Ünlü ve zengin bir çiftin kızı olarak doğmuştu... Hayatı bildiğiniz gibi değil... 'Çocuğuma bakmak için dört işte çalışıyorum'

Zaten büyük bir varlığın içine doğdukları için gelecek kaygısı olmadan büyürler. Okuyup meslek sahibi olmak tamamen keyiflerine kalmış. Günün birinde de ünlü anne ve babaları sayesinde yine onlar gibi oyuncu, model ya da şarkıcı olurlar...

Yine de bunu genelleyemeyiz. Çünkü bazı ünlülerin çocukları tamamen farklı meslekler edinip kendi ayakları üzerinde durmaya çabalar.

KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMAYA ÇALIŞIYOR

İşte bir zamanların gözde evli çifti Demi Moore ile Bruce Willis'in üç kızlarından en büyüğü olan Rumer Willis de bunlardan biri.

Onun durumunu özetlemek gerekirse, çok ünlü ve varlıklı bir çiftin kızı olarak doğdu. Ama söylediğine göre artık bir yetişkin olarak kendi ekmeğini kendisi kazanıyor. Küçücük kızına da kendisi bakıyor.

Bir başka deyişle ünlü anne ve babasından maddi destek almıyor.

37 yaşındaki Rumer Willis, eski nişanlısı Derek Richard Thomas ile yollarını ayırdı. Eski çiftin de üç yaşında Louetta adında bir kızı var. Yaklaşık bir buçuk yıl önce nişanlısından ayrılmasından bu yana Rumer, küçük ailesini kendisi geçindiriyor.

Rumer Willis bu gerçeği de yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla kendisi açıkladı.





'DÖRT AYRI İŞTE ÇALIŞIYORUM'

Demi Moore ve Bruce Willis'in üç kızının en büyüğü olan Rumer, kendisine yönelik olumsuz eleştirilere sert tepki gösterdi.

Kendisine bu türden yorumlar yapanları "Yanlış bilgilendirilmiş kaba insanlar" olarak nitelendirdi.

Willis "Kızıma bakmak için dört ayrı işte çalışıyorum" dedi. Sonra da şöyle sürdürdü: "Onun tek geçim kaynağı benim. Bir vakıf fonundan geçinmiyorum. Ya da ailemden para almıyorum."

Rumer Willis, bundan birkaç ay önce kendisi için çok özel birinden yardım aldığını belirttikten sonra bu ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Rumer Willis, bekar bir anne olarak bir günün içinde omuzlarına yüklenen sorumlulukları da böyle bir paylaşımla gözler önüne serdi. Çamaşır, bulaşık, yemek hazırlama, çocuğun okula götürülüp sonra alınması, okul sonrası etkinlikler... Bütün bunların arasında kendine de zaman ayırmaya çabalıyor.

KENDİ ESKİ BAKICISINDAN YARDIM ALIYOR

Rumer "Bence birçok insan bir şekilde yardım alıyor, ister kayınvalidesinden, ister ebeveynlerinden, ister kreşten olsun; bu yüzden durumunu bilmediğiniz birini utandırmanın gerçekten iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum" demişti 2025'in son döneminde.

O dönemde Rumer Willis, yine kendi parasını kazanmak için Dancing With The Stars adlı yarışmada görev alıyordu. Bu yüzden de tam zamanlı olmasa da kendi bakıcısı olan Madison'ın kızı Louetta'ya yarı zamanlı baktığını söylemişti.

Rumer Willis "Madison'a duyduğu güven sayesinde kendisi çalışırken kızını gözü arkada kalmadan ona emanet ettiğini" söylemişti.





YİNE DE AYRICALIKLARININ FARKINDA: Tabii ki ünlü ve varlıklı bir anne ve babanın kızı olarak dünyaya geldiği için bazı ayrıcalıkları olduğunu da hiçbir zaman saklamadı Rumer Willis. Ama yine de maddi açıdan tamamen ailesine yaslanarak yaşamadığını da ekledi. Omuzlarında büyük bir mali sorumluluk taşıdığını belirten Rumer Willis bunu başardığı için kendisiyle gurur duyduğunu da saklamadı.

Rumer Willis, Demi Moore ile Bruce Willis'in evliliğinden dünyaya gelen üç kızının en büyüğü. Bir süredir demans ile mücadele eden Bruce Willis, bu arada ilk torun sevinci de yaşadı.





Yaklaşık bir buçuk yıl önce kızının babası Derek Richard Thomas ile yollarını ayıran Rumer, kızları Louetta'ya da kendi başına bakıyor.