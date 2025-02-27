44 yıllık karısı artık onu bile tanıyamaz oldu: Ünlü sunucu acısını kalbine gömdü, kendini biricik sevdiğine adadı

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Bu kişi, insanın aşık olduğu, yıllarını bir çatı altında birlikte geçirdiği, aynı yastığa baş koyduğu eşiyse durum daha da trajik hale geliyor.

Tıpkı ekranların ünlü yüzlerinden Jay Leno'ya olduğu gibi...

Yıllarını kamera karşısında geçiren 74 yaşındaki Jay Leno'nun karısı Mavis, bir süredir Alzheimer tedavisi görüyor...

1980 yılından bu yana evli olan Jay Leno ile 78 yaşındaki Mavis ortak hayatlarının en büyük sınavından geçiyor bir başka deyişle.

Hastalığı nedeniyle hafızasını ve bağlantılı bütün bilişsel yeteneklerini usul usul kaybeden Mavis'in en büyük desteği ise kocası Jay Leno.

KARISININ YÜZÜ GÜLSÜN DİYE ÇABALIYOR

Karısının vesayetini de üstlenen Leno, sürekli Mavis'in yanında olabilmek için kendini kelimenin tam anlamıyla ona adadı.

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Her ne kadar Mavis, zaman zaman neredeyse yarım asırlık kocasının kim olduğunu hatırlamasa da Jay Leno, büyük acısını kalbine gömüp karısının yüzünü güldürmeye çalışıyor.

Onu, sevgisiyle sarıp sarmalıyor.

Özetle Jay Leno, yaşam tecrübesinin de yardımıyla hem kendisinin hem karısının hayatını zindana çevirmeden onunla ilgilenmeye çalışıyor.

Kimi zaman da en acı noktalarından bile gülümseyecek bir ayrıntı bulmaya çalışıyor.

Leno, bir yandan da çalışıp kariyerini sürdürüyor.

Gözden Kaçmasın Son ana kadar var gücüyle çalıştı... Nasıl acı çektiğini kimse göremedi Haberi görüntüle

BUNCA ZORLUK İÇİNDE BİLE GÜLÜMSEYECEK BİR ŞEYLER BULUYOR

Son projesi Midas Man'in tanıtım turları sırasında günlük hayatın zorlukları içinde nasıl ayakta kaldığını anlattı Jay Leno.

" Bu durumda bile bir mizah bulmaya çalışıyorsunuz" diye anlattı bu durumu deneyimli komedyen.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Kahkaha atabileceğiniz, eğlenebileceğiniz anlar buluyorsunuz. Bir tanesi birlikte çıktığınız bir alışveriş turunda karşınıza çıkıyor. Diğeri Mavis'in ruh durumunu biraz olsun yükseltmeye çalışırken."

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Jay Leno, günlerinin önemli bir kısmını karısı Mavis'in kendini iyi hissetmesini sağlamak için çabalayarak geçiriyor.

ONUN GÜLEN YÜZÜ SERVETE DEĞER

Anlattığına göre bazen Mavis'in ruh durumu pek iyi olmadığında onu alış alışverişe götürüyor. Önceleri hiçbir şey karısının ilgisini çekmezken sonra bir anda sevdiği bir çift mavi renkli spor ayakkabıyı görüp mutlu oluyor.

Onun bu mutluluğunun sürmesi için Leno ona bir çift daha seçmesini söylüyor. Bunun ardından Mavis bu kez de sevdiği bir başka renk olan kırmızı renkli olanları görüyor.

Her ne kadar bu iki çift ayakkabının fiyatı yüksek olsa da Leno, sırf karısı mutlu olsun, yüzü birazcık gülsün diye ikisini de satın alıyor.

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Jay Leno'nun söylediğine göre karısı Mavis'i mutlu görmenin bedeli parayla ölçülemez zaten. Bu konuda da "Karımı mutlu edebildiğim için memnunum" diye özetledi bu durumu da.

'ONUNLA İLGİLENMEYİ SEVİYORUM'

Jay Leno'ya göre bir insanın karşısındakine aşkını ya da sevgisini ifade edebilmesi için öyle büyük sözlere gösterişli davranışlara ihtiyaç yok. Günlük hayat içindeki küçücük anlar, aşkı anlatmaya yeterli,

Karısı Mavis ile 44 yıldır evli olduklarını söyleyen Jay Leno'ya göre zaman geçtikçe bu konuda işler de giderek kolaylaşıyor. "Her şeyi birlikte yapıyoruz" diye anlattı Leno...

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Her akşam eve gidiyorum, yemek hazırlıyorum ve masaya oturuyoruz. Birbirimizin yoldaşlığından keyif alıyoruz:"

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Her ne kadar bazı insanlar evliliğin zor olduğunu söylese de Jay Leno hiç öyle düşünmüyor. Ona göre evlilik hiç de zor değil...

Bakın bu konuda neler söylüyor Leno: "Ona bakmayı, onunla ilgilenmeyi seviyorum. Birlikte çok eğleniyoruz."

Jay Leno, zaten her fırsatta Mavis ile evlenerek hayatının en akıllıca işini yaptığını da tekrarlıyor.

KAMUOYU HASTALIĞI GEÇEN YIL ÖGRENDİ

Leno, karısının demansa yakalandığını geçen yıl kamuoyuna açıkladı. Teşhis konulduktan sonra da hemen dava açarak Mavis'in vesayetini aldı.

Tonight Show adlı TV programıyla ünlenen Jay Leno ile eşi Mavis Leno, 1970'lerde ünlü yıldızın Los Angeles'taki bir kulüpte yaptığı gösteri sırasında bir araya geldi ilk kez.

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Bu gösteriden bir hafta sonra da ortak bir arkadaşları tarafından resmen tanıştırıldılar. Ondan sonrası da zaten bilinen hikaye.

Jay ve Mavis Leno, 1980 yılında evlendiler. O zamandan bu yana da birlikteliklerini uyumlu bir şekilde sürdürdüler.

Jay Leno'nun karısı Mavis, hayatlarını resmen birleştirmelerinden birkaç yıl sonra verdiği bir röportajda "Kafamda asla evlenmeyeceğime dair bir düşünce vardı. Ama Jay ile birlikte ilk kez biriyle birlikte olduğumu hissettim. Hedefime vardığımı, sakinleştiğimi fark ettim" diye konuşmuştu.

ÇOCUK SAHİBİ OLMADILAR

Jay ve Mavis Leno bunca yıllık evliliklerine rağmen hiç çocuk sahibi olmadı. Mavis Leno, 2014 yılında Washington Post gazetesine verdiği bir röportajda da bu durumu sanki hayatının çok daha önceki evrelerinden beri bildiğini ifade etmişti:

"Sanırım 7 ya da 8 yaşındaydım... Anneme asla evlenmeyeceğimi ve asla çocuk sahibi olmayacağımı söyledim." Bu öngörünün evlilik kısmında yanılsa da çocuk kısmı doğru çıktı. Leno çifti hiç çocuk sahibi olmadı.

'BENİM İÇİN EN MÜKEMMEL İNSAN'

Ünlü yıldız Jay Leno da katıldığı bir sohbet programında uzun ve mutlu bir evliliğin sırları hakkında konuşmuştu.

2023 yılında Kelly Clarkson'ın sohbet programına konuk olan Leno, önce uzun evliliğin sırrı hakkında şaka yaptı: "Normal biriyle evlenmek."

Sonra da daha ayrıntılı ve eşine olan sevgisini ifade eden sözlerle sürdürdü bu konudaki konuşmasını: "Bana göre mükemmel bir insanla evlendim..."