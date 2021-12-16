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Ünlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok oldu!

#Flow La Movie#Uçak Kazasında Ölen Ünlüler#Müzik
Ünlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok oldu

Müzik dünyası beklenmedik acı bir haberle sarsıldı. Kendi alanında çok tanınan genç yapımcı, sevgilisi ve oğluyla birlikte bindiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

 

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DÖRT YAŞINDAKİ OĞULLARI DA HAYATINI KAYBETTİ
Özellikle Latin müzik alanında tanınan yapımcı 36 yaşındaki Flow La Movie, 31 yaşındaki sevgilisi Debbie Jimenes ve dört yaşındaki oğulları Jayden  geçirdikleri bir uçak kazasında hayatlarını kaybetti. Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen kazada yapımcı ve ailesinin yanı sıra uçakta bulunan altı kişi daha öldü.

Ünlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok oldu

MÜRETTEBAT DA KURTULAMADI
Uçağın bağlı olduğu Helidosa adlı şirketin açıklamasına göre yapımcı kazadan, uçak mürettebatı da kurtulamadı.

Ünlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok oldu

KALKIŞTAN SONRA ACİL İNİŞ İZNİ İSTEDİ
Uçuş kayıtlarına göre, Gulfstream IV tipi jet Dominik Cumhuriyeti'ndeki Isabela Uluslararası Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra acil iniş yapmak istedi. Fakat bu girişim başarılı olamadı. Uçak, Las Americas Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü. Uçakta bulunan hiç kimse kazadan kurtulamadı.

Ünlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok oldu

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LATİN MÜZİK ALANINDA ÜNLÜYDÜ
Kazada ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Flow La Movie ya da gerçek adıyla Jose Angel Hernandez, birçok başarılı çalışmaya yapımcı olarak imzasını atmıştı. Özellikle Latin müzik dünyasında çok iyi tanınan bir yapımcı olan Flow, aralarında Manuel Turizo, Don Omar, Natti Natasha'nın da bulunduğu Latin müzik yıldızlarıyla birlikte çalışmıştı.

Ünlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok oldu

SOSYAL MEDYADA ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR
Olayın duyulmasının ardından birçok arkadaşı ve hayranı, Flow La Movie ve ailesinin kaybıyla ilgili taziye mesajlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

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