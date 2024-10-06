Ünlü yıldız altı yılda üç kez boşanmıştı… En sonunda parasından da oldu: Benden ve çocuklarımdan neler çaldın!

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Ev tadilatı ve emlak programlarıyla yıldızı parlayan ekran yıldızı Christina Hall özel hayatında da büyük bir “tadilattan” geçiyor…

İLK EVLİLİĞİ 19 YIL SÜRMÜŞTÜ

41 yaşındaki ünlü sunucu ilk kocası Tarek El Moussa ile birlikte sundukları programlarla ünlenmiş, 19 yıl süren evliliklerinden de iki çocukları olmuştu.

Christina Hall, İngiliz televizyon sunucusu Ant Anstead ile aşkını da kısa sürede nikah masasına taşıdı. Ve iki ünlü sunucu 2018'in son günlerinde evlendi.

İKİNCİ EVLİLİĞİNDEN BİR ÇOCUĞU DAHA OLMUŞTU

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Kariyeri boyunca Christina El Moussa olarak tanınan yıldız isim hemen adını resmen Christina Anstead olarak değiştirdi. Ve ikinci evliliğinin ilk yılı bitmeden üçüncü çocuğunu, Hudson adını verdiği oğlunu doğurdu.

Christina Hall'un Ant Anstead'le evliliği de iki yılda bitti... Şu anda Renee Zellweger'la nişanlı olan Ant Anstead oğlullarının velayetini eski eşinde almaya çalıştı ancak bunu başaramadı

Ne hemen nikah masasına giden aşk ne de oğulları bu evliliği kurtarmaya yemedi ve çift 2020’de boşanmak için mahkemeye gitti.

Nisan 2022'de Ant Anstead, ayrıldığı eşini oğullarını sosyal medyada istismar etmekle suçlayarak velayet davası açtı ancak davayı kaybetti.





AŞKTAN DA EVLİLİKTEN DE UMUDUNU KESMEMİŞTİ...

Ne aşktan ne de evlilikten umudunu kesen Christina Hall üçüncü evliliğini de kendisi gibi emlak işleriyle ilgilenen ünlü emlak brokeri Josh Hall ile yapmıştı.

Christina ve Josh Hall 2022 yılında evlendiler ve Hawaii'de yaklaşık 40 arkadaşları ve aileleriyle birlikte küçük bir düğün yaptılar. Hatta bu düğün ünlü sunucunun programında da yer aldı.

Christina Hall'un üçüncü evliliği de ne yazık ki hüsranla bitti

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Evlendiklerinden beri sık sık mutlu aile pozları paylaşan çiftin evliliği ne yazık ki iki yıl içinde sona erdi.

MUTULUK POZLARI PAYLAŞIYORLARDI... SON EVLİLİK DE İKİ YIL DAYANABİLDİ

Christina Hall, 15 Temmuz'da 43 yaşındaki kocası Josh Hall'dan boşanmak için dava açtı. Ve hâlâ devam eden bu dava süreci son günlerde deyim yerindeyse giderek “çirkinleşmeye” başladı.

Christina Hall, ayrıldığı kocası Josh'un temmuzdan bu yana kaldığı Tennessee'deki evinin satılık olduğunu duyururken, dün de sosyal medyada onu kendisinden ve çocuklarından “çalmakla” suçladı.

"BENDEN VE ÇOCUKLARIMDAN ÇALDIN"

Instagram hesabından “Yakında gerçekliğe dönme zamanı... Benden ya da çocuklarımdan asla çalmayacağını ve sadece köpeğinle bir minibüste mutlu olacağını söylediğin zamanı hatırlıyor musun? Sanırım planlar değişti” satırlarını paylaşan Christina Hall ayrıldığı eşine utanç verici suçlamalar yöneltti.

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Çiftin geçen ay yaptığı geçici ayrılık anlaşmasına göre Christina, Josh'un Tennessee'deki evinde kalmasına izin verdi. Christina Hall evi 2021 yılında satın amıştı ve mülkün tek sahibi.

Christina ve Josh Hall, ünlü sunucunun önceki evliliklerinden olan çocuklarıyla birlikte mutlu bir aile tablosu çiziyordu

ORTAK BANKA HESABINDAN PARA ALMIŞ

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada eski kocasını “Alabileceğin her şeyi almaya çalışıyorsun... Senin aklın benim paramda, benim param senin aklında” sözleriyle kendisinden büyük miktarda para çalmakla suçladı.

“Ve evet, bu benden ve ailemden çalmaktır. Kısa süreli bir evlilik için benden müstehcen miktarda para istemedin mi? Yıllarca çalışıp sadece iki mülk edinebildim, onların kira gelirini benden çalmadın mı?” diyen ünlü sunucu boşanma kararını ona duyurduktan sonra ayrıldığı eşi Josh Hall’un ortak banka hesaplarından binlerce doları kendi hesabına aktardığını da iddia etmişti.

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