp duruyorum ve sadece cevap vermeni umuyorum." yazmıştı.
Geçtiğimiz akşam Entertainment Tonight programına katılan Savannah Chrisley, Nic Kerdiles’in ölümünü hâlâ atlatamadığını, kaybının kafa karıştırıcı, üzücü ve üstesinden gelmesi zor olduğunu anlattı. Yıldız isim, eski nişanlısına Instagram'dan seslenip kendisine "iyi olduğuna dair bir işaret göndermesini" istedikten iki hafta sonra katıldığı yayında "Nic öldükten sonra bana bazı işaretler yolladı” açıklamasını yaptı.
Savannah Chrisley, Nic Kerdiles’in ölümü için “"Bu yüzleşmek zorunda kaldığım ilk gerçek kayıp ve gerçekten çok zorlanıyorum” derken eski aşkının kendisine hayatını dolu dolu yaşaması için işaretlerden gönderdiğini açıkladı ve kendisinin de acısını aşmak için buna uğraştığını söyledi.
Savannah Chrisley, bu sarsıcı ölümün ardından “Benim için dünyalara bedel olan birini kaybetmenin yasını tutuyorum. Nic ve ben altı yıl boyunca birbirimizin hayatındaydık, nişanlıydık ve çok güzel anılarımız vardı ve günün sonunda Nic hayatımda büyük bir etki yarattı ve bu dünyada çok büyük bir iz bıraktı" demişti.
Çift 2020’de ayrılmış olsa da Savannah Chrisley, ayrılıktan bir yıl sonra yaptığı açıklamada "Nic hâlâ hayatımda. Hâlâ bir şeyleri çözmeye çalışıyoruz." demiş ve aslında ayrılmış olmalarına rağmen ona olan hislerinin bitmediğini itiraf etmişti.