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Ünlü sunucunun ailesi paramparça oldu... İki yıl sonra yine acı haber geldi

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#Erin Jayne Plummer#Alan Plummer#TV Dünyası
Ünlü sunucunun ailesi paramparça oldu... İki yıl sonra yine acı haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 13:33

Televizyon dünyası, beklenmedik bir anda gelen trajik bir haberle yasa boğuldu. Bundan iki yıl önce genç yaşında hayata veda eden ünlü sunucunun kocası da ölü bulundu. Geride çiftin bir zamanlar hayata umutla bakan ama şimdi hem annelerini hem de babalarını kaybeden üç tane kızı kaldı.

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Bu trajedinin kahramanlarından biri Avustralya'da TV ekranlarının tanınmış yüzlerinden biri olan Erin Jayne Plummer diğeri de iki yıldır onun zamansız ölümünün yasını tutan  kocası Alan Plummer.

Ünlü bir sunucu olarak tanınan, sevdiği bir kocası ve kendisine benzettiği üç tane kızı olan Erin Jayne Plummer, 2022 yılında henüz 42 yaşındayken hayata veda etti.

Sahip olduğu şöhrete ve güzel aileye rağmen onun hayattan elini eteğini çekmesine neden olan ise yaşadığı ruhsal sorunlardı.

Bütün bunlarla başa çıkamayan Plummer'ın gözü ailesini bile görmedi ve hayatına son verdi.

Ünlü sunucunun ailesi paramparça oldu... İki yıl sonra yine acı haber geldi

İKİ YIL SONRA YİNE ACI HABER GELDİ
Onun bu beklenmedik vedasının ardından gözü yaşlı kocası Alan ise üç küçük kızına sarıldı. Bir zamanlar mutlu bir aile olarak yaşadıkları aile evini sattı ve kızlarıyla birlikte başka bir eve taşındı.

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Herkes onun karısından yadigar üç çocuğuyla hayata tutunacağını düşünürken ondan da korkunç bir haber geldi.

Ünlü sunucu Erin Jayne Plummer'ın kocası 49 yaşındaki Alan Plummer, kızlarıyla birlikte yaşadığı Sidney'in kuzey kıyılarında bulunan Fresnwater'daki bir plajda cansız bir şekilde bulundu.

Yerel polis yetkilileri trajik olayın geçtiğimiz pazar günü meydana geldiğini açıkladı. 

Bu arada karısından iki yıl sonra hayata veda eden Alan Plummer'ın son anlarıyla ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı.

Ünlü sunucunun ailesi paramparça oldu... İki yıl sonra yine acı haber geldi

BULUŞMAYA GİTMEDİ, KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI 
Şu anda 18 yaşında olan en büyük kızının anlattığına göre Alan o cumartesi gecesi bir arkadaşıyla buluşmak için sözleşti.

Fakat o buluşmaya gitmeyince arkadaşı telaşlandı. Genç adamdan saatlerce haber çıkmayınca endişeler de arttı.

Arkadaşı da büyük kızı da polisi arayarak Alan Plummer'ın kayıp olduğunu bildirdi.

Polisin yaptığı inceleme sonucunda Alan Plummer'ın cansız bedeni Freshwater Plajı'ndaki bir uçurumun dibinde bulundu.

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İşin trajik yanı onun da karısı gibi hayata veda ettiği düşünülüyor.

Ünlü sunucunun ailesi paramparça oldu... İki yıl sonra yine acı haber geldi

ACI GÜNLER İKİ YIL ÖNCE BAŞLADI 
Plummer ailesinin trajedisinin başlangıcı 2022 yılında Erin Jayne'in ölümü oldu.

Yakınları onun başına gelenlerin ardından "Keşke ona daha fazla yardımcı olabilseydik. Keşke çektiği acının yükünü biraz olsun hafifletebilseydik" diyerek bu konudaki duygularını ifade etmişti.

Aslına bakılırsa Erin Jayne, kocasına aşık ve kızlarını tutkuyla seven bir anne olarak tanınıyordu. Fakat yaşadığı ruhsal sorunlarla bir türlü yeteri kadar mücadele edemedi.

Ünlü sunucunun ölümü ailesini ise kelimenin tam anlamıyla paramparça etmişti.

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Onun cenaze töreninde üç kızının en büyüğü yaptığı konuşmada da herkesi ağlatmıştı. Çocukluktan gençliğe adım atan küçük kız  anne acısını "Her bir gün geçiyor ve ben onun öldüğüne hala inanamıyorum" diyerek ifade etmişti.

Genç kız o törende annesinin herkes tarafından sevildiğini belirterek "Benim ve kardeşlerim için her şeyini vermişti. Biz onun yüreğinin ne kadar acı çektiğini bilmezken o bizim dünyamıza çok fazla ışık getirdi" diye konuşmuştu.

Sonra da annesine "Anne umarım cennet sana bizim davrandığımızdan daha iyi davranır" diye seslenmişti.

Ünlü sunucunun ailesi paramparça oldu... İki yıl sonra yine acı haber geldi

KOMŞULARI AİLEYE DESTEK İÇİN SEFERLER OLDU 
Ünlü sunucunun ölümünden sonra ailesine destek olmak amacıyla internet üzerinden bir yardım kampanyası düzenlendi.

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Ayrıca komşuları da Erin Jayne'in gözü yaşlı kocası ve kızlarının etdrafında pervane oldu, onlara baktı, onlar için yemekler pişirdi.

Erin Jayne kariyeri boyunca ülkesinde çok izlenen The Morning Show Studio 10 gibi yapımların sunuculuğunu üstlendi,

Altı yıl boyunca sadece Avustralya'da değil dünyanın başka ülkelerinde de yayınlanan Aerobics Oz Style adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Bu sayede de tanınırlığını artırdı.

Sunuculuğun yanı sıra Erin Jayne Plummer bazı yarışmalarda ülkesini temsil eden uluslararası bir yüzücüydü aynı zamanda. 

Kamera karşısına geçmediği dönemlerde ise seslendirme yaparak ailesinin geçimini sağlıyordu.

 

 

 

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#Erin Jayne Plummer#Alan Plummer#TV Dünyası

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