Bakmayın ekrandaki gülen, güldüren yüzüne... Ünlü sunucunun 7 yaşındaki oğlu üçüncü kez açık kalp ameliyatı geçirdi

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İşte bunlardan biri de yıllardır ekranda ünlüleri konuk ettiği sohbet programıyla tanınan Jimmy Kimmel.

En ünlü ve en çok kazanan ekran yüzlerinden biri olan 56 yaşındaki Kimmel, bir baba olarak ise hiç de kolay bir hayata sahip değil. Çünkü henüz yedi yaşında olan küçük oğlunun hayata tutunması için yetişkinleri bile zorlayan bir dizi sınavdan geçmesi gerekti. Hem de doğduğu günden bu yana.

Jimmy Kimmel'ın eşi Molly ile evliliğinden dünyaya gelen ikinci çocuğu olan Billy, daha birkaç saatlik bir bebekken ilk açık kalp ameliyatını geçirmişti.

Ama o yeterli olmadı ve geçtiğimiz hafta sonu aynı nedenle üçüncü kez bıçak altına yattı küçük çocuk.

Jimmy Kimmel, olup biteni sosyal medya hesabından paylaştı... Oğlu Billy'nin operasyon sonrası çekilen bir fotoğrafına yer veren Kimmel durumu özetleyen uzun bir mesaj da yazdı.

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'ÇOK İYİMSER VE BİR O KADAR DA KORKU DOLUYDUK'

"Bu hafta sonu oğlumuz Billy üçüncü kez (umuyoruz ki toplamda üç operasyonun üçüncüsü) açık kalp ameliyatı geçirdi. Bu deneyimi çok iyimser ve neredeyse bir o kadar korkuyla yaşadık" diye sürdürdü satırlarını.

Oğlu Billy'nin kalbine yeni bir kapakçık takıldığını anlattı Kimmel. Ardından da oğlunun operasyonunu gerçekleştiren bütün sağlık ekibine, isimlerini tek tek yazarak teşekkür etti.

Kimmel, Billy'nin operasyon sonrasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp yaşadıklarını anlattı.





BİRKAÇ SAATLİK BİR BEBEKKEN BIÇAK ALTINA YATTI

Jimmy Kimmel'ın oğlu Billy, ilk açık kalp ameliyatını henüz birkaç saatlik bir bebekken yani 2017 yılında geçirmişti. O dönemde de bu durumu açıklayan Kimmel, çocuğunun bu operasyon sayesinde hayata tutunduğunu belirtmişti.

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Ünlü sunucu bu riskle operasyonun saatlerce sürdüğünü de eklemişti sözlerine.

Kimmel, minik Billy'nin daha birkaç saatlik bir bebekken böylesine ciddi bir sağlık sorunu olduğunun nasıl anlaşıldığını da anlattı o dönemde:

"Normal ve sağlıklı bir bebek gibi görünüyordu. Karım yatakda dinleniyordu. Hastanadeki çok ilgili hemşirelerden biri bebeğin kalbinde bir uğultu fark etti. Billy'nin de hafifçe morardığını gördü ki bu sık rastlanan bir durum değildi."

Anlattığına göre doktorlar hemen bebek Billy'yi kontrol etti. Kanında yeteri yatar oksijen olmadığı anlaşıldı. Buna bağlı olarak kalbine ve akcigerlerine de yeteri kadar oksjen gitmiyordu. Bu korkunç bir andı. Sonunda doktorlar Billy'nin kalbinde bir rahatsızlıkla dünyaya geldiğini fark ettiler.

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İLK AMELİYATINI DAHA BİRKAÇ SAATLİK BİR BEBEKKEN GEÇİRDİ

Kimmel ile karısı Molly'nin oğlu Billy, daha 10 günlük bir bebekken saatler süren bir açık kalp ameliyatı geçirdi. Aradan geçen yıllar içinde bir kez daha bıçak altına yattı. Geçtiğimiz hafta sonu ise Billy için üçüncü açık kalp ameliyatı deneyimi oldu.

Ünlü sunuü Jimmy Kimmel ise bunun artık gerçekten de son ameliyat olmasını dilediğini de sosyal medya hesabından da ifade etti.

Jimmy Kimmel, 2013 yılından bu yana Molly McNearney ile evli. Bu evlilikten 2014'te dünyaya gelen Jane adında bir kızıyla, 2017 doğumlu Billy adında bir oğlu bulunuyor.

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56 yaşındaki sunucunun ilk eşi Gina Kimmel'dan da 32 yaşında Katie ve 30 yaşında Kevin adında iki yetişkin çocuğu bulunuyor.

Jimmy Kimmel ile eşi Molly'nin iki tane çocuğu bulunuyor.