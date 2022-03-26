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Ünlü sunucunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı!

#Estetik Yaptıran Ünlüler#Ünlülerin Eski Halleri#Ünlülerin Estetikli Halleri
Ünlü sunucunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı

Mücevher sektörüne yön veren markalar CNR’da 27 Mart’a kadar gerçekleşecek İstanbul Jewelry Show’da yerini aldı. Fuarın ilk gününde birçok ünlü isim, milyon liralık takılarla göz kamaştırdı.

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Burcu Esmersoy da yüzü olduğu marka için fuardaydı. Esmersoy, “Bu kadar gösterişli bir yerde olmak çok güzel. Ben genelde altın takarım ama burada pırlantaları görünce bambaşka bir hal aldım. Işığıma ışık kattı.” dedi. Burcu Esmersoy'un yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü sunucunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı

GÖRENLER TANIYAMADI

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

Beste de modaya uydu

Bir süre önce İpek Açar ile yaşadığı soyadı polemiği nedeniyle gündem olan Beste Açar, estetik modasına uydu.

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Ünlü sunucunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı

Yüzünü gerdiren ve kaş şeklini değiştiren Beste Açar, son görüntüsü ile şaşırttı. Açar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı!

Görenler tanımadı

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programındaki görüntüsü ile şaşırttı.

Ünlü sunucunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı

Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.

Fransız askısı yaptırdı

Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı.

Ünlü sunucunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı

'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi. Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.

'Nolur bana dua edin'

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. Şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

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Ünlü sunucunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı

Konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" diyerek ağladı.

Göz kapaklarını aldırdı
 
Yeliz Yeşilmen estetik operasyonu geçirdi.

Ünlü sunucunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı

6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

İşte yeni halim!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

Ünlü sunucunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı

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Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

14 kez bıçak altına yattı

Süperstar Ajda Pekkan 14 kez ameliyat masasına yattı.

Ünlü sunucunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı

Pekkan, 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi.Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Ajda Pekkan her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

Rekor Deniz'in

Deniz Akkaya da 17 kez bıçak altına yattı.

Ünlü sunucunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı

Akkaya, 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.

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Modayı Seda başlattı

57 yaşındaki Seda Sayan yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı.

Ünlü sunucunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı

 Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi. Seda Sayan o anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.

 

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