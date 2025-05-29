Ünlü sunucunun çiftlik hayatı hiç kolay değil! 'Tavuklarımla, kuzularımla mutluyum' mesajı veriyor ama perişan halde... Sırf inadından burada kalıyor

Haberin Devamı

Hayatını ve yaşadığı ülkeyi değiştiren bu ünlü ekranın bir dönemine damga vuran yıldız sunucu Ellen DeGeneres'in ta kendisi...

Ünlü sunucu, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinden sonra ülkesini terk edenler kervanına katıldı. Tasını tarağını toplayıp İngiltere'ye kırsal bölgeye yerleşti.

Bu değişiklik de onun için çok da güzel başlamadı. Oxfordshire'da ilk taşındığı ev bölgeyi etkileyen selden zarar gördü.

Bunun üzerine ünlü sunucu başka bir eve taşındı. Bunun için de 18 milyon doları gözden çıkardı.

ÇİFTLİĞE TAŞINDI AMA LÜKS HAYATINDAN VAZGEÇMEDİ

Ünlü sunucu orada çiftlik hayatı yaşıyor bir süredir... Kimi zaman bahçesinde çim biçiyor, kimi zaman tavuklarını besliyor. Ama yıllardır Hollywood'da alıştığı lüks hayattan da vazgeçmiyor.

Haberin Devamı

İddialara göre Ellen DeGeneres, Oxfordshire'da sahip olduğu evine yeni eklentiler inşa ettirdi, kısacası renovasyon yaptırdı. İşte bu yüzden de komşularının nefretini ve öfkesini üzerinde topladı.

DeGeneres, satın aldığı evinde yaptırdığı tadilatlar sonucunda yüksek standartlara sahip bir eve kavuştu. Ama görünüşe göre bu durum başını ağrıtıyor.

Ünlü sunucunun yaşadağı Batı Oxfordshire Bölge Konseyi'nden bir sözcü, ünlü sunucunun evine yaptırdığı yenileme işlemlerinin tamamlandığını ama çevrede yaşayanların bu inşaatlardan rahatsız olduğunu söyledi.

Ellen DeGeneres'e yakın bir kaynağın Radar adlı internet sitesine anlattığına göre ünlü sunucu İngiltere'ye taşındıktan sonra bir sürü sorunla karşılaştı. Onu ülkesine dönmekten alıkoyan ise sadece ve sadece inatçılığı.

NE ZAMAN ABD'YE DÖNECEKLERİ KONUSUNDA İNSANLAR BAHSE GİRİYOR

Özellikle de evinde yaptırdığı tadilatlar sırasında, diğer herkes için geçerli olan kuralların kendisine işlemeyeceğini düşündü DeGeneres. Bu durum da tabii ki tepki çekti.

Haberin Devamı

Bir kaynak "Bu tavırları kendi hayatını da zorlaştırıyor" diye yorumları bu durumu.

Önce ilk evinin sel altında kalması, ardından diğer evinde yaptırdığı tadilatların sorun yaratması gibi nedenlerle pek de beklediği huzura kavuşamadı henüz ünlü sunucu.

Radar'a konuşan kaynak Ellen DeGeneres ve eşinin ne kadar perişan olduğunu, tonla para harcadığını herkesin gördüğünü belirtti. Sonra da şu ilginç yorumu yaptı: "Sırf inatlarından burada kalmaya devam ediyorlar. Ama birçok kişi yakında güneşli California'ya dönecekleri konusunda bahse giriyor..."

SOSYAL MEDYAYA BAKARSANIZ KEYFİ YERİNDE

Bütün bunlar olup biterken Ellen DeGeneres de sosyal medya hesabından çiftlik hayatını gözler önüne seren paylaşımlar yapıyor.

Haberin Devamı

DeGeneres bundan bir süre önce paylaştığı bir videoda günlük çiftlik hayatından görüntülere yer verdi. O görüntülerde ünlü sunucu, rahat giysileri içinde tavuklarını beslerken görülüyor.

Hatta onlara bir yandan yem atarken diğer yandan da "Haydi bakalım tavuklar gelin" diye bağırdığı da duyuluyor.

Ellen DeGeneres, sosyal medya hesabında gözler önüne serdiği gibi çiçeklerinin bakımıyla da ilgileniyor. Çiçeklerin etrafındaki çalıları bile buduyor.

Ünlü sunucu paylaşımında aslında amacının çiftçi olmaktan çok bu işten de biraz anlayan ve yapan peysaj düzenleyicisine dönüşmek olduğunu da belirtti.

Haberin Devamı

Ellen DeGeneres sosyal medya sayfasından tavuklarını ya da kuzularını beslerken çekilen görüntülerini paylaşıyor. Belli ki bu yeni hayata alışma konusunda kararlı.





Ama çevresindeki konutlarda yaşayanlara göre ünlü sunucu günün birinde bıkıp güneşli California'ya dönebilir.