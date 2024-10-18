Ölümden dönen ünlü sunucunun zor sınavı… 44 yıllık karısı en tatlı hatıralarını bile unutmak üzere...

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Leno 2022 yılında garajında arabalarından biri üzerinde çalışırken bir kaza geçirmiş, yüzünde ve vücudunun büyük bölümünde üçüncü derece yanıklar oluşmuş ve yoğun bakıma kaldırılıp ölümden dönmüştü.

Uzun yıllar televizyonların en çok izlenen talk şovlarından birini sunan Jay Leno artık emekliliğinin tadını sürmek isterken hem üst üste ölüm korkusu yaşadı hem de gözü gibi baktığı eşinin hastalığıyla sarsıldı

PEŞ PEŞE YAŞADIĞI KORKUNÇ KAZALARLA ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Yüzündeki yaralar için çok sayıda deri nakli yapılan Jay Leno bu badireyi atlattıktan kısa bir süre sonra da bu kez kullandığı motosikletle kaza yaıp bir kez daha ölümün kıyısından döndü.

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Uzun yıllar sunduğu “Tonight Show” programıyla ekranların en uzun soluklu yapımlarından birine imza atan yıldız isim verdiği röportajda son birkaç yıldır yaşadığı bunca soruna rağmen kendini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Zaten Jay Leno, kendisi de ölümden dönmüş olsa da bu yılın başında ortaya çıkan bir başka büyük üzüntüyle sarsılmış durumda.

Jay Leno'nun 44 yıllık eşi Mavis Leno bir yıla yakındır Alzheimer hastalığının pençesinde

BİRİCİK HAYAT ARKADAŞI GÖZLERİNİN ÖNÜNDE HER ŞEYİ UNUTUYOR...

Geçen ocak ayında basına yansıyan mahkeme belgeleriyle ortaya çıkan acı gerçeğe göre Jay Leno’nun 44 yıllık eşi Mavis Leno Alzheimer’a yakalandı.

Durum geçen ocak ayında basının eline geçen mahkeme belgeleriyle ortaya çıkmıştı. Jay Leno eşinin hastalığa yakalanmasıyla birlikte mahkemeye başvurmuş ve onu vesayet altına aldırmak için dilekçe vermişti.

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Mavis Leno’nun Alzheimer’a yakalandığı Jay Leno’nun mahkeme başvurusuyla ortaya çıkınca ünlü sunucuya karısını vesayet altına aldırmaktaki acelesi yüzünden kimi eleştiriler gelmişti. Ancak mahkemeye atanan avukatın anlattıklarına bakılırsa talihsiz kadın duruma itiraz etmemiş hatta kocasına duyduğu güvenle bunun için kendisi de istekte bulunmuştu.

"ONA HER AKŞAM YEMEK PİŞİRİYORUM"

Hastalığı hızla ilerleyen ve bir süre sonra tüm mutlu anılarını bile hatta neredeyse yarım asırdır aynı yastığa baş koyduğu kocasını bile unutacak olan Mavis Leno, hayat arkadaşı Jay Leno’nun gözlerinin önünde eriyip gidiyor…

Her şeye rağmen karısıyla geçirdiği bir ömürlük süreye şürkettiğini söylüyor Jay Leno... Doktorlarına göre ise Mavis Leno artık ona gözü gibi bakan eşini bile unutmaya başlamış durumda

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74 yaşındaki ünlü sunucu karısının hastalığıyla ilgili olarak söze “Sorun değil. Bilirsiniz, hayat bu. Herkes bunu yaşar” diyerek başlarken “Hayatımda onu bulduğum için çok şanslıydım. Hiçbir şeyden şikâyet etmiyorum. Çok eğleniyoruz ve her akşam ona yemek pişiriyorum” diyerek sevgili eşine nasıl gözü gibi baktığını da anlatmış oldu.

“O iyi biri. O iyi, anlıyor musun? Yapman gereken değişiklikler var ama sorun değil. Sorun değil” diyen Jay Leno için hayatındaki en öncelikli şey karısının sağlığı ve hastalığı süresince huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak olmuş…

44 YIL BOYUNCA BİRBİRLERİNİN EN BÜYÜK DAYANAĞI OLDULAR

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Mavis Leno’nun bakımıyla ilgilenen doktorlar ve diğer sağlık personelleri Jay Leno’nun karısının üzerine titrediğini ve ona büyük ve sevgi ve özenle yaklaştığını söylüyor.

Eşinin durumunu en yakından gören ve büyük bir üzüntü yaşayan Jay Leno, hastalık duyulduğunda hiç konuşmamış sadece çok kısa şekilde "O iyi. Herkes iyi. İyi gidiyoruz" demekle yetinmişti.

Mavis Leno'nun hastalığı ünlü sunucu mahkemeye gidip karısını vesayet altına aldırınca ortaya çıkmıştı... Bu durum başta eleştiri konusu olsa da hayatta en çok eşine güvenen Mavis'in bu kararı desteklediği ortaya çıkmıştı

1980 yılında evlenen ve çocukları olmayan çift 44 yıldır birbirlerinin en büyük destekçisi ve en yakın sırdaşı oldular. Mavis Leno’ya hastalık teşhisinin ne zaman konulduğu bilinmiyor.