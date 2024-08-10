Ünlü yıldız Ataköy'deki lüks oteli birbirine katmıştı... Keşke beni hapse atsalar, orada para kazanırım!

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Koşulları ne olursa olsun, canı ne zaman istese bıçak altına yatıp estetik operasyon geçirmekten kendini alamıyor.

Üstelik operasyondan sonra tam olarak iyileşmeden insan içine çıkmaktan, kimi zaman çevresindekileri korkutmaktan da geri kalmıyor.

DÜNYA YANSA ESTETİKTEN VAZGEÇMİYOR

Gösteri dünyasının "dünya yansa estetik operasyonlardan vazgeçmem" diyen bu ünlüsü Katie Price…

46 yaşındaki İngiliz model ve TV ünlüsü son aylarda ciddi bir mali kriz içinde. Hatta durum öyle bir hale geldi ki yıllar boyunca elinde tutmak için çaba harcadığı malikanesini bile kaybetti...

Üstelik ödemediği borçlar yüzünden durmadan kaçtığı duruşmaya zorla çıkarılmak üzere gözaltına bile alındı.

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Ama o bütün bunları umursamadan Türkiye'ye geldi ve İstanbul'da zaten yıllardır ziyaret ettiği bir estetik kliniğinde operasyon geçirdi.

Altıncı kez geçirdiği yüz gerdirme operasyonunun ardından yara izlerinin geçmesini bile beklemeden kendini havuz başına attı.

Tabii bu arada yüzündeki sargılar ve ince ince sızan kan nedeniyle etrafındakileri de korkuttu.

DİĞER MÜŞTERİLER İSYAN ETTİ

Katie Price, yüz gerdirme operasyonundan sonra İstanbul, Ataköy'de kaldığı lüks otele döndü. Orada da biraz hava almak için otelin havuz başına gitti.

Fakat bu durum aynı otelde havuz keyfi yapmak isteyenler için kötü bir sürpriz oldu.

Price'ı yüzü sargılar içinde ve yaraları tamamen iyileşmemiş halde görenler, havuz keyfi yapmanın mümkün olmadığını çünkü şoke olduklarını söyledi.

Bir otel konuğu, Katie Price'ın yüzündeki bandajlara ve yaralarından yayılan sızıntılara rağmen havuzu kullanmak istediğini bunun da rahatsız edici olduğunu belirtti.

Bir başkası da Katie Price görününceye kadar kaldıkları lüks otelden gayet memnun olduklarını ama İngiliz yıldız ve maiyeti gelince bütün keyiflerinin kaçtığını ifade etti.

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Bir başka tatilci "Kim yüzünde kan sızıntıları olan, kafa derisini tutan sargılarla gezen birine bakarak bir otelde kalıp dinlenmek ve yemek yemek ister ki" yorumunu yaptı.

Bazı kullanıcılar da Katie Price'ın bütün bunlara rağmen havuza girdiğinin altını çizerek şunları savundu: " Katie yüzme havuzunu da kullandı. Bu otelin estetik operasyonlar sonrası bir iyileşme merkezi olarak kullanılmasının doğru olduğundan emin değilim."

ÜLKESİNE DÖNER DÖNMEZ GÖZALTINA ALINDI

Katie Price, bütün bunların ardından yaraları tam olarak iyileşmeden ülkesine döndü. Londra'daki Heathrow Havaalanı'nda ise onu kötü bir sürpriz bekliyordu.

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Uçaktan iner inmek polis tarafından gözaltına alındı. Price, ödemediği borçlarından dolayı açılan ve geçen yıldan bu yana ısrarla katılmadığı duruşmaya bu şekilde çıkarılmış olacak.

Katie Price'ın birlikte İstanbul seyahatine çıktığı sevgilisi JJ Slater ile en büyük çocuğu olan 22 yaşındaki Harvey ise evlerinin yolunu tuttu.

CEZAEVİNE GİRMEK İSTİYOR... AMACI HAPİSHANE RÖPORTAJLARIYLA PARA KAZANMAK

Bu arada Katie Price ile ilgili olarak yakın çevresi tarafından ortaya atılan ilginç bir iddia daha var. Buna göre Price, cezaevine girmek istiyor. Amacı da demir parmaklıklar ardında basın kuruluşlarına röportaj vererek para kazanmak!

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Bu iddialara göre Price, cezaevine girmesinin kamuoyunda kendisine yönelik daha fazla ilgi yaratacağına inanıyor.

Bu şekilde yeni kitabında yer verebileceği merak uyandırıcı öykülere malzeme olacağını da düşünüyor.

Borç batağında olan Katie Price, bu konuda kendisine açılan davaların duruşmalarına katılmaktan da kaçındı. İstanbul'da yaptırdığı estetik operasyonların ardından Londra'ya döndüğünde havaalanında gözaltına alındı. Hakim, model ve TV yıldızı Price'dan duruşmalara katılmasını ve bu süre içinde yurt dışına gitmemesini istedi.

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BORÇ BATAĞINDAN ÇIKAMADI AMA ÇOK UMURUNDA DEĞİL

Yıllardır borç batağında olan Katie Price, son olarak bu yılın mart ayında elinde tutmak için çaba gösterdiği malikanesini de kaybetti.

Önce icra memurları yıldızın garajındaki lüks otomobillere el koydu. Bir süre önce de malikane Price'ın elinden gitti.

Price'a durum 24 Nisan'da gönderilen bir resmi mektupla tebliğ edildi. Yıldıza, bakımsızlığı ve pisliğiyle ünlü malikanesini terk etmesi için belli bir süre verildi.

Bu tebliğe göre 29 Mayıs günü sabah saat 10:00'da da resmi makamlar tarafından Price'ın evi tamamen tahliye edildi.

Borçları nedeniyle ruh sağlığını yitirdiğini bile itiraf eden yıldızın tek amacı evini korumaktı. Ama o da artık elinden gitti.

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ESKİ EŞİNİN ÖZEL GÖRÜNTÜLERİNİ YAYMAKLA SUÇLANDI

Olayın nasıl bu raddeye geldiğine bir bakarsak... Katie Price ile eski bir kafes dövüşçüsü olan Alex Reid, 2010 ile 2012 arasında evli kaldılar. Fakat sonra boşandılar.

Reid'in iddiasına göre eski karısı Katie Price, özel görüntülerinin yer aldığı kayıtları ortaya serdi. Onun ileri sürdüğüne göre Price önce özel ilişkilerine dair gizli kalması gereken bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Daha sonra da 2018 yılında katıldığı Celebrity Big Brother adlı yarışmada Alex'in müstehcen bir video klibini gösterdiği ileri sürüldü.

İşte bunun üzerine eski eşi Alex Reid, Katie Price aleyhine tazminat davası açtı. Price davayı kaybetti ve eski eşine 250 bin sterlin ödemek zorunda bırakıldı.

Ama Price bu tazminatı yıllarca ödemedi. Hatta 2019 yılında sona eren davanın ardından yıldız iflasını ilan etti.

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BORÇ BOYUNU AŞTI O HALA ESTETİK DERDİNDE

Bu arada yıldızın borcu olan tek kişi eski eşi Reid'e değildi. Toplamda 3.2 milyon sterlin bir borç batağında Price. Ama estetik operasyonlara para akıttığı halde borçlarını ödemiyor.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak "Katie ayda 40 bin sterlin kazancı olduğunu söylüyor. Ama bunun yalan olduğunu herkes biliyor. Bir ayda en az 60 bin sterlin kazanıyor. Para kazanıyor ve borçları var. Bu borçları kazandığı parayla ödemesi gerekiyor... Bu kadar basit" dedi.

Katie Price TV için birçok yapımda kamera karşısına geçiyor. Aynı zamanda modellik çalışmaları da yapıyor. Bunun yanı sıra bazı yan gelirleri de var. Ama yıldız giderek artan borçlarını ödememekte ısrarcı.

ESKİ EŞİ İSTİSMAR İDDİASINDA BULUNDU

Price'a tazminat davası açıp kazanan ve sonunda yıldızın lüks otomobillerinin de icra yoluyla elinden alınmasına neden olan eski eşi Alex Reid, duruşmalar sırasında çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Bunlardan biri de özel görüntülerini kamuoyuna sızdırması dışında iki yıllık evlilikleri süresince Price'ın kendisini sürekli istismar ettiğiydi. Hatta Reid ölüm tehdidi aldığını bile söylemişti.

Sonuç olarak Reid davayı kazandı. Ama Price, 250 bin sterlin tazminatı ona ödemedi.

Price bir TV programı için İrlanda', Dublinde bulunduğu sırada icra memurları yıldızın, pisliğiyle tanınan malikanesine gidip evde işe yarar ne varsa alıp götürdü.

Ama belli ki onlar borçları ödemeye yetmediğinden sonunda iş Katie Price'ın lüks otomobillerine kadar geldi. Oradan da evine uzandı...

Şimdi de Katie Price polis zoruyla duruşmaya çıkacak!

'BORÇLAR YÜZÜNDEN AKIL SAĞLIĞIMI KAYBETTİM': Price verdiği bir röportajda bu konuda şunları söylemişti: " İnsanlar farklı nedenlerle iflas edebilir. Geçen yıl akıl sağlığı açısından çok zor dönemlerden geçtim. Bunu yaşadığınızda önünüze faturalar gelir ve hiçbiriyle baş edemediğiniz için hepsini bir kenara bırakırsınız."





FARKLI BİRLİKTELİKLERDEN BEŞ ÇOCUK

Katie Price farklı birlikteliklerinden beş tane çocuk sahibi oldu. Kariyerinin yükseldiği dönemlerde şarkıcı Dane Bowers'tan hamile kaldı. Çift ayrıldı ve Price da bebeğini aldırdı.

2002 yılında Manchester United'da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Dwight Yorke'tan hamile kaldı. Yorke'tan ayrılmasına rağmen çocuğu Harvey'i doğurdu.

Daha sonra 2005 ile 2009 arasında Peter Andre ile evlendi. Bu evlilikten Princess'in yanı sıra şu anda 18 yaşında olan Junior Savva Andreas adında bir çocuğu oldu.

2010 ile 2012 arasında Alex Reid ile evlendi Price. Son olarak 2013 ile 2021 arasında Kieran Hayer ile evlendi. Bu evlilikten de iki çocuk sahibi oldu.

Katie Price, ilk estetik operasyonunu 17 yaşındayken geçirdi. O dönemde göğüslerini büyüten Price sonra da kelimenin tam anlamıyla estetik bağımlısı oldu.