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Ünlü TV yÄ±ldÄ±zÄ± Dorit Kemsley evinde dehÅŸeti yaÅŸadÄ±: HÄ±rsÄ±zlardan biri 'öldür onu' diyordu!

#Dorit Kemsley#John Mellencamp#The Real Housewife Of Beverly Hills

Kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçtiÄŸi "The Real Housewives of Beverly Hills" adlÄ± TV programÄ±yla tanÄ±nan Dorit Kemsley, en güvende olmasÄ± gereken yerde yani kendi evinde ölümün soÄŸuk nefesini hissetti.

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CANLARININ BAÄžIÅžLANMASI Ä°Ã‡Ä°N YALVARMIÅž
KocasÄ± Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±ndayken Ã§ocuklarÄ±yla birlikte evde olduÄŸu sÄ±rada iki kiÅŸinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayan Kemsley "canlarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±ÅŸlanmasÄ± iÃ§in" onlara yalvardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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ÃœnlÃ¼ TV yÄ±ldÄ±zÄ± Dorit Kemsley evinde dehÅŸeti yaÅŸadÄ±: HÄ±rsÄ±zlardan biri Ã¶ldÃ¼r onu diyordu

ARKADAÅžININ PROGRAMINDA ANLATTI
KorkunÃ§ olay sonrasÄ± toparlanmaya Ã§alÄ±ÅŸan 45 yaÅŸÄ±ndaki Kemsley, eski rol arkadaÅŸÄ± Teddi Mellencamp'Ä±n sunduÄŸu Extra adlÄ± programa katÄ±ldÄ± ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dehÅŸeti anlattÄ±.

ÃœnlÃ¼ TV yÄ±ldÄ±zÄ± Dorit Kemsley evinde dehÅŸeti yaÅŸadÄ±: HÄ±rsÄ±zlardan biri Ã¶ldÃ¼r onu diyordu


'HAZIRLIKSIZ YAKALANDIM'
"Her ÅŸeyden Ã¶nce, tamamen hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalandÄ±m" diyen Dorit Kemsley, hÄ±rsÄ±zlarÄ±n da onu evde gÃ¶rÃ¼nce ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Benin gÃ¶rdÃ¼ler ve yere ittiler. Evde baÅŸka kimin olduÄŸunu sordular."Â  Olay sÄ±rasÄ±nda Kemsley'inÂ  eÅŸi Paul Kempsey Londra'daydÄ±, Ã§ocuklarÄ± 7 yaÅŸÄ±ndaki Jagger ve 5 yaÅŸÄ±ndaki Phoenix de yataklarÄ±nda uyuyordu.Â 

ÃœnlÃ¼ TV yÄ±ldÄ±zÄ± Dorit Kemsley evinde dehÅŸeti yaÅŸadÄ±: HÄ±rsÄ±zlardan biri Ã¶ldÃ¼r onu diyordu

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'ONLARA YALVARDIM'
Kemsley yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Ä°Ã§lerinde 'Ã–ldÃ¼r onu, Ã¶ldÃ¼r onu, Ã¶ldÃ¼r onu' diyen biri vardÄ± ve benim tek dÃ¼ÅŸÃ¼nebildiÄŸim, 'Bebeklerimi kurtarmam lazÄ±m' oldu. Onlara yalvardÄ±m, kendim ve onlarÄ±n canÄ± iÃ§in yalvardÄ±m."Â HÄ±rsÄ±zlara istedikleri her ÅŸeyi alabileceklerini sÃ¶ylediÄŸini belirten Dorit Kemsley "Onlara, Ã§ocuklarÄ±mÄ±n bana ihtiyacÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyip beni incitmemelerini istedim" diye konuÅŸtu.

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ÃœnlÃ¼ TV yÄ±ldÄ±zÄ± Dorit Kemsley evinde dehÅŸeti yaÅŸadÄ±: HÄ±rsÄ±zlardan biri Ã¶ldÃ¼r onu diyordu

'SAKÄ°N KALMAK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK UÄžRAÅžTIM'
Soygun boyunca "Ã§ok sakin" kalmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir Ã§aba harcadIÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Kemsley, bÃ¶yle yapmasaydÄ± "durumun Ã§ok daha kÃ¶tÃ¼ gidebileceÄŸine" inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YÄ±ldÄ±z "Kendimin ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±n hayatlarÄ± iÃ§in savaÅŸtÄ±m ve ÅŸanslÄ±ydÄ±m. Ã‡ocuklarÄ±m uyanmadÄ±, olanlar hakkÄ±nda hiÃ§bir ÅŸey bilmiyorlar" dedi. Olaydan kurtulduÄŸu iÃ§in ÅŸÃ¼kreden Dorit Kemsley, olayÄ±n ardÄ±ndan panik ataklar geÃ§irdiÄŸini sÃ¶yledi.Â 

