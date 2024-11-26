Ünlü sunucunun sonu kötü oldu... Hayranları geri dönüşünü bekliyordu, yatağından bile çıkamıyor... İyice elden ayaktan düştü

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Tabii ki herkes onun nerede olduğunu, ne yaptığını merak etti. Çünkü böyle aniden kimseye bir şey söylemeden ortadan kaybolması normal değildi.

Bir süre sonra ise başına neler geldiği duyuldu... Sağlığı tamamen gitmiş, kesin bir tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştı. Artık ne hayatını yalnız başına sürdürecek durumdaydı ne de mali durumu eskisi gibiydi. Kelimenin tam anlamıyla beş parası da kalmamıştı.

Bu durumu toparlamak için kendisine gelen teklifi kabul etti ve mücadelesini bir belgesele dönüştürdü. Fakat oradan da eli boş döndü. Çünkü kendisine vaad edilen paranın çok az bir kısmını alabilmişti. Üstelik eski kocası da onun kendisine milyonlarca dolar borçlu olduğunu ileri sürüyordu.

Son olarak ise bir dönem ekranın yıldızı olan bu ünlüden daha kötü bir haber geldi. Kendisine vasi olarak tayin edilen kişinin belirttiğine göre artık gücünü tamamen kaybetti ve yataktan çıkamaz hale geldi.

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EKRANIN BİR DÖNEMİNE DAMGASINI VURDU

Bütün bu trajik olayların kahramanı ABD'nin ünlü ekran yüzlerinden, bir dönem TV dünyasına damgasını vuran sunucu Wendy Williams.

Yıllardır süregelen sağlık sorunlarının yanı sıra bir de tıpkı Bruce Willis gibi demans teşhisi olan Williams'ın son durumu hayranlarını çok üzdü.

Wendy Williams için vasi olarak tayin edilen Sabrina Morrisey'in, yıldızın hayatını konu alan belgeselin yapımcılarına ve kanala açtığı dava kapsamında mahkemeye sunduğu belgelere göre ünlü sunucu artık kalıcı olarak fiziksel gücünü kaybetti. Ama trajedi sadece bununla sınırlı değil. Aynı zamanda bilişsel yetenekleri de elinden gitti.

Bu haberi duymak onun, günün birinde "bomba gibi" bir dönüş yapması konusunda umutlarını yitirmeyen hayranlarını da can evinden vurdu.

HANGİ DALI TUTSA KIRILDI

"Ne param kaldı ne arkadaşım" dedikten sonra hayatını konu alan Where is Wendy Williams (Wendy Williams Nerede?) adlı belgeselde hayatını gözler önüne seren ünlü sunucunun vasisi, hem TV kanalına hem de belgeselin yapımcılarına dava açmıştı.

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İşte Williams'ın son durumu da o davanın resmi belgelerinde gözler önüne seriliyor. Vasisi Sabrina Morrisey'in belgelerde yer alan anlatısına göre ünlü sunucu, bilişsel yeteneklerini tamamen kaybetti ve kalıcı olarak güçten düştü.

Hatta Williams'ın hukuk ekibi Wendy'nin sağlığı, ailesiyle ilişkileri ve mali durumu hakkındaki bazı bilgilerin gizliliğinin korunması talebinde de bulundu mahkemeye.

Aslında Wendy Williams'ın başına gelenler sadece onu yakından tanıyanları değil ünlü sunucuyu sadece ekranda görenleri bile ağlatacak türden.

59 yaşındaki Williams, tam da şöhretinin zirvesindeyken 2021 yılında aniden ortadan kaybolmuştu. Sonra bunun nedeni ortaya çıktı. Önce hareket yeteneğini kısıtlayan Grave hastalığına yakalanan Williams, lenf ödem ve hipertiroidi ile boğuşmaya başladı.

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Onun ardından daha büyük bir felaketle karşılaştı. Tıpkı ünlü oyuncu Bruce Willis gibi frontotemporal demans teşhisi aldı.

Bu arada vesayet altına alındığı için parasını da kendisi kontrol edemez oldu. Ki zaten birikimlerinin büyük bir bölümü sağlık sorunlarıyla mücadelesi sırasında harcandı.

Wendy Williams, en azından maddi olarak biraz rahatlamak için kendi hayatını ve sağlık mücadelesini konu alan Where Is Wendy Williams? (Wendy Williams Nerede?) adlı belgeselde kamera karşısına geçmeyi kabul etti. Bütün yaşadıklarını da samimi bir şekilde anlattı.

Ama sonuç olarak yine büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çünkü onca umutlu kamera karşısına geçtiği belgeselden eline sadece 82 bin dolar geçti.

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VESAYETİNİ ELİNDE TUTAN KİŞİ DAVA AÇTI

Bu durum da yeni bir dava konusu oldu. Wendy Williams'ın vasisi olan Sabrina Morrissey, belgeselin ünlü sunucunun bunama hastalığını istismar ettiğini ileri sürerek dava açtı. Morrissey, söz konusu belgeselin Williams'ı aşağıladığını ve onu halka gülünç bir şekilde gösterdiğini ileri sürdü.

Wendy Williams'ın vesayetini elinde bulunduran Morrissey, geçen şubat ayında da belgeselin yayınlanmasını önlemek için yasal yollara başvurdu ancak bu konuda başarılı olamadı.

Sonuç olarak hem hastalıkları hakkında farkındalık yaratmak, hem kendini anlatmak hem de para kazanmak amacıyla kamera karşısına geçmeyi kabul ettiği belgesel Williams, için bir tür felakete dönüştü.

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Williams'ın başına gelenler bununla da sınırlı kalmadı. 1999 yılında hayatını birleştirdiği ve 2020'ye kadar evli kaldığı eski kocası Kevin Hunter, mahkemeye başvurup boşanmanın iptalini istedi. Amacı ise Williams'ın kendisinden sakladığını ileri sürdüğü 48 milyon doları ele geçirmek.

GÜNDÜZ KUŞAĞININ YILDIZIYDI

Yıllar boyunca gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan The Wendy Williams Show adlı programı yapan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Williams, en son 2021 yılında kamera karşısına çıktı.

Sonra yaşadığı sağlık sorunlarını öne sürerek programını da bitirdi, ortadan da kayboldu.

Bu ayın başlarında kendisi için hazırlanan bir belgesele konuk olduğunda çok da iyi görünmüyordu. Maddi sorunlar yaşayan, kötü alışkanlıkları nedeniyle vesayet hakkı ailesine verilen Williams, o programda gözyaşları içinde ne parası ne de arkadaşı olduğunu söyledi. Artık bir trajedinin kahramanı olan ünlü sunucu " Bakın bu bana olduysa size de olabilir" diye seslendi.

En son kamera karşısına çıktığı 2021 yılında da, söz konusu belgeselde de Williams'ın ayakta kolay duramadığı, kontrol dışı hareketler sergilediği görüldü.

RADYODAN EKRANA GEÇTİ

Gerçekç adı Wendy Joan Williams olan ünlü sunucu, kariyerine 2008 yılında başladı. Önce radyo sunuculuğu yaptıktan sonra ekrana geçti. Bu arada Williams'ın, ünlü oyuncu Bill Cosby'yi cinsel saldırıyla suçlayanlardan biri olduğunu da hatırlatalım.

Wililams'ın gündüz kuşağında hazırladığı sohbet programı kısa sürede o kadar büyük ilgi gördü ki çok sayıda Emmy Ödülü'ne de aday gösterildi.

Fakat 10 yıl sonra Graves hastalığı ve hipertiroidi semptomları nedeniyle programına ara vermek zorunda kaldı önce. Sonra da hastaneye kaldırıldı. Oğlu programının belirsiz bir süre ekranda olmayacağını açıkladı.

Wendy Williams, son olarak 2021 yılında kamera karşısına geçmişti. Fakat şöhret ile birlikte bazı kötü alışkanlıklara katıldığı da biliniyor ünlü sunucunun.