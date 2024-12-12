ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z tamamen battÄ±... Bir evi kalmÄ±ÅŸtÄ±, onu da yok pahasÄ±na sattÄ±... Ama eline tek kuruÅŸ geÃ§meyecek

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Bu arada sÃ¶z konusu malikanenin bahÃ§esinde bulunan lÃ¼ks otomobiller de geÃ§en yÄ±l icra memurlarÄ± tarafÄ±ndan yÄ±ldÄ±zÄ±n borcuna karÅŸÄ±lÄ±k alÄ±nÄ±p gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

EVÄ°NÄ° YOK PAHASINA SATTI

BaÅŸÄ±na bÃ¶ylesine bÃ¼yÃ¼k bir maddi sorun gelen Ã¼nlÃ¼ kiÅŸi, ne pahasÄ±na olursa olsun yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± estetik operasyonlarla gÃ¼ndeme gelen Katie Price.

Borcunu Ã¶demediÄŸi iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na bile alÄ±nan 46 yaÅŸÄ±ndaki Price'Ä±n, pisliÄŸi ve bakÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ile Ã¼nlÃ¼ malikanesini 1. 5 milyon sterline sattÄ±.

AslÄ±nda bu fiyat, Price'Ä±n bundan 10 yÄ±l Ã¶nce satÄ±n alÄ±rken Ã¶dediÄŸinden daha ucuz.

YÄ±ldÄ±z burayÄ± 1. 35 milyon dolara satÄ±n almÄ±ÅŸÄ±. O da malikanesini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nda bu fiyatÄ± istemiÅŸti. Ancak alan Ã§Ä±kmayÄ±nca fiyatÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek zorunda kadÄ±.

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Konut piyasasÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ±na raÄŸmen Price'Ä±n evinin bu fiyata satÄ±lmasÄ± da "BorÃ§larÄ± yÃ¼zÃ¼nden yok pahasÄ±na sattÄ±" yorumlarÄ±na neden oldu.

Price, "kirli malikane" diye bilinen evini 10 yÄ±l Ã¶nce satÄ±n alÄ±rken Ã¶dediÄŸinden daha dÃ¼ÅŸÃ¼k bir fiyata sattÄ±. Ama kendi eline bir kuruÅŸ para geÃ§meyecek.





ELÄ°NE TEK KURUÅž PARA GEÃ‡MEYECEK

Katie Price sonunda evini elden Ã§Ä±kardÄ±...Bu ona borÃ§larÄ± konusunda rahatlÄ±k verecek ama yine de elinde bir kuruÅŸ bile para kalmayacak.Â Â

Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼tÃ¼n para davalÄ±k olduÄŸu vergi borÃ§larÄ±na gidecek.

Katie Price iÃ§in bu evi kaybetmenin ve maddi olarak diye vurmanÄ±n ilk iÅŸareti bu yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±nda geldi.

Vergi borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶demeyen Price'a 24 Nisan'da gÃ¶nderilen bir resmi mektupla durum tebliÄŸ edildi. YÄ±ldÄ±za, bakÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve pisliÄŸiyle Ã¼nlÃ¼ malikanesini terk etmesi iÃ§in belli bir sÃ¼re verildi.

Bu tebliÄŸe gÃ¶re 29 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ sabah saat 10:00'da da resmi makamlar tarafÄ±ndan Price'Ä±n evi tamamen tahliye edilecekti. Zaten Ã¶yle de oldu. GÃ¶revliler Price'Ä±n malikanesine gidip eÅŸyalarÄ±nÄ± tahliye etti.Â

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Katie Price'Ä±n sÃ¶z konusu konutu bakÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan ve daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± "kirli malikane" olarak anÄ±lÄ±yordu. YÄ±ldÄ±z, burayÄ± eski gÃ¼zel haline getirmek iÃ§in yÄ±llar sÃ¼ren bir restorasyona giriÅŸti. Ama onu da bitiremedi, sonunda da evi sattÄ±. Evin bahÃ§esindeki Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dikkat Ã§ekmeyecek gibi deÄŸil.





Ä°CRA MEMURLARI Ã–NCE OTOMOBÄ°LLERÄ°NÄ° GÃ–TÃœRDÃœ

Bir sÃ¼redir ciddi bir finansal kriz yaÅŸayan Katie Price'Ä±n ilk kayÄ±plarÄ± bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda baÅŸladÄ±.

Eski eÅŸi Alex Reid'e olan tazminat borcunu Ã¶dememek iÃ§in her yolu deneyen Price, Ã¶nce malikanesinin otoparkÄ±nda dizi dizi duran lÃ¼ks otomobillerini kaybetti.

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Ä°cra memurlarÄ± bundan iki buÃ§uk ay Ã¶nce Price'Ä±n evine giderek bÃ¼tÃ¼n otomobillerini alÄ±p gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Katie Price'Ä±n sadece eski eÅŸine deÄŸil kelimenin tam anlamÄ±yla uÃ§an kuÅŸa milyonlarca sterlin borcu var.

Bu nedenle ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirdiÄŸini bile itiraf eden yÄ±ldÄ±zÄ±n tek amacÄ± evini korumaktÄ±. Ama o da artÄ±k elinden gitti.

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BORÃ‡LAR YÃœZÃœNDEN AKIL SAÄžLIÄžIMI KAYBETTÄ°M': Price verdiÄŸi bir rÃ¶portajda bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti: " Ä°nsanlar farklÄ± nedenlerle iflas edebilir. GeÃ§en yÄ±l akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok zor dÃ¶nemlerden geÃ§tim. Bunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Ã¶nÃ¼nÃ¼ze faturalar gelir ve hiÃ§biriyle baÅŸ edemediÄŸiniz iÃ§in hepsini bir kenara bÄ±rakÄ±rsÄ±nÄ±z." Ama buna raÄŸmen Price, eline geÃ§en her kuruÅŸu estetik kliniklerine yatÄ±rmaktan da geri kalmadÄ±.Â

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FARKLI BÄ°RLÄ°KTELÄ°KLERDEN BEÅž Ã‡OCUK

Katie Price farklÄ± birlikteliklerinden beÅŸ tane Ã§ocuk sahibi oldu. Kariyerinin yÃ¼kseldiÄŸi dÃ¶nemlerde ÅŸarkÄ±cÄ± Dane Bowers'tan hamile kaldÄ±. Ã‡ift ayrÄ±ldÄ± ve Price da bebeÄŸini aldÄ±rdÄ±.

2002 yÄ±lÄ±nda Manchester United'da oynayan dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbolcu Dwight Yorke'tan hamile kaldÄ±. Yorke'tan ayrÄ±lmasÄ±na raÄŸmen Ã§ocuÄŸu Harvey'i doÄŸurdu.

Daha sonra 2005 ile 2009 arasÄ±nda Peter Andre ile evlendi. Bu evlilikten Princess'in yanÄ± sÄ±ra ÅŸu anda 18 yaÅŸÄ±nda olan Junior Savva Andreas adÄ±nda bir Ã§ocuÄŸu oldu.

2010 ile 2012 arasÄ±nda Alex Reid ile evlendi Price. Son olarak 2013 ile 2021 arasÄ±nda Kieran Hayer ile evlendi. Bu evlilikten de iki Ã§ocuk sahibi oldu.

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ArtÄ±k Price'Ä±n evinde yÄ±ldÄ±za ait herhangi bir eÅŸya kalmadÄ±. BoÅŸaltÄ±lan ev yeni sahibini bekliyor.Â