ÃœnlÃ¼ TV yÄ±ldÄ±zÄ± Dorit Kemsley evinde dehÅŸeti yaÅŸadÄ±: HÄ±rsÄ±zlardan biri Ã¶ldÃ¼r onu diyordu

'BÄ°R DAHA NASIL GÃœVENDE HÄ°SSEDECEÄžÄ°M?'
Eski rol arkadaÅŸÄ±nÄ±n programÄ±nda olaydan ne kadar Ã§ok etkilendiÄŸini de ÅŸÃ¶yle ifade etti Kemsley: "Bir daha nasÄ±l gÃ¼vende hissedeceÄŸim? Ã‡ocuklarÄ±mÄ± nasÄ±l korurum? BunlarÄ±n hepsini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. YÄ±ldÄ±z, "The Real Housewives of Beverly Hills" adlÄ± yapÄ±mdaki rol arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da bu sÃ¼reÃ§te kendisine destek olduklarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

ÃœnlÃ¼ TV yÄ±ldÄ±zÄ± Dorit Kemsley evinde dehÅŸeti yaÅŸadÄ±: HÄ±rsÄ±zlardan biri Ã¶ldÃ¼r onu diyordu

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HIRSIZLAR EVÄ° Ä°NCELEMÄ°Åž
Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Los Angeles Polis DepartmanÄ±, Dorit Kemsley'in Encino'daki malikanesine giren iki maskeli adamÄ± gÃ¶steren gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸtÄ±. Tam olarak 27 Ekim 2021 22:52'de baÅŸlayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde kapÃ¼ÅŸonlu ve yÃ¼zleri Ã¶rtÃ¼lÃ¼ iki kiÅŸinin zemin kattaki sÃ¼rgÃ¼lÃ¼ bir cam pencereyi kÄ±rÄ±p iÃ§eri girmeden Ã¶nce evi inceledikleri gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Videoda daha sonra, gece 23:09 civarÄ±nda Ã§arÅŸaflarla kaplÄ± deÄŸerli eÅŸyalarÄ± taÅŸÄ±yarak evden Ã§Ä±kan bir adam gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

ÃœnlÃ¼ TV yÄ±ldÄ±zÄ± Dorit Kemsley evinde dehÅŸeti yaÅŸadÄ±: HÄ±rsÄ±zlardan biri Ã¶ldÃ¼r onu diyordu

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GÃœVENLÄ°K KAMERALARINA TAKILDILAR
Los Angeles Polis DepartmanÄ±'nÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "O sÄ±rada konutun iÃ§inde olan maÄŸdur, ÅŸÃ¼phelilerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. MaÄŸdur, gÃ¼venliÄŸinden endiÅŸe ederek zanlÄ±larÄ±n taleplerine boyun eÄŸip onlarÄ± deÄŸerli eÅŸyalara yÃ¶nlendirdi. ÅžÃ¼pheliler lÃ¼ks el Ã§antalarÄ±, mÃ¼cevherler ve saatleri aldÄ±" dedi. SÃ¶zcÃ¼, Kemsley'in soygun sÄ±rasÄ±nda silah zoruyla tutulduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki haberler hakkÄ±nda yorum yapmadÄ±. Ä°ki kiÅŸi Kemsley'in evine girerken gÃ¼venlik kameralarÄ±na takÄ±ldÄ±.

ÃœnlÃ¼ TV yÄ±ldÄ±zÄ± Dorit Kemsley evinde dehÅŸeti yaÅŸadÄ±: HÄ±rsÄ±zlardan biri Ã¶ldÃ¼r onu diyordu


'TANRI'YA ÅžÃœKREDÄ°YORUM'
Kemsley, 30 Ekim'de Instagram'da yaptÄ±ÄŸÄ± duygusam paylaÅŸÄ±mÄ±nda kendisinin ve ailesinin "iyileÅŸme sÃ¼recine" baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. YÄ±ldÄ±z, "Ailemizin bir an Ã¶nce normale dÃ¶nmesini istediÄŸim iÃ§in kendimi iÅŸe verdim" diyen Dorit Kemsley "Ã‡ocuklarÄ±mÄ± ve kendimi fiziksel olarak zarar gÃ¶rmekten koruduÄŸu iÃ§in TanrÄ±'ya ÅŸÃ¼krediyorum" diye de ekledi.

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#Dorit Kemsley#John Mellencamp #The Real Housewife Of Beverly Hills

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