Ünlü sunucunun son umudunu da elinden aldılar... Artık ne evi var ne bir işi: Senin kariyerin bitti artık!

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Şimdi de onun cephesinden yeni bir haber geldi... Ama bu öyle iyi bir haber değil...

Kaldığı bakımevinden kurtulmak ve yeniden işinin başına dönmek için çabalayan ünlü sunucunun bütün umutları elinden alındı.

Hatta kaderi ve geleceği onun yüzüne bile söylendi: "Senin kariyerin bitti artık!"

SON UMUDUNU DA ELİNDEN GİTTİ

Büyük olasılıkla Wendy Williams'tan söz ettiğimiz anlaşılmıştır...

Zaten yıllardır boğuştuğu sağlık sorunlarının yanı sıra bir de üstüne frontotemporal demans teşhisi alan Williams, hayatını New York'ta 'lüks cezaevi' diye tanımlanan bir bakımevinde geçiriyor.

Ama orada artık dünyadan haberi olmayan ağır demans hastalarıyla kaldığını ileri süren Williams, eski hayatına dönmek için yasal bir mücadele veriyor bir süredir.

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Bu yüzden de kendisine yeniden testler yapılmasını istedi.. Hayatının ve parasının kontrolünü elinde tutan vasisinden kurtulmak için de dava açtı.

Kısacası onu en çok hayata bağlayan ayrıntı bir gün yeniden kariyerine dönme umuduydu.

Bu da suya düştü!





HAKİM YÜZÜNE SÖYLEDİ: SENİN KARİYERİN BİTTİ ARTIK

Wendy Williams'ın bu konuda açtığı davanın duruşmalarından biri 10 Nisan'da görüldü.

Hakim, Williams'ın işinin başına dönme konusundaki isteğini reddetti ve ona epey acımasız bir cümleyle seslendi: Seni kariyerin bitti artık!

Oysa yaşadığı hayattan bunalan Wendy Williams, aslında bir süredir hafızayla ilgili melekelerini yitirmediğini kanıtlamak için çaba harcıyordu...

Özellikle de kaldığı bakım merkezinden bazı TV ve radyo programlarına bağlanarak ne kadar zor bir hayat yaşadığını, bütün bunları hak etmediğini anlatıyordu.





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ÖNCE RADYODA SONRA DA TV'DE YILDIZ OLDU

Önce radyoda yıldızını parlatan ardından TV'ye geçip hızlı bir yükseliş yaşayan Williams, bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşıyor...

Kötü alışkanlıklarının bedenine zarar vermesi bir yana bir süredir de frontotemporal demans ile mücadele ediyor Williams.

Üstelik maddi varlığı da hayatı da bir vasinin koruması altında. Bir başka deyişle bütün özgürlüklerini kaybetti ünlü sunucu.

Babasının 94'üncü doğum gününde onun yanında olmak için bile büyük bir mücadele veren Wendy Williams, bir süredir New York'ta özel bir bakımevinde kalıyor.

Burası her ne kadar lüks ve pahalı bir yer olsa da Williams, dört duvar arasında sürdürdüğü hayattan hiç memnun değil.

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Daha önce söylediği gibi kelimenin tam anlamıyla lüks bir cezaevinde kilit altında tutuluyor. Bütün kişisel özgürlükleri elinden alınmış durumda. Daha da kötüsü dışarıyla bağlantısı da kısıtlı.

60 yaşındaki Williams, geçtiğimiz ay bir podcast yayınına konuk oldu ve orada yaşam koşullarını anlattı. Daha doğrusu sürdürdüğü hayattan şikayetlerini sıraladı.

Williams "Neredeyse hiçbir şey yapma özgürlüğüm yok" diye anlattı durumunu.

Sözlerini şöyle sürdürdü Williams: "Ben beşinci katta kalıyorum. Buraya 'hafıza ünitesi' diyorlar. Bu bölüm hiçbir şey hatırlamayan insanlar için. Burada yaşayanlarla tanıştım. Bir yıldır buradayım ve burası boğucu."

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Bakımevinde kaldığı bölümün bu kısıtlı olanaklarına rağmen orada kalmak için aylık 18 bin dolar ödediğini ve bunun çok pahalı olduğunu sözlerine ekledi Williams.

Ünlü sunucu bu para karşılığında sahip olduklarını ise şöyle sıraladı: "Bir yatak odası, bir banyo ve bir de pencere."





YAŞLI BABASINI GÖRMEK İÇİN HAFTALARCA UĞRAŞTI

Kendisinin de kaldığı 'hafıza Ünitesi'nde insanlara sürekli olarak ilaç verildiğini, bunun sonucunda da bu bölümün sakinlerinin kendi başlarına duş alamadıklarını hatta dişlerini bile fırçalayamadıklarını söyledi.

Wendy Williams, kaldığı bölümün koşulları gereği istediği gibi temiz hava almaya da çıkamıyor. Bunun için belirlenen zamanlara uymak zorunda.

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Güneşin altında biraz olsun nefes alma süresi günde iki kez yarımşar saat ile sınırlı.

Bu kısıtlamalara rağmen Wendy Williams, geçtiğimiz haftalarda çok uzun süre mücadele ederek babasının 94'üncü doğum gününde onun yanında olmayı başardı.

Ama sonra yeniden bakımevine geri döndü.

ESKİ HAYATINA DÖNMEK İSTİYOR

Williams'ın oğlu Kevin Hunter Jr, birkaç ay önce sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda annesinin böyle herkesten izole yaşamaktan dolayı çok acı çektiğini ve evine gitmek istediğini ifade etmişti.

Bu arada Williams'ın oğlu Kevin'in üniversite mezuniyetine katılmayı başardığını ve o gün mutluluk gözyaşları döktüğünü hatırlatalım.

Wendy Williams, podcast yayınında artık dışarı çıkmak istediğini buna hazır olduğunu da söyledi. Diğer yandan ailesi de onu vesayet altından kurtarmak için mücadele etmeye başladı.

Wendy Williams, bakımevinde kalmaktan da vesayet altında bulunmaktan da bıktığını gizlemedi. Durumunu da "Buradan çıkmaya hazırım. Burası çok boğucu, burası çok yalnız."

MUHTEŞEM BİR MANZARASI OLAN EVİ DE ELİNDEN GİTTİ

Bu arada Wendy Williams, şu anda hastalığı yüzünden bir odada yaşıyor ama bir dönem New York kentine tepeden bakan lüks bir çatı katı dairesinde güzel bir hayat sürüyordu.

Mali sorunları yüzünden bu evi elinden çıkarmak zorunda kaldı ünlü sunucu. Üstelik de aldığı fiyattan daha düşük bir miktara.

Williams'ın üç yatak odası, üç banyosu ve Hudson nehrini tepeden gören bir terası bile bulunan bu ev 3,75 milyon dolara satıldı. Ünlü sunucu burayı 2021 yılında 4.5 milyon dolara satın almıştı.

Williams'ın bir zamanlar lüks bir hayat sürdüğü tavandan tabana pencereleri sayesinde gün ışığına boğulan evinin satış işlemi bile vesayeti altında olduğu kişi tarafından yapıldı.

Wendy Williams, bundan bir süre önce de telefon bağlantısıyla bir radyo programına katılıp orada da hayatından dert yanmıştı.

Williams, geçen ay The Breakfast Club adlı programa telefon bağlantısıyla konuk oldu. Orada da durumunu gözler önüne seren iç sızlatan açıklamalar yaptı.

Wendy Williams programda maddi açıdan da ne kadar büyük bir zorluk çektiğini saklamadı. Ünlü sunucu "Benim paramı da hapsettiler" diye konuştu.

Vesayetten kurtulmak için çabaladığını belirten 60 yaşındaki Williams, banka hesabında sadece 15 dolar olduğunu vurguladı: "15 dolarım var. Sadece 15 dolar.. Bu ne işe yarar" diye konuştu